В США заявили о создании Россией альтернативной «вселенной» без доллара

Россия тщательно создавала альтернативную «вселенную», где у доллара нет доминирующей роли, а США не могут указывать другим, пишет издание American Thinker.

Официальная Москва, считает автор публикации, готовилась к разрыву отношений с Западом еще до начала XXI века. И пока последний уделял этому минимальное внимание, Россия тратила время и деньги на создание глобальной системы поддержки в Азии, Африке и Латинской Америке.

«Вложив средства в ключевые региональные центры – Бразилию, Южную Африку, Китай и Индию, – русские сознательно отдали управление тремя крупными континентами в руки лидеров, у которых были обязательства перед Москвой и причины благосклонно относиться к (президенту России Владимиру) Путину. Это помогает объяснить причину отказа многих стран поддержать санкции, к которым призывали Соединенные Штаты», – передает РИА «Новости» текст статьи.

Кроме того, Россия наладила хорошие отношения с Китаем и Индией, что косвенно позволило связать крупные экономики в союз, мощи которого будет достаточно, чтобы бросить вызов привязанному к доллару Западу.

«Пока Соединенные Штаты решали вопросы со странами развивающегося мира, считая его хоть и внушающей симпатию, но совершенно иной вселенной, Россия, похоже, преуспела в выстраивании с ним отношений на равных. Возможно, именно поэтому восприятие России англоязычным миром как агрессора не имеет повсеместного влияния в масштабах планеты. Все организации, из которых ее исключили, вызывали одно лишь раздражение в странах третьего мира и способствовали возникновению блоков наподобие БРИК (а затем БРИКС)», – пишет автор материала.

Он также высказывает мнение, что страны БРИКС поддержат еще четыре развивающиеся экономики, известные как МИНТ (MINT): Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция.

Москва мудро подготовила почву для того, чтобы в случае разрыва отношений с Западом ее связи с развивающимся миром не дрогнули. «Осудив Россию и отрезав ее от известного нам мира, мы, вероятно, сыграли Путину на руку, дав ему сигнал изолировать нас самих от неизвестного нам мира – мира БРИКС и МИНТ», – резюмирует American Thinker.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.

Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

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