Советник Байдена рассказал о новых военных планах России на Украине

Россия изменила цели войны в Украине и готовится к новому этапу, который продлится несколько месяцев, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Россия сосредоточит наступление на востоке и юге Украины, пишут СМИ.

По всей видимости, Россия изменила цели и планы вторжения в Украину и готовится к новому этапу войны, считает администрация США. «Россия перебазирует свои силы, чтобы сосредоточить свои наступательные операции на востоке и в некоторых районах юга Украины», – цитирует Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) советника президента США Джейка Салливана.

По его словам, Москва планирует перебросить на восток и юг соседней страны десятки тысяч солдат и развернуть там дополнительные батальонные тактические группы, сосредоточив внимание на Донецкой и Луганской областях. Россия сконцентрирует усилия на захвате более широких территорий Донбасса, чтобы замаскировать предыдущие военные неудачи, указал Салливан. Кроме того, по его словам, войска России продолжат блокировать Николаев и атаковать Харьков.

«Россия пыталась подчинить себе всю Украину, но потерпела неудачу. Теперь она попытается подчинить себе часть страны», – указал он далее, добавив, что данный этап может длиться «несколько месяцев или дольше».

США работают над санкциями против России и поставками оружия Киеву

Одновременно Салливан сообщил, что США вместе с европейскими союзниками работают над введением новых мер в отношении России. «На этой неделе можно ожидать дальнейших объявлений о санкциях», – указал он, добавив, что речь идет о «вариантах», касающихся российской энергетической отрасли.

Кроме того, представитель американской администрации отметил, что Вашингтон вместе с союзниками принимает усилия по предоставлению Украине дальнейших вооружений, включая «зенитные комплексы большой дальности, артиллерийские системы и системы береговой охраны». При этом «масштабы и глубина усилий по приобретению и передаче различных передовых вооружений экстраординарны, это беспрецедентно», подчеркнул Салливан.

Ранее Салливан, комментируя ситуацию с украинским городом Буча, заявил, что власти США активно работают с европейскими союзниками над ужесточением санкций против России.