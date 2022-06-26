Пьяный мужчина устроил стрельбу в ночном клубе в Приморье

Депутат назвал причины появления в Германии уполномоченного по защите прав русских

Создание в Германии должности уполномоченного по защите прав русских – это ответ властей на запросы общества, мнение которого все чаще перевешивает в пользу России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, проблемы пятимиллионного русскоязычного населения Германии обострились после притока в страну украинских беженцев.

«Власти Германии до последнего старались игнорировать проблему отношения к русскоязычным немцам. Это продолжалось бы и дальше, если бы не реакция общества. Назначение уполномоченного по защите прав русских – это явное признание проблемы», – считает зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

В Германии, напомнил депутат, проживает около 5 млн русскоязычных – это выходцы из бывших республик СССР, евреи, кавказцы, русские немцы. «Многие из них являются гражданами Германии, они участвуют в выборах. У кого-то есть вид на жительство. Их дети учатся в немецких школах, ходят в детские сады», – подчеркнул собеседник.

Уполномоченным по защите прав русских в Германии стал выходец из Казахстана, депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт. Также идет процесс регистрации новой правозащитной НКО VADAR (Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии). Она собирается оказывать юридическую помощь всем, кто будет сталкиваться с проявлениями дискриминации, преследованиями или нападениями.

Проблемы русскоговорящих жителей страны усилились после появления в Германии украинских беженцев. «В школах и детских садах происходит травля детей. Поскольку украинские беженцы, по сути, ведут себя как сектанты, то делают все это очень дружно – несколько человек могут поставить на уши всю школу», – пояснил Матвейчев. – «Немцы все-таки народ воспитанный и понимают, что преобладание одной нации над другой – это расизм».

Кроме того, согласно данным соцопросов, отметил политик, в Германии увеличилось число противников оказания помощи Украине (более 40%), за оказание такой помощи выступает 30% населения. «Общественное мнение в Германии стало перевешиваться в пользу России. Это происходит не в последнюю очередь из-за хамского поведения так называемых украинских беженцев. Правда о событиях на Украине постепенно доходит до немцев. Нынешний проамериканский правящий режим не может полностью игнорировать общественное мнение, он вынужден лавировать. Власти прекрасно понимают, что не смогут выполнять дальше свои функции, если на следующих выборах их снесут. Вот поэтому они пытаются делать вид, что будут решать проблему», – указал Матвейчев.

Но, по мнению депутата, деятельность нового уполномоченного будет, скорее, имитацией. Решением проблемы стало бы нормальное соблюдение местных законов беженцами. «Беженцы из восточных стран уже изнасиловали пол-Германии, но немцы все стерпели и проглотили. Точно так же сейчас они терпят в отношении украинцев», – считает депутат.

Матвейчев не видит каких-либо перспектив для межпарламентского сотрудничества по защите прав русскоязычного населения Германии. По его словам, при общении со знакомыми немцами по поводу запуска совместных проектов те отвечали отказом из-за опасений нарваться на неприятности «от американских спецслужб», поэтому «ни один немецкий парламентарий не будет взаимодействовать с российским парламентом».

«Назначение уполномоченного по правам русских – это курс на имитацию. В таких условиях парламентское взаимодействие невозможно. У нас же было раньше огромное количество взаимодействий, а президент России Владимир Путин выступал с речью на немецком языке в бундестаге в сентябре 2001 года. Но по указке англосаксов немцы начали демонизировать Путина, отказались от выгодного сотрудничества с Россией – от дешевого газа, устраивают у себя в стране безработицу, сами провоцируют политические, экономические и прочие кризисы. А от взаимодействия с Госдумой они не получали такой же пользы, как от газа, поэтому тем более прекратили межпарламентское сотрудничество», – подытожил депутат.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД