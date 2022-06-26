Президент Индонезии намерен призвать к диалогу Путина и Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «к открытию пространства для диалога», сообщает ANTARA.

«После Германии я отправлюсь на Украину и встречусь с президентом Зеленским. Моя миссия состоит в том, чтобы пригласить президента Украины, президента Зеленского, открыть пространство для диалога в контексте мира», – сказал глава индонезийского государства, передает РИА «Новости».

Президент Индонезии отметил, что встреча с Зеленским направлена «на установление мира между Украиной и Россией» и восстановление мировых цепочек поставок продовольствия.

Видодо выступил перед журналистами в международном аэропорту Джакарты перед тем, как отправиться в поездку по Европе и Ближнему Востоку, которая включает визиты в Германию, на Украину, в Россию и Объединенные Арабские Эмираты.

Визиты президента Индонезии на Украину и в Россию состоятся 29 и 30 июня. В России Видодо намерен встретиться с Путиным. ANTARA сообщает, что переговоры с российским президентом будут также направлены «на открытие пространства для диалога» и скорейшее прекращение конфликта.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Москва не отвергает возможность прямого контакта президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако это требует подготовки, «впустую никто встречаться с Зеленским не будет».

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».