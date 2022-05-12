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Западные военные готовили украинских боевиков на базе в Херсонской области
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Российские военные изъяли документацию с военной базы в Херсонской области; согласно некоторым документам, украинских боевиков наряду с кадровыми военными готовили по стандартам НАТО западные специалисты.
В распоряжение РИА «Новости» попали некоторые документы, обнаруженные на 241-м общевойсковом полигоне (Алешкинские пески) в районе населенного пункта Раденск, где находилась тренировочная база. В том числе сертификаты, предназначенные для украинских военных, которые подтверждают прохождение военной подготовки по западным стандартам. На документах фигурируют флаги Канады и Великобритании.
По данным российских силовиков, на полигоне проходили подготовку не только кадровые военные, но также боевики территориальной обороны, которые активно начали формироваться в 2020 году, и боевики различных националистических формирований.
В рамках подготовки боевики получили навыки стрельбы, ориентирования на местности, спецсвязи, полевой медицины и индивидуальной тактики. При отступлении украинские военные сожгли базу с большей частью документации.
Тренировочная база с полигоном была оборудована на территории национального природного парка. Активная эксплуатация заповедной зоны с применением боеприпасов при проведении учений могла поставить под угрозу обеспечение жителей региона качественной питьевой водой.
Ранее капитан Юрий Мироненко из батальона, который дислоцирован в Оболонском районе Киева, рассказал, что британские военные инструкторы прибыли, чтобы обучить украинские войска использованию противотанковых ракет NLAW.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инструкторов, обучающих украинских военных, спецслужбами стран НАТО.
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Эксперты: Украина перешла к газовому шантажу Европы
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«Украина пытается вынудить Европу к давлению на Москву. Мол, «если вы позволите России продвигаться все дальше по нашей территории, то вы лишитесь транзита газа», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о частичном прекращении транзита газа в Европу через ГИС «Сохрановка», предложив перенести точку приема топлива на ГИС «Суджа».
«Одна из причин заявления Украины о переносе точки подачи газа на границу с подконтрольной территорией заключается в желании пошантажировать европейцев», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Аргументация следующая: «мы не будем осуществлять транзит газа по тем территориям, которые нами не контролируются». Хотя, на самом деле, уже порядка четырех недель данная точка не находится под контролем Киева», – отметил он.
Эксперт считает, что таким образом Украина намекает европейцам: «если ВСУ потеряют контроль над всей границей с Россией, то Киев вообще не будет осуществлять транзит газа, что приведет к большим проблемам в Европе».
Юшков отметил, что у действий Киева есть еще одна причина – это желание спровоцировать энергетический кризис в Молдавии и Приднестровье. «Южная ветка из «Сохрановки» обеспечивает транзит газа на юго-западное направление, поэтому мы видим своего рода провокацию и желание Киева потеребить Кишинев», – заметил он.
«С другой стороны, если Газпром будет подавать газ через «Суджу» и заказывать транзит до Молдавии, то «Оператор ГТС Украины» обязан этот транзит осуществить. Поэтому тут риски для Молдавии есть, но они гипотетические», – добавил собеседник.
Эксперт также обратил внимание и на внутриполитический аспект, которым руководствуется Украина. «Через «Сохрановку» и «Новопсков» Украина получала тот газ, который прогоняла по виртуальному реверсу», – заметил он.
«Теперь, если Киев теряет контроль над востоком страны, то и снабжать газом эти территории Украина не собирается. Виртуальным реверсом отныне будут снабжаться лишь те регионы Украины, которые остаются под контролем Киева», – продолжил он.
«По сути, украинцы прощаются с этими территориями. Мы ведь знаем, что ни в Донецке, ни в Луганске они не платили людям пенсии и газом их не снабжали. Поэтому Газпром с 2014 года по гуманитарным соображениям поставлял газ в Донбасс, не требуя оплаты от Украины», – добавил эксперт.
При этом Газпром, по всей видимости, не будет переносить транзит газа на «Суджу», апеллируя к технологическим сложностям и особенностям контракта. «Это приведет к недополучению газа как Украиной, так и европейцами», – допускает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
В этой связи эксперт предрекает новый газовый кризис европейского масштаба, который может возникнуть вследствии подобных действий Украины. «Возможно, нас ждет кризис образца 2006 и 2009 годов, которые известны как первая и вторая газовые войны, поставившие под угрозу поставки топлива в ЕС», – напомнил Митрахович.
В среду стало известно о том, что заявки европейских потребителей на российский газ на 11 мая снизились на 25%, до 72 млн кубометров. Об этом сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, передает ТАСС. Падение объема заявок почти на четверть происходит на фоне остановки Украиной транзита российского газа через станцию «Сохрановка».
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 млн кубометров 11 мая», – сказал Куприянов. Накануне объем заявок составлял 95,8 млн кубометров.
При этом накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
«Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», – отметил Куприянов.
Таким образом Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдавии, полагает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
На этом фоне цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров топлива.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
В Британии допустили переселение украинских беженцев в Руанду
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Великобритания не исключает возможности депортации украинских беженцев в Руанду, следует из новой концепции главы МВД королевства Прити Пател о предоставлении убежища, сообщили в издании Independent.
Отмечается, что во время выступления перед депутатами министр по делам иммиграции Том Пурсглов заявил, что решения о отправке в Руанду лиц, которые ищут убежища в Великобритании, будут рассматривать «в каждом конкретном случае». При этом он не исключил, что среди депортированных могут оказаться и украинцы, сообщает Рен ТВ.
9 мая в МВД Великобритании опубликовали руководство, в котором представлены критерии для депортации беженцев. Так, там указывается, что люди, которые «добирались до Великобритании через безопасные третьи страны», такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду. Изменения в закон о гражданстве и границах решили внести после того, как лишь в 2022 году в Великобританию незаконными путями прибыли почти 8 тыс. мигрантов. В МВД страны объявили о том, что уже к концу недели будет сформирована первая группа беженцев, которых «переселят в Руанду».
Пурсглов подчеркнул, что нет причин, по которым украинцы должны добираться незаконными путями до Великобритании, чтобы получить там убежище, поскольку для этих граждан существуют две специальные программы.
Ранее в ООН опровергли фейки о насильной депортации украинцев в Россию.
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Ходаковский рассказал о тоннеле, по которому боевики могли покидать «Азовсталь»
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Обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой, заявил командир батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский.
«Обнаружили тоннель, по которому противник покидает «Азовсталь»: вдоль труб под ж/д полотном», – написал он в своем Telegram-канале. По словам Ходаковского, высота тоннеля составляет не менее трех метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений.
«Далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. Сегодня тоннель блокировали, со стороны противника один «двести» и один «триста». В целом воевать противник устал и просится на свободу, но отыгрывает последний акт: хочет домой и с флагами... Не имеем намерений ему в этом потворствовать», – написал командир батальона «Восток».
Ранее сообщалось, что над территорией «Азовстали» в Мариуполе поднимается черный дым.
До этого Ходаковский заявил, что украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь».
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В Германии заявили, что «Северный поток – 2» фактически мертв
Проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации России на Украине, заявила представитель Министерства экономики Германии Аннике Айхорн.
«Поставки из Норвегии и Нидерландов мы еще скорректировали на прошлой неделе. Мы в согласовании с этими партнерами можем их повысить. Северный поток... действительно мертв», – заявила она, комментируя возможность активизации трубопровода для возмещения выпавшей части поставок через территорию Украины.
При этом снабжение ФРГ газом стабильно, передает РИА «Новости».
«Газохранилища непрерывно заполняются. В настоящее время уровень заполненности составляет 38,6%. Здесь мы отмечаем дальнейший рост», – сказала Айхорн.
Ранее сообщалось, что процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – приостановлена до сентября 2022 года.
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Власти Херсонской области решили обратиться к Путину с просьбой войти в состав России
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Власти Херсонской области намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России, сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
«Город Херсон – это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики – прим. ВЗГЛЯД) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», – передает его слова РИА «Новости».
Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
Также до конца мая в регионе заработает банк для рублевого оборота, который в перспективе интегрируют в Банк России.
«Банк уже существует, есть формальные вопросы. <...> Название я сейчас не готов сказать, потому что есть несколько предложений. Банк, скорее всего, будет интергрирован из, возможно, Донецкой народной республики. Но с перспективой полной работы с Центробанком. Ведутся как раз переговоры технические. Сам по себе банк не будет иметь каких-либо ограничений и будет полностью интегрирован в банковскую систему Российской Федерации», – заключил Стремоусов.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители области должны сами решить вопрос о вхождении в состав России.
«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом», – сказал представитель Кремля.
Напомним, Стремоусов заявил о стремлении региона стать частью России. По словам чиновника, Херсонщина уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с ней, но, если понадобится, региональные власти готовы обратиться с вопросом о включении области в состав России.
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Эксперт объяснил, зачем ВСУ пытались захватить остров Змеиный
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«Власти Киева пытаются показать Западу, что у них еще есть боеспособные формирования, которым надо и дальше поставлять вооружение», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Минобороны России сообщили о рекордных потерях ВСУ при попытке захватить остров Змеиный.
«Это была очередная пиар-акция со стороны ВСУ, равно как и атаки по объектам инфраструктуры на приграничных территориях. Кроме того, в прошлый раз они попытались начать контрнаступление под Харьковом и Изюмом. И все три раза они были отбиты союзными войсками с серьезными потерями для украинской армии», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Вероятно, весь комплекс мероприятий проводится для того, чтобы киевское руководство смогло продемонстрировать Западу, что у ВС Украины еще есть боеспособные силы, нуждающиеся в поставках оружия и техники. Ведь если все формирования находятся в котлах, то и помощь отправлять нет смысла, поскольку она окажется в руках союзных войск», – уверен собеседник.
Кроме того, утверждает эксперт, все эти попытки «заведомо были обречены на провал, но России это на руку». «Украина потеряла наиболее подготовленных специалистов на южном направлении. ВСУ еще больше утратили свою боеспособность. Так что, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать повторения провокаций подобного рода», – заключил Сивков.
Ранее в Министерстве обороны России назвали «бездумной пиар-акцией» попытку украинской армии захватить остров Змеиный накануне Дня Победы. В военном ведомстве также отметили, что Киев потерял 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава.
Уточняется, что ВСУ потеряли в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Было уничтожено 10 вертолетов ВС Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.
При этом на острове до сих пор остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. В море удалось также уничтожить три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с десантом на борту.
Попытки высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный произошли незадолго до празднования Дня Победы. «C 7 мая, по прямому указанию (президента Украины) Владимира Зеленского, украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный», – сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил о переходе украинской армии в контрнаступление в районе Харькова и Изюма. Газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты расценили это как некий «блеф в условиях информационной войны».
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Газпром: Украина существенно ограничила транзит газа из России
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Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, что существенно снижает надежность снабжения топливом, заявили в Газпроме.
При этом объемы газа, поступающего в Германию через Украину снизились на 25% по сравнению со вторником, сообщает РИА «Новости».
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
«Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», – отметил Куприянов.
Таким образом Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдавии, полагает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
На этом фоне цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров топлива.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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В Одесской области дезертировали боевики теробороны
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Большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений, рассказал источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора в украинской армии.
«Для территориальной обороны в Одесской области были сформированы двухнедельные курсы усиленной боевой подготовки с последующей отправкой в зону боевых действий, из последней группы (около 300 человек) дезертировало более 70% боевиков», – рассказал он РИА «Новости».
Источник сообщил, что сбежавшие боевики спрятались в деревнях в Одесской области и часть смогла пересечь границу и уйти в Молдавию.
«Вступали в территориальную оборону, чтобы избежать службы. Узнали реальные цели их подготовки и сбежали. ВСУ, в свою очередь, теробороной пытаются восполнить группу войск на юго-востоке страны из-за нехватки подготовленных кадровых резервов», – отметил он.
Минобороны также сообщало о массовом дезертирстве из ВСУ. Так, по данным на 20 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять приказы своего командования, самовольно покинув воинские части.
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Соратник Арафата дал Москве совет по противостоянию с США и их союзниками
Москве стоит обратить внимание на способы поддержки угнетенных народов, это откроет широкие фронты для противостояния США и их союзникам, считает арабский политик, один из основателей Народного фронта освобождения Палестины и бывший советник покойного лидера Ясира Арафата Бассам Абу Шариф.
Соединенные Штаты Америки ведут войну против России, и именно они предоставляют неонацистам на Украине необходимую информацию для использования своего оружия против войск РФ. Слова Бассама Абу Шарифа приводит ФАН.
«После того, как стало ясно, что Вашингтон и его союзники ведут войну против России и русского народа, стало необходимо разработать стратегию противодействия на фронтах Соединенных Штатов и их партнеров», – считает арабский политик. В своей статье под названием «Товарищ Путин, Америка – источник опасности» Абу Шариф добавил, что страны НАТО намерены разделить РФ на части. А конечная, по его мнению, цель Вашингтона – помешать России развиваться и помогать восточным народам, в том числе Китаю и Ирану, противостоять непрерывным операциям Запада, ведущим к голоду и нищете, застою промышленного производства, сокращению сельского хозяйства, опустыниванию земли и истощению воды.
«Долг требует, чтобы руководство РФ начало мыслить в более широких рамках и не ограничивалось искоренением из Украины неонацистского движения вместе с группой убийц, являющихся агентами США и орудием Вашингтона для борьбы с мировым прогрессом», – подчеркнул палестинский деятель. По мнению Абу Шарифа, Москве стоит обратить внимание на способы поддержки угнетенных народов, так как они откроют широкие фронты для противостояния США и их союзникам.
«Вашингтон использует все свои технологии и прогресс для победы над Россией и ее вооруженными силами, которые защищают свободу человечества и противостоят неонацистским противникам – врагам правды и человечества», – заявляет Абу Шариф. Таким образом, считает он, обязанность Москвы – не только защищать собственную безопасность, но и объединить своих союзников во всех уголках мира, чтобы вместе противостоять державам НАТО.
Эксперт подчеркнул, что в случае противоборства Соединенным Штатам Америки колебания и дипломатические уступки не принесут пользы. По мнению политолога, президент Джо Байден использует грязные методы и применяет шантаж против каждой страны, которая отказывается подчиниться диктату Вашингтона в его противостоянии с Москвой.
Спецоперацию России на Украине поддержали и сирийские артиллеристы. Гаубицами и осветительными снарядами они нарисовали символ V в небе над Идлибом, сообщает телеканал «Звезда».
«Мы знаем, что в России только что отпраздновали День Победы над фашистами. Мы знаем, что ваша страна сейчас воюет с неофашистами на Украине. Мы высветили снарядами букву V в знак наших общих побед. Над украинскими боевиками и боевиками, которые спрятались в Идлибе», – обозначил командир артиллерийского дивизиона Фираз.
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Минобороны: США планировали использовать Мариуполь как центр по распространению холеры
США в рамках военно-биологической программы на Украине использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Специалистами Министерства обороны России проведена работа непосредственно в двух биолабораториях Мариуполя», – передает слова Кириллова РИА «Новости».
По его словам, получены свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством. В них были запечатлены свидетельства об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры.
Отобранные штаммы направлялись в центр общественного здоровья в Киеве, которые должны были быть отправлены в США, отметил генерал.
«Указанная деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов», – сказал Кириллов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована, Москва будет работать в этом направлении.
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Байдена заподозрили в намерении развязать войну между Россией и НАТО
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Администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину, пишет в колонке для American Conservative полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.
Бывший советник министра обороны США отметил, что успехи российских военных в боях на территории бывшей советской республики и плачевное положение ВСУ пошли вразрез с планами Вашингтона.
«Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша. <...> По неподтвержденным данным из Варшавы, <...> польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости».
Офицер добавил, что контролируемый Соединенными Штатами Киев без проблем даст разрешение для интервенции Варшавы, которое необходимо для легитимизации боевых действий такого масштаба. А возможные инциденты между польскими и российскими военными Вашингтон рассчитывает использовать в своих интересах.
«Администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков <...> повлечет за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи пять», – пояснил Макгрегор.
Он указал, что сейчас сложно предположить, насколько легитимным поводом для вмешательство НАТО в конфликт в глазах членов альянса станет польская интервенция, поэтому конкретные действия Вашингтон планирует оставить на усмотрение каждой страны.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Медведев прокомментировал цель США нанести тяжелое поражение России
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Цель многомиллиардной американской помощи Украине состоит не в любви к Киеву или поддержке собственной экономики, а в продолжении прокси-войны против Москвы, однако Россию сломить не удастся – быстрее сломается печатный станок США, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев написал в Telegram, что «палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 млрд долларов», при этом президент США Джо Байден просил меньше, однако «от щедрот накинули еще пару миллиардов».
«Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чем мне уже довелось недавно тут сказать. Совершенно очевидно, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель – продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире», – считает зампредседателя Совбеза.
Медведев подчеркнул, что этого не будет – «быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг, не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти».
«А вот цели спецоперации будут достигнуты», – заключил он.
Ранее Конгресс США одобрил пакет помощи Украине почти на 40 млрд долларов. Также в Пентагоне подтвердили поставки оружия Украине задолго до спецоперации России.
Минобороны: Жителей ЛНР пытались заразить туберкулезом через фальшивые купюры
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Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое Луганской народной республики в 2020 году, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все «тянуть в рот» и брать продукты питания немытыми руками», – цитирует РИА «Новости» Кириллова.
По его словам, во время спецоперации российских войск удалось получить дополнительную информацию о биоинцидентах на Украине: были изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью для заражения населения Славяносербского района ЛНР.
Кириллов отметил, что результаты бактериологических исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда. Вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддавалось бы лечению, а стоимость такого лечения была бы намного выше, уточнил начальник войск РХБЗ. Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция пришла к выводу об искусственном заражении купюр, так как чрезвычайно опасные штаммы были обнаружены «в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса».
Кириллов напомнил, что уже сообщал об испытаниях потенциально опасных биологических препаратов на одной из наименее защищенных категорий людей – пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова.
Ранее российские следователи начали изучать данные об испытаниях биологических препаратов, которые применялись на пациентах психбольницы в Мерефе Харьковской области.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отмечал, что США развернули по всему миру, в том числе на Украине, сеть биолабораторий и фактически создавали в них новое биологическое оружие. Кроме того, в Харьковской области обнаружили американские справочники по биологической защите.
17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Десять БЛА с оборудованием для распыления биооружия нашли в Херсонской области
Вооруженные силы России обнаружили еще десять беспилотных летательных аппаратов, оснащенных емкостями и оборудованием для распыления рецептур биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игорь Кириллов.
«9 марта на территории Херсонской области были обнаружены три БЛА, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. В конце апреля нашли еще десять таких же в районе населенного пункта Каховка», – передает ТАСС его слова.
При этом Кириллов добавил, что в результате специальной военной операции на территории Украины были выявлены факты работы с возбудителями, которые являются потенциальными агентами биологического оружия. «Мы уже отмечали, что Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения БЛА «Байрактар» навесным аэрозольным оборудованием», – отметил он.
Ранее Минобороны получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил о том, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована. По его словам, в лабораториях найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.
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Авиация ВКС России за ночь поразила 93 объекта ВСУ
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За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией России было поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Также «ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов», говорится в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, «в результате ударов уничтожены более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники».
«Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три в районе Рубежного Луганской народной республики, один в районе острова Змеиный, а также один «Байрактар-ТБ2» в районе населенного пункта Архангельское Николаевской области», – указывается в сообщении.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее при попытке взять остров Змеиный Украина потеряла 14 самолетов и вертолетов и 50 человек.
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