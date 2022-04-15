Планировавших уничтожить Россию как государство экстремистов задержали в Хакасии

ФСБ разоблачила в Хакасии экстремистское сообщество, стремившееся уничтожить Россию как государство и пытавшихся создать боевые подразделения с привлечением военных, сообщает республиканское управление ФСБ.

«Задокументированы факты организации и осуществления на территории Республики Хакасия экстремистского сообщества. Согласно полученным данным, целью сообщества являлась ликвидация России как государственного образования, в том числе путем насильственного изменения конституционного строя», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Пресечены попытки создания боевых подразделений с привлечением военнослужащих одного из гарнизонов Вооруженных сил России, а также получения доступа к оружию и боеприпасам.

В данный момент в отношении организатор и одного из руководителей сообщества расследуется уголовное дело об организации экстремистского сообщества. Оба заключены в СИЗО.

В ходе обысков дома и в офисе фигурантов изъяты среди прочего оружие и экстремистские материалы.

Вокруг какой идеологии строилось сообщество, не раскрывается.

Напомним, в марте сотрудники ФСБ задержали в Уфе четырех членов террористического сообщества, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов, изъяты две гранаты и самодельные коктейли Молотова.