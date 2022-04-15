Кремль: Националистические батальоны на Украине подлежат уничтожению

Не должно быть никаких сомнений в том, что задачи объявленной Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине будут выполнены, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Главное – это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что там, где националистические батальоны не берут мирное население в заложники, не расстреливают социальные объекты, дома, там налаживается мирная жизнь.

«А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, что я уже сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению», – подчеркнул Песков.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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