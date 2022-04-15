В Китае заявили о будущем единстве КНР и материкового Тайваня

Власти КНР намерены во что бы то ни стало обеспечить единство материкового Китая и Тайваня, невзирая на заявления США, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Проблема Тайваня - вопрос номер один во внутренней политике нашей страны. Китай должен и обязательно будет единым, мы готовы принять максимальные меры для мирного объединения с Тайванем», – сообщил он на брифинге, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США.