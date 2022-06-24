Умерла получившая ранение при обстреле в Макеевке девочка

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24 июня, пятница | Последнее обновление — 10:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Опубликовано видео падения в Рязани Ил-76 с горящим двигателем
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В чем смысл массового голода для Запада? Всё то же самое: контроль, подавление, подчинение, политика, власть. Запад хочет, чтобы обладание продовольствием стало привилегией, доступной только избранным.
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Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Умерла получившая ранение при обстреле в Макеевке девочка
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Раненая 21 июня при обстреле Макеевки со стороны украинских военных шестилетняя девочка скончалась, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«К сожалению, скончалась шестилетняя девочка, получившая тяжелые ранения при обстреле Макеевки 21 июня», – цитирует сообщение представительства ТАСС.
Напомним, вечером 20 июня украинские войска обстреляли Горняцкий район Макеевки, выпустив две ракеты из БМ-27 «Ураган».
«Уралвагонзавод» поблагодарил Францию за поставленные на Украину САУ «Цезарь»
Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации Ростех попросил передать слова благодарности президенту Франции Эммануэлю Макрону за поставленные Украине французские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Цезарь», отметив, что техника «пригодится в хозяйстве».
Соответствующую запись концерн оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно, передает ТАСС. В своем посте Кастельно пишет, что поставленные Францией орудия были захвачены ВС России в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения.
«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эммануэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще – разберем», – оставил комментарий концерн.
САУ «Цезарь» имеют калибр 155 мм, производятся французской компанией Nexter (входит в немецко-французский оборонный концерн KNDS). Дальность стрельбы составляет от 4,5 до 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.
Ранее президент Франции анонсировал поставку Киеву шести самоходных гаубиц «Цезарь». Таким образом, общее число предложенных Парижем Киеву САУ составит 18.
Также Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности продолжить поставки тяжелых вооружений.
Зеленский решил сделать высшее образование на Украине доступным только после армии
Армию Украины ждет реформа, которая не исключает нового подхода к призыву по примеру Израиля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Также президент уточнил, что рассматривается вариант, когда годные к службе сначала идут в армию, а уже потом получают высшее образование.
«Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте Вооруженных сил Украины и МВД. Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью», – приводит слова президента ТАСС.
Он подчеркнул, что система комплектования и расчет минимального числа военнослужащих «уже не будут как раньше». Подход изменят и для студенчества.
При этом Зеленский не уточнил, подразумевают ли изменения «по израильской модели» призыв женщин.
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Зеленский захотел убрать друга детства с поста главы СБУ за провалы
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести, в том числе, к потере Киевом контроля над Херсоном, сообщили СМИ.
«Сенсация: Зеленский хочет заменить своего друга детства, которого он привлек для руководства Службой безопасности Украины, кем-то более подходящим на пост ее начальника в военное время после нескольких сбоев в системе безопасности, в том числе тех, которые могли привести к захвату Россией Херсона», – написал в Twitter журналист Кристофер Миллер.
Эту информацию подтверждает также издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к президенту, и западного дипломата, который консультировал Киев о реформах, необходимых для обновления СБУ.
На данный момент большая часть ежедневной деятельности СБУ осуществляется из аппарата президента и людьми, которые «по-прежнему находятся в добром расположении» Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, отмечает газета.
«Мы крайне недовольны его [Баканова] работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, [навыки], потому что теперь нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», – заявил газете на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому.
Баканов – давний друг Зеленского, который когда-то руководил своей развлекательной компанией, а затем президентской кампанией.
Ранее Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
По данным украинского блогера и политолога Анатолия Шария, генерал СБУ Наумов выехал с Украины за сутки до «вторжения» не один. С ним был глава СБУ Иван Баканов. Они вместе снимали апартаменты в Германии. Шарий указал на приятельские отношения Зеленского и Баканова и усомнился в возможном наказании для последнего.
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Боевики «Айдара» на заводе «Азот» заявили о готовности сдаться
Боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться, рассказал источник, близкий к Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).
Он отметил, что военные готовы сдаться, если ЛНР выполнит их требование. Условия следующее: прекращение огня и безопасный выход с промзоны гражданских лиц. Только при выполнении этих условий боевики готовы сдаться, рассказал собеседник ТАСС.
Ранее в ЛНР заявили, что массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке, может произойти уже сегодня.
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В ЛНР назвали сроки полной блокировки Лисичанска и Северодонецка
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До полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка в Луганской народной республике осталось три-четыре дня, максимум неделя, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
«Буквально, я думаю, еще порядка, три-четыре дня, максимум неделю, и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы», – сказал Киселев в эфире «Первого канала», сообщает РИА «Новости».
По его словам, единственная возможность для украинских солдат, находящихся в этих городах, остаться в живых – сдаться войскам союзных сил России и ЛНР.
Как передает корреспондент агентства, после окружения украинских войск в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север.
Бои идут уже в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Подразделения республики подошли близко к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится к юго-западу от города, рядом с деревней Волчеяровка.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что «если движение наших войск с юга в сторону Лисичанска продолжится в том же темпе, то потребуется совсем немного времени, чтобы блокировать расположенную там группировку ВСУ».
Милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
В ЛНР назвали сроки массовой сдачи «айдаровцев» с «Азота»
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Массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке, может произойти уже сегодня, сообщил близкий к Народной милиции ЛНР источник.
«Ожидаем сдачу в плен айдаровцев с завода «Азот». Скорее всего, к вечеру это может случиться», – сказал собеседник ТАСС.
Напомним, на северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Между тем в ЛНР в четверг сообщали, что населенный пункт Золотое-2 взят союзными войсками, также союзные силы вошли в Золотое-1.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
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Минобороны показало работу бронепоезда «Волга» в зоне спецоперации
Министерство обороны опубликовало видео работы состава специального поезда «Волга», созданного специалистами железнодорожных войск Западного военного округа для ведения инженерной разведки и восстановления путей в зоне проведения специальной военной операции.
«Поезд имеет бронированное покрытие, на платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Арестович признал сексуальные домогательства к женщинам в украинской армии
Женщины в ВСУ становятся объектами сексуальных домогательств и вообще их там за людей не считают, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Женщина в армии – это ужас. Тебя не держат за человека, во-вторых, проблемы гигиенического характера, тебя пытаются сделать объектом сексуальных домогательств. Это постоянное давление, потому часто для мужчины там женщина – не человек. Это укоренившиеся вещи в традиции с тех пор, как женщин не пускали на Запорожскую сечь», – приводит его слова «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в России завершено расследование уголовного дела против замполита ВСУ Сергея Батынского, который обвиняется в убийстве мужчины, изнасиловании его жены и пытках еще двух пленных.
Пасечник назвал сроки полного окружения Лисичанска
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Кольцо вокруг города Лисичанск замкнется в ближайшие несколько дней, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Из тех докладов, <...> которые следуют в мой адрес, в ближайшие два-три дня полностью будет замкнуто кольцо вокруг Лисичанска, поэтому мы очень надеемся на то, что в ближайшее время - я не хочу прогнозировать, не хочу раскрывать какие-то секреты военных – Лисичанск будет очищен от украинских националистов», – сказал Пасечник в беседе с «Комсомольской правдой».
Ранее источник сообщал, что вечером в четверг ожидается массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке.
В ЛНР также заявляли, что десятки украинских военных сдаются в плен в районе городов Северодонецк и Лисичанск.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
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В ЛНР заявили о взятии Золотого-2
Населенный пункт Золотое-2 взят войсками ЛНР и ВС России, также союзные силы вошли в Золотое-1, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Буквально перед вашим эфиром мне уже пришло сообщение, что взят населенный пункт Золотое-2, и наши силы вошли уже в Золотое-1. То есть темпы колоссальные», – заявил Марочко в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль.
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
Также сообщалось, что милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
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Посол ЛНР: После взятия Лисичанска дышать станет значительно легче
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«Если движение наших войск с юга в сторону Лисичанска продолжится в том же темпе, то потребуется совсем немного времени, чтобы блокировать расположенную там группировку ВСУ», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее войска ЛНР взяли под огневой контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск.
«В Лисичанске сейчас сформирована группировка из 5–7 тыс. боевиков. Причем в последнюю неделю она активно пополнялась. Судя по тому, что говорят местные жители, туда перебросили иностранных наемников. По крайней мере, население слышало иностранную речь среди прибывших», – рассказал ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, «Лисичанск является стратегическим центром, поскольку он и Привольнянский плацдарм находятся на возвышенности и оттуда постоянно идут обстрелы». «Сейчас наши войска активно идут с юга. Там уже взяты в кольцо Горское и Золотое. И удалось взять по огневой контроль трассу на Северск. Это была основная дорога, по которой противник делал переброски войск, боеприпасов и техники. Дорога очень активно использовалась – оттуда велась основная ротация, туда же выезжало на совещание командование ВСУ», – пояснил собеседник.
Теперь, уверен посол, «должно произойти существенное ослабление группировки противника». «Главная задача – взятие Лисичанска и снятие угрозы постоянных обстрелов по треугольнику Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Как только будет решена проблема Лисичанска, дышать станет значительно легче», – рассказал Мирошник.
Собеседник также рассказал, что после взятия Лисичанска союзным войскам удастся «выкурить группировку противника, засевшую на «Азоте». «Они не представляют серьезной военной угрозы, но и выйти не могут из-за непрекращающихся обстрелов», – уточнил дипломат.
«Эта операция идет достаточно быстрыми темпами за счет активного движения наших войск с юга. Уже началось продвижение в сторону Лисичанского НПЗ, где также наблюдается концентрация украинских военных. Если все это продлится в таком же темпе, то понадобится совсем немного времени, чтобы блокировать группировку ВСУ под Лисичанском», – заключил Мирошник.
Ранее милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
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Пескова спросили о предложенном в США мирном плане по Украине
Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованном в американском журнале, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, была ли у Кремля возможность ознакомиться со статьей в американском издании The National Interest, где был опубликован план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, передает РИА «Новости».
На вопрос, о каких требованиях России идет речь, Песков ответил: «Украина прекрасно знает все».
Ранее автор журнала The National Interest, эксперт и бывший военный Дэвид Пайн предложил план для урегулирования ситуации вокруг Украины, включающий объявление нейтрального статуса этой страны. По оценке эксперта, которого издание представляет как бывшего офицера со степенью магистра в области национальной безопасности, переговорные позиции Украины ослабляются, а западные СМИ «продолжают ошибочно сообщать, что Украина одерживает победу». В связи с этим он предлагает свой план из 15 пунктов – «наиболее реалистичных для Украины». При этом одним из пунктов Киеву предлагается признать воссоединение Крыма с Россией и отказаться от всех намерений вернуть полуостров.
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Минобороны: Боевики «Кракена» приготовились взорвать детскую горбольницу Харькова
Боевики нацбатальона «Кракен» готовятся взорвать детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить российские войска в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.
«При этом здание больницы заминировано, и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове», – сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщается в Telegram-канал военного ведомства.
Фейковые материалы ВСУ намерены отправить в западные СМИ. Отмечается, что на место уже прибыли западные журналисты. В Одессу также прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона «Азов».
В ЛНР заявили о блокировании силами республики трассы Бахмут – Лисичанск
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Украинские военные уже не смогут свободно пользоваться трассой Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Она находится в формате как минимум оперативного окружения, то есть по ней передвижение противника невозможно. Касательно полного перекрытия физического пока информация уточняется», – цитирует Филипоненко ТАСС.
По его словам, союзные части ЛНР и ВС России в скором времени блокируют сам Лисичанск с севера.
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
Ранее в четверг стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из города Северска, по которой ВСУ завозили боеприпасы в Лисичанск.
С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС России заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
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Украине и Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз
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Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.
«Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», – написал он в Twitter, передает ТАСС.
Лидеры стран Евросоюза сообщили, что готовы предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии после выполнения ею ряда условий, сообщил Шарль Мишель.
Ранее премьер Албании Эди Рама перед началом саммита Евросоюз – Западные Балканы посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.
До этого Европейский парламент принял резолюцию, поддержав предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.
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