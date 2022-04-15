Пескова спросили о случаях задержания из-за фейков о российской армии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать случаи задержания из-за распространения фейков о действиях Вооруженных сил России на Украине.

В Петербурге суд арестовал по обвинению по статье о фейках о ВС РФ местную художницу Александру Скочиленко. Он заменила в одном из магазинов товарные ценники на листки с текстом о боевых действиях на Украине. Представителя Кремля попросили прокомментировать этот и подобные случаи.

«Это совсем не к нам вопрос. Мы не можем давать свои оценки, мы не имеем права на это. Это совсем не наша тема», – передает слова Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Пензе в отношении 55-летней учительницы иностранного языка в училище олимпийского резерва было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы России. Сообщается, что во время урока она высказалась относительно спецоперации, один из учеников включил диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы.

Песков пообещал ознакомиться с публикациями СМИ об учителе из Пензы.

Напомним, 4 марта президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил распространить действие закона и на Росгвардию.

Кроме того, 25 марта Путин подписал федеральный закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов России, работающих за рубежом, в целях защиты интересов России и ее граждан.