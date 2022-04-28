В Челябинске в рамках импортозамещения начали выпуск техники для обслуживания железных дорог

Троицкое предприятие «УралРемМаш» нарастит производственные мощности по выпуску колесных пар для специального подвижного состава железных дорог России. На предприятии будет запущено собственное производство из отечественных комплектующих, сообщили в правительстве региона.

«До сих пор на подбивке железнодорожных путей в путеремонтном комплексе работали импортные машины, и южноуральский завод занимался в основном их ремонтом. Теперь же здесь запустят собственное производство, причем исключительно из отечественных комплектующих, многие из которых завод выпускает самостоятельно», – говорится в сообщении на сайте правительства Челябинской области.

Для скорейшей оптимизации технологических процессов в колесном цехе предприятие вступило в национальный проект «Производительность труда». Уже в мае эксперты Регионального центра компетенций начнут внедрять здесь бережливое производство. Чтобы оценить возможности «УралРемМаша» и детально обсудить финансовую и нефинансовую поддержку запланированного инвестпроекта, предприятие посетил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

«Мы одни из немногих в стране, кто занимается не только ремонтом, но и производством колёсных пар со сменой элементов. И речь не про обычные железнодорожные вагонные механизмы – ось и два колеса. У нас стоят мощнейшие редукторы, разработаны серьезные кинематические схемы. Это действительно последнее слово техники в путейском хозяйстве», – рассказал учредитель и директор ООО «УралРемМаш» Сергей Архипов.

«Причем единственная импортная деталь в нашем изделии – это подшипники. Раньше мы получали их из Австрии, сейчас покупаем в Китае. Заготовки к осям по нашему заказу делает в Чебаркуле «Уральская кузница», а мы уже затачиваем их под свои нужды на специальных обрабатывающих центрах. Заготовки под колесные диски нам штампует Нижний Тагил, а все остальное мы делаем сами – и шестерни под них точим, и редукторы льем. Благодаря чему стоимость нашей колёсной пары снижается с 4-6 млн рублей, это цена импортного аналога, до 2,5 млн», – добавил он.

Имеющиеся на данный момент мощности позволяют выпускать до 120 новых единиц техники в год и ремонтировать еще порядка 300 колесных пар как российского, так и зарубежного производства. Чтобы увеличить эти объемы не менее чем на 60%, руководство завода планирует уже в этом году построить в Троицке еще один цех площадью в 4500 кв. м. Это позволит также производить ремонт более сложных машин с повышенной энергоёмкостью, для чего потребуется создать дополнительно 50 новых рабочих мест при нынешней численности сотрудников в 150 человек. Кроме того, в ходе инвестпроекта пройдет масштабное обновление парка оборудования.

Региональный Фонд развития промышленности возьмет на себя консультационное сопровождение и поможет заводу получить на техническую модернизацию заём в 250 млн рублей по программе федерального ФРП (Группа ВЭБ.РФ) «Комплектующие изделия».

«Такая всесторонняя господдержка, по мнению руководства предприятия, поможет запустить на производстве программу импортозамещения в кратчайшие сроки, поскольку потребность в колесных парах в стране сейчас велика. В них нуждаются многие промышленные предприятия, но главным потребителем продукции троицкого завода является ОАО «РЖД», предъявляющее очень жесткие требования к надежности и безопасности изделий», – говорится в сообщении.