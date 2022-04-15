Пескова спросили о причине инцидента с крейсером «Москва»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил вопросы, касающиеся обстоятельств произошедшего с крейсером «Москва», в Министерство обороны.

«Это прерогатива военных», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о причине происшествия.

По его словам, президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание для обсуждения ситуации с крейсером «Москва», передает ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.

Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.

Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

В военном ведомстве сообщили также, что взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.