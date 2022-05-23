В России за сутки госпитализировали 775 человек с коронавирусом

Оперативный штаб впервые за время публикации статистики по заболеваниям COVID сообщил менее чем об 1 тыс. госпитализированных за сутки.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализирован 775 человека, на 26,4% меньше по сравнению с 22 мая.

Выписали в связи с выздоровлением 5117 человек, на 12,0% меньше по сравнению с 22 мая. Всего за сутки было выявлено 4158 новых случаев COVID-19. Скончались 76 человек, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 9,0 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 3,1%.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 22,3 и увеличился на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Увеличение заболеваемости отмечено в 43 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.

Отметим, что днем ранее в России было госпитализировано 1054 человека, на 46,5% меньше по сравнению с 21 мая.