В России за сутки госпитализировали 1,9 тыс. человек с COVID

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21 мая, суббота | Последнее обновление — 12:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Германии указали на виновника конфликта на Украине
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
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Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В России за сутки госпитализировали 1,9 тыс. человек с COVID
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за минувшие сутки госпитализирован 1 971 человек, что на 5,3% меньше по сравнению с 20 мая.
Отмечается, что выздоровели и покинули больницу 6 288 человек, а это на 1,9% больше по сравнению с 20 мая. Новых случаев COVID-19 выявлено в количестве 5 034. Скончались 102 человека, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России было госпитализировано 2081 человек, на 1,7% меньше по сравнению с 19 мая.
Венгрия предложила эмбарго на морские поставки российской нефти
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Будапешт предлагает эмбарго на морские поставки российской нефти вместо наземных, чтобы экономики стран ЕС «продолжали работать», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как заявил Сийярто, если ЕС хочет «наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство». По его словам, если государства ЕС решат сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества «продолжат работать». «Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Сийярто подчеркнул, что экономика Венгрии «будет уничтожена без российского газа», а для «технологического преобразования предприятий» Венгрии «в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 млн евро». Общий объем необходимых инвестиций может составить около 1 млрд евро. По его словам, при отсутствии доступа к нефти из России Венгрии будет «физически невозможно» импортировать данный ресурс в достаточных объемах из других источников.
18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго. Еврокомиссия обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
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G7 пригрозила изолировать Россию от мировой экономики
Группа семи (G7) пообещала продолжать изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики, говорится в коммюнике министров финансов неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
«Мы подчеркиваем совместную приверженность нашему непреклонному и координированному санкционному ответу» на действия России. Мы продолжаем быть приверженными делу полного применения и соблюдения наших экономических и финансовых санкций и продолжаем внимательно следить, чтобы не допустить уклонения, обхода и замещения [введенных санкций]», – отметили министры финансов G7, передает ТАСС.
Они добавили, что будут повышать для Москвы цену проведения ее военной операции на Украине путем «изоляции России и Белоруссии от глобальной экономики».
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что страны Группы семи (G7) усиливают прямое вмешательство во внутренние дела России, что подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите суверенитета России.
До этого главы МИД стран G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – пообещали поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». В прошлое воскресенье страны G7 взяли на себя обязательство постепенно «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей».
Р оссийский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Эксперт назвал беспилотник, поставку которого в войска анонсировал Шойгу
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«Судя по всему, глава Минобороны РФ Шойгу в своем сегодняшнем заявлении анонсировал появление в российских войсках тяжелого аппарата «Альтиус», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотным системам Денис Федутинов. Ранее Шойгу рассказал о поступлении в ВС РФ стратегических беспилотников.
«Беспилотный аппарат «Альтиус» наши разработчики и эксплуатанты относят к классу высотных БЛА большой продолжительности полета. При создании этого дрона Россия пошла по пути соединения разведывательных и ударных функций в одном аппарате», – сказал эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
Специалист указал, что если проводить параллели с американскими конкурентами, то «Альтиус» по замыслу разработчиков будет совмещать функции стратегического разведывательного аппарата Global Hawk и ударного беспилотника Reaper.
«Мы и США имеем разные финансовые возможности для создания беспилотников: если американцы могут себе позволить два параллельных класса БПЛА, то мы исходим из «асимметричного», но оптимального ответа Пентагону. Можно предположить, что «Альтиус» не сможет подняться на такие высоты, как Global Hawk, и взять столько вооружения, как Reaper, но вместе с тем будет более универсальным, чем каждый из них. То есть один и тот же аппарат может быть отправлен для выполнения длительного разведывательного полета, скажем, вдоль границ со странами НАТО, а может быть оснащен оружием и направлен на решение ударной задачи», – отметил собеседник.
Как заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу, «в ближайшей перспективе» в российские войска будут поставлены стратегические беспилотники. По его словам, применение таких машин позволит сберечь летный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники.
«На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения», – подчеркнул Шойгу. «За последние 10 лет интенсивность их полетов возросла в 7 раз, годовой налет – в 23 раза», – приводит слова генерала РИА «Новости».
Министр уточнил, что с 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала сирийской операции выполнено более 58 тыс. полетов, при этом общий налет превысил 377 тыс. часов, отметил министр.
«Альтиус» – это тяжелый российский беспилотник дальнего радиуса действия с максимальной боевой нагрузкой более тонны. Он будет производиться на мощностях Уральского завода гражданской авиации. Новый дрон получит элементы искусственного интеллекта. БЛА сможет работать автономно без участия оператора, а также самостоятельно взаимодействовать с перспективным российским истребителем пятого поколения Су-57, сообщает «Военное обозрение».
Аппарат умеет без помощи человека-оператора самостоятельно прокладывать маршрут до цели или заданного района патрулирования в обход зон ПВО вероятного противника, а также обнаруживать и атаковать важные наземные цели: пусковые установки ракет, узлы связи, штабы. В небе «Альтиус» может находиться от 24 до 48 часов, а максимальная дальность его полета должна составить 10 000 км. При этом вести разведку аппарат сможет с высоты 12 км.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как тысячи беспилотников изменят облик российской армии.
Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»
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Экс-президент Украины Петр Порошенко во время интервью изданию Politico предложил перекрыть трубопровод «Дружба», транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью Европу и является одним из источников доходов украинского бюджета.
«Перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором», – передает РИА «Новости» его слова.
Также он призвал к солидарности европейские страны, говоря об отказе от поставок российских энергоносителей.
Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.
Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты». Россия оплачивает транзит.
Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.
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Эксперт сравнил вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности
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«Россию пытаются сделать крайней в ухудшающейся продовольственной ситуации в мире. Однако российские действия на Украине стали триггером, но не причиной происходящего», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заподозрил Киев в оплате западного оружия зерном.
«На самом деле, причина мирового продовольственного кризиса в другом. В 2020-2021 годах центробанки разных стран мира напечатали больше 12 трлн в долларовом эквиваленте. Эти деньги пошли на биржи, в криптовалюту, часть досталась населению и благодаря этому была разогнана инфляция», – рассказал эксперт.
«Вместе с тем, сказались логистические сбои из-за пандемии. Возник разрыв между платежеспособным спросом и предложением, последнее запаздывало. Далее в дело включился Китай, который принялся формировать у себя продовольственные запасы на черный день. А черный день у него – это, очевидно, война за Тайвань», – продолжил он.
«После этого европейцы захотели поставить Белоруссию на колени, обложили их санкциями и изгнали с мирового рынка калийных удобрений», – добавил собеседник. Финальным аккордом в создании мирового продовольственного кризиса, по мнению Лизана, стало введение антироссийских санкций.
«Формально по зерновой отрасли санкции не введены. Но нужно понимать, что при этом необходимо проводить расчеты. Банки от российских контрагентов убегают, как черт от ладана. Поэтому многие сделки просто остановились», – рассказал экономист.
«Многие суда отказываются везти российские грузы. Из портов ушли операторы контейнерных перевозок. И в отношении российских удобрений происходит та же самая история», – добавил он. «Европейцы не хотят понимать всех предпосылок. В их сознании Россия напала на бедную и несчастную Украину, из-за чего в мире намечается голод», – подчеркнул Лизан.
«Евросоюз на 54% зависел от поставок кукурузы с Украины, на 19% поставок по пшенице, на 40-45% по поставкам подсолнечного масла, соответственно, если они и дальше хотят противостоять России и размахивать санкционной дубиной, то им необходим по крайней мере продовольственный тыл», – отметил он.
«Соответственно, европейцы хотят раскупорить порты Украины, выгрести оттуда все зерно, а что там после этого будет – их не волнует»,
– подчеркнул собеседник. «Мы не знаем сколько зерна находится в украинских зернохранилищах. На Украине в целом со статистикой проблемы. Цифра в 20 млн тонн известна исключительно со слов главы евродипломатии Жозепа Борреля и президента США Джо Байдена. Я думаю, зерна там гораздо меньше, потому что еще в прошлом году к октябрю было вывезено 55% продовольственной пшеницы», – рассказал эксперт.
«В медийной плоскости они переводят это все в борьбу с мировым голодом. Однако, европейцев абсолютно не волнуют, к примеру, проблемы Африки, их волнует ситуация с продовольствием исключительно внутри Европейского Союза», – отметил экономист.
Эксперт сравнил происходящее сегодня с событиями вековой давности, когда Германия эшелонами вывозила с Украины продовольствие, под предлогом защиты ресурсов от большевиков и главы директории Украинской народной республики Симона Петлюры.
«По прошествии 100 лет экономические и политические реалии изменились. Грабить теперь можно опосредованно, с помощью экономических инструментов принуждения. Для этого уже не нужно отправлять солдат в остроконечных шлемах, с винтовками и заставлять их выгребать зерно», – отметил эксперт.
«Теперь это можно сделать более «цивилизованно» – с использованием современных экономических инструментов. Да и эффективность их использования значительно выше. Зерно отдают добровольно, деньги выводят в офшоры и радуются», – добавил он.
«Дороже всего продовольствие сегодня на Украине. Люди недоедают, а многие уже на грани голода. Но про голод на Украине же никто не говорит. Потому что в понимании Запада – это аборигены, просто кожа у них белая», – резюмировал собеседник.
Накануне на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Россия подозревает Киев в оплате получаемого оружия зерном, которое сейчас массово закачивается в зернохранилища европейских стран. При этом Россию пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе.
«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом – как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?», – цитирует РИА «Новости» Небензю.
«У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», – подчеркнул он.
Он также заявил, что Запад и Украина пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе Россию, но это абсолютно лукавая картина.
«Самой заметной тенденцией последнего времени в эволюции политической культуры в западных государствах стало стремление сваливать все проблемы на Россию. После начала специальной военной операции на Украине отмечается едва ли не квантовое ускорение в продвижении установок на то, что во всем виновата Москва. Сюжеты, связанные с продовольственной безопасностью, стали при этом одними из лидеров среди обвинений в адрес нашей страны», – приводит ТАСС слова дипломата.
«Послушать вас, господа, так мы будто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая», – добавил Небензя.
Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС, которые мешают свободной торговле.
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
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Главу нацистов «Азова» пришлось спасать от расправы со стороны мариупольцев
Командир нацистов полка «Азов» из-за ненависти мариупольцев был вывезен с территории «Азовстали» в бронеавтомобиле, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Так называемый командир нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», – цитирует его ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские боевики в городе Гуляйполе Запорожской области занимаются мародерством, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах местных жителей.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь», которая находилась под контролем боевиков нацформирования «Азов», полностью освобождена.
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Шойгу анонсировал поступление в войска стратегических беспилотников
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Стратегические беспилотники скоро будут поставлены в российские войска, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на коллегии Минобороны.
Он отметил, что применение таких машин позволит сберечь лётный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счёт снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники.
«На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения», – подчеркнул Шойгу.
По его словам, российские военные активно применяют беспилотники для решения широкого спектра задач.
«За последние 10 лет интенсивность их полётов возросла в 7 раз, годовой налет – в 23 раза», – сказал Шойгу.
Он уточнил, что с 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала сирийской операции выполнено более 58 тыс. полетов, при этом общий налет превысил 377 тыс. часов, отметил министр.
Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.
Зеленский призвал заключить международный договор по российским активам
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Нужно заключить многосторонний договор между странами о конфискации активов России за рубежом и передаче их «всем пострадавшим от российской агрессии», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Киев предложил «государствам-партнерам» создать «механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь». В соответствии с таким договором, по задумке Украины, «российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены». После этого активы предлагается «конфисковать и направить в специально созданный фонд». Получить «компенсацию» из фонда смогут «все пострадавшие от российской агрессии», заявил Зеленский. «Это будет точно справедливо», – приводит его слова ТАСС.
В четверг руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что ряд проблем не позволяет Киеву получить доступ к замороженным за рубежом активам России. Он заявил, что необходим «легитимный международный механизм».
На днях МВФ отказался озвучивать позицию по конфискации золотовалютных резервов России. Глава Минфина Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ России на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.
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Ходаковский объяснил взрывы и клубы дыма над «Азовсталью»
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Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что боевики «Азова» уничтожают «нечто ценное» на «Азовстали» перед сдачей в плен.
«Последние группы противника перед тем, как выйти, уничтожают нечто для них ценное с использованием взрывчатки. Мы слышим звуки взрывов и наблюдаем вспышки и дым – не хотят, чтобы «это» попало к нам в руки», – написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь по прозвищу Калина покинул территорию «Азовстали» и сдался в плен. Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына также покинул «Азовсталь и сдался.
В пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Санду усомнилась в необходимости для Молдавии сохранять нейтралитет
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Никто не даст гарантий, что нейтралитет защитит Молдавию, заявила президент страны Майя Санду.
Кабмин Молдавии дал отрицательное заключение законопроекту «О статусе постоянного нейтралитета», который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов. Госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Вячеслав Добында заявил, что инициатива противоречит национальным интересам страны и грозит ей изоляцией.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом. С 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО, передает РИА «Новости».
Санду отметила, что «нейтралитет закреплен в конституции» и пользуется поддержкой населения. «Мы можем дискутировать, почему они так думают. Скорее всего, из-за того, что их долго информировали или дезинформировали о том, что это лучший выбор для нашей страны», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Moldova 1.
Президент заявила, что «нейтральные страны много тратят на оборону, так как в случае угрозы им придется защищаться самим». По ее словам, у Молдавии «даже нет достаточно подготовленной армии, чтобы защитить» страну.
Вице-спикер парламента страны, депутат от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что «правящая партия не хочет и слышать» про закон о постоянном нейтралитете, «эта норма сознательно и преступно игнорируется». Батрынча считает, что власти страны «не делают этого» или «по глупости», или «целенаправленно». «А современный мир и события показывают, что нам нейтралитет нужен, это наш зонтик», – сказал он.
Тем временем глава британского МИДа Лиз Трасс заявила Daily Telegraph, что союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия была вооружена по стандартам альянса. Трасс утверждает, что для Молдавии якобы существует военная угроза со стороны России. Оснащение войск Молдавии по стандартам НАТО предполагает поставки стране военного оборудования, которые должны заменить советские аналоги, а также обучение молдавских военнослужащих обращению с ним. По версии Трасс, «угроза со стороны России расширилась», поэтому в НАТО хотят «гарантировать», что «уязвимые страны» будут «оснащены по стандартам» альянса.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис обсудили ситуацию на Украине, а также подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Молдавии на фоне этих событий, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Напомним, Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья. «Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы – нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», – сказала молдавский президент.
Шойгу назвал число сдавшихся националистов на «Азовстали»
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Уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен, заявил на коллегии Минобороны министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Продолжается блокирование завода «Азовсталь». С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.
Он также напомнил, что ранее сложили оружие 1387 украинских морских пехотинцев.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на данный момент с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков, и процесс продолжается.
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В Нафтогазе заявили о новом суде с Газпромом по платежам за транзит
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В Нафтогазе заявили, что у компании начинается спор с Газпромом по поводу платежей за транзит газа, вероятно, вопрос будет решаться в арбитраже, заявил глава украинской компании Юрий Витренко.
«Похоже на то, что у нас начинается спор относительно транзита газа через Украину, и похоже на то, что у нас будет новый арбитраж между Нафтогазом и Газпромом по поводу транзита и платежей за транзит», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Витренко, сказанные телеканалу Sky News.
Транзитный договор компаний предполагает прокачку 40 млрд кубометров газа. Украина со своей стороны обязана предоставить Газпрому мощности под прокачку. Российская компания может поставлять и меньше газа, но обязана полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу «качай или плати».
С 11 мая украинская сторона прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка». В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС «Суджа». Газпром заявил, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен.
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В Тбилиси посоветовали помощнику Зеленского «не совать нос» в дела Грузии
В правящей «Грузинской мечте» предложили советнику главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаилу Подоляку «не совать нос» во внутренние дела Грузии в связи с его очередными упреками в адрес Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя призыв Подоляка наложить санкции на «русского олигарха» Бидзину Иванишвили, являющегося создателям правящей партии Грузии, депутат Бека Давитулиани отметил, что подобные заявления некоторых представителей Киева являются «агрессивными, недружественными и несправедливыми».
«Подоляку было бы предпочтительнее заняться собственными делами и не совать нос в наши», – сказал парламентарий.
Бека Давитулиани при этом подчеркнул, что Бидзина Иванишвили не является «ни русским, ни олигархом».
«Мы поддерживаем Украину, желаем ей успеха и делаем все, что можем, чтобы Украина победила в борьбе с Россией, но мы не забыли, что там назначали разыскиваемого бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и других подобных лиц на должности. Пусть сейчас наберутся терпения (некоторые украинские чиновники) и не берут на себя больше, чем нужно – тогда, когда их об этом не спрашивают», – сказал депутат.
В последнее время Тбилиси все чаще и все жестче отвечает на бездоказательные упреки Киева, который недоволен тем, что Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России. При этом Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.
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Зеленский рассказал о провале украинской авиации
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При попытке добраться до комбината «Азовсталь» в Мариуполе погибло большое число летчиков, 90% из них не возвращались, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинское ТВ показало фрагмент интервью к третьей годовщине инаугурации Зеленского. В нем президент Украины заявил: «Очень большое количество людей погибло, наших летчиков, к сожалению». Он пояснил, что летчики пытались привезти украинским боевикам «лекарства, пищевую продукцию, воду, увезти тела, раненых», пишет «Московский комсомолец».
По его словам, «многое происходило, что никто официально не мог комментировать». Зеленский сказал, что долететь до «Азовстали» было почти невозможно, так как воздушных коридоров из-за развернутой мощной российской ПВО не было.
Зеленский заявил, что на заводе находились не только боевики нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), но и около 400 пограничников, десантники, полицейские, представители СБУ, военные медики и гражданские.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков украинского нацформирования, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне. В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией». 13 апреля в совместном видеообращении с Паламаром, «Волына» заявил, что «объединил» своих людей с нацбатом.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в России). Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты. 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона. Позднее 36-я бригада морской пехоты ВСУ в Мариуполе подвергла власти Украине критике за то, что обещанные военным вертолеты так и не прибыли, и вопрос эвакуации решен не был.
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СМИ: Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен
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Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына покинул территорию «Азовстали» и вышел для сдачи в плен, сообщили СМИ.
«Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели – в общем прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус. Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану», – написала в Telegram корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.
Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на данный момент с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков, и процесс продолжается.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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