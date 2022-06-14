Ноам Хомский пожаловался на замалчивание в США российской информации об Украине

Билла Клинтона обвинили в обмане России про нерасширение НАТО

Бывший президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток, заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action.

По его словам, Джордж Буш-старший договорился с Михаилом Горбачевым о том, что Североатлантический альянс не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока, передает РИА «Новости».

«Джордж Буш-старший выполнял свое обещание, в первые годы его преемник Билл Клинтон также следовал ему, однако в середине 1990-х он стал говорить противоположные вещи. <…> В 1997 году Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в НАТО. Его преемник Джордж Буш-младший распахнул двери всем желающим, пригласив в альянс даже Украину», – высказался Хомский.

Историк отметил, что Билл Клинтон вводил в заблуждение бывшего российского лидера Бориса Ельцина, утверждая, что использует эти заявления для внутренней аудитории в Соединенных Штатах. «Он прямым текстом говорил своему другу Борису Ельцину: «Не беспокойся, мне нужно это, чтобы одержать победу на президентских выборах», – пояснил он.

Хомский также напомнил, что многие американские чиновники на протяжении 35 лет предупреждали Белый дом об опасности игнорирования интересов России в области безопасности.

В начале июня глава МИД России Сергей Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса. В конце апреля Лавров обвинил страны НАТО в нежелании учитывать интересы Москвы в ходе переговоров по гарантиям безопасности. В конце марта помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что на Украине силами НАТО годами создавался антироссийский плацдарм, требования Москвы по безопасности игнорировались.

20 февраля президент России Владимир Путин указал лидеру Франции Эммануэлю Макрону о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности. Двумя днями ранее немецкие СМИ сообщили, что в Британском национальном архиве был обнаружен документ, который подкрепляет слова российских властей о том, что при объединении Германии СССР было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток.

В январе Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.

Напомним также,12 января посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии и отодвинуть военный потенциал США от российских границ. Днем ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.

10 января замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.

7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».

1 декабря 2021 года президент Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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