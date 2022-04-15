Роскачество предупредило о мошенничестве через поддельные банковские приложения на Android

Мошенники используют поддельные банковские приложения на Android после удаления из магазинов приложений мобильных версий некоторых банков, сообщили в Роскачестве.

Приложения некоторых отечественных банков в магазинах приложений App Store, Google Play и AppGallery были удалены. Сейчас недоступны для скачивания в официальных магазинах мобильные приложения от «Сбера», ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка.

«После удаления ряда мобильных версий банковских клиентов из магазинов приложений в сети начали распространяться сторонние фейки. Мошенники уже начали массово распространять вредоносные программы под видом приложений или способов снять ограничения», – передает ТАСС сообщение Роскачества.

Информация в основном распространяется через социальные сети и Telegram-каналы, где мошенники призывают пользователей пройти по ссылке и скачать файл приложения. В иных случаях, в зависимости от настроек приватности пользователя, файл с фейковым приложением прикладывают вместе с мошенническим сообщением. В сообщении, как правило, говорится о том, что найден способ обойти удаление приложения из магазинов приложений или предлагают скачать якобы рабочую версию, отмечается в материале.

Все эти сообщения идут от якобы официальных каналов: мошенники меняют имя профиля, чтобы ввести пользователей в заблуждение. У пользователя создается впечатление, что он получает рассылку от банка. Подобные схемы могут задействовать и СМС-рассылку якобы от лица банка с предложением срочно обновить приложение, добавляют эксперты.

«Роскачество призывает ни в коем случае не скачивать файлы или приложения из незнакомых источников. Это может повлечь за собой заражение устройства вирусным ПО и, как следствие, полную или частичную потерю средств на банковских счетах. Всю информацию о способах обходов запретов следует получать из официальных источников – сайтов банков», – приводятся в материале слова старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко.

При этом пользователей iPhone не окажутся под угрозой скачать опасные файлы, поскольку устройства Apple не разрешают устанавливать приложения со сторонних платформ в виде файлов. Пользователи с уже установленными банковскими приложениями на Android могут продолжать ими пользоваться без дополнительных обновлений, отмечают в Роскачестве.

Ранее руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов заявил, что с начала спецоперации на Украине в российской столице сильно сократилось количество интернет-мошенничеств.