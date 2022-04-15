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Синоптики рассказали о погоде в столице
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Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщили в Гидрометцентре.
По прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра, днем в столице будет 11-13 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс четырех градусов.
Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки в плюс один градус.
Ле Пен заявила о чрезмерных запросах Зеленского
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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что украинский президент Владимир Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
«Зеленский хочет все большей поддержки. Иногда он просит больше того, что можно дать», – сказала Ле Пен в четверг в эфире телеканала Frans-2, передает ТАСС.
Также она высказалась против употребления термина «геноцид», говоря о событиях на Украине.
«Геноцид имеет юридически очень четкое определение, и оно не соответствует ситуации», – сказала Ле Пен.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Ле Пен подчеркнула, что не верит в возможную изоляцию России на международной арене.
«Я думаю, что Западу будет что терять, если в долгосрочной перспективе Россия сделает выбор в пользу сотрудничества с Китаем», – заметила кандидат в президенты.
Второй тур президентских выборов состоится во Франции 24 апреля.
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Пленные солдаты ВСУ рассказали о российском «черном дьяволе»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой пленные солдаты ВСУ рассказали о потерях и российском танке, который прозвали «черный дьявол».
«Наши командиры говорили, что за один день боев наших погибло более 120 человек в городе Рубежный», – рассказал один из пленных. Второй подтвердил информацию о больших ежедневных потерях.
«Есть у вас один танк, с которым мы не можем ничего сделать. Тут его назвали «черным дьяволом», – рассказал еще один солдат ВСУ. Он пояснил, что этот танк пять дней уничтожал украинские позиции, но ВСУ не смогли никак его нейтрализовать.
В подписи к видео Кадыров обратил внимание на возраст бойцов украинской армии.
«Посмотрите на этих бедолаг. Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас, брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?» – заявил глава российского региона в публикации.
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Американцы столкнулись с инфляционным шоком
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Инфляция в США является «настоящим шоком», который большинство американцев никогда не видели в своей жизни, заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business.
Он напомнил, что потребительские цены в стране выросли на 8,5 процента. «Это настоящий шок. Если вы моложе 50, вы никогда ничего подобного не видели», – передает РИА «Новости» слова Варни.
По его словам, политические оправдания на этот счет президента Джо Байдена не раскрывают глубинных причин происходящего. «Вот эти глубинные причины: Федеральный резерв печатал деньги в огромных количествах; конгресс утвердил масштабные расходы на пандемию; добычу нефти и газа в Америке намеренно сократили, и это положило конец нашей энергетической независимости», – указал телеведущий.
При этом, по мнению Варни, нынешняя американская администрация не имеет возможностей серьезно повлиять на ситуацию. Так, Белый дом по-прежнему планирует большие расходы, что не пойдет на пользу, уверен он.
«Это экономическая проблема. Мы столкнулись с угрозой рецессии. Не к добру, прямо перед выборами! Не устаю повторять: мне это напоминает 1970-е, когда в последний раз был резкий скачок инфляции. Тогда все закончилось тяжелой рецессией и сокрушительным поражением действующего президента-демократа. Это было тогда, а что сейчас?», – резюмировал он.
Ранее американцев предупредили, что санкции против России могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед промежуточными выборами в Конгресс.
Накануне президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.
Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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Минобороны: Крейсер «Москва» затонул во время шторма
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Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения во время шторма из-за повреждений, полученных ранее, сообщили в Минобороны России.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве напомнили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
В военном ведомстве сообщили также, что взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.
Путин: Банки недружественных стран задерживают оплату за нефть и газ
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Президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
По словам главы страны, попытки западных стран избавиться от поставщиков нефти и газа из России отразятся на мировой экономике. Также он назвал самую острую проблему для российского ТЭК – это нарушение логистики экспортных поставок, передает РИА «Новости».
«Сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе. Обсудим его долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. Самая острая из них, и мы об этом уже говорили не раз, связана с нарушением логистики экспортных поставок», – сказал он на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе.
Президент призвал подготовить российский валютный рынок к переходу на расчет в нацвалютах, это он назвал стратегической задачей.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В Китае оценили противодействие России «финансовому оружию» США
Увеличение доли юаня в российских резервах является ответом на использование США доллара в качестве «финансового оружия», а также отражает продолжающееся экономическое сближение Москвы с Востоком, заявил в беседе с государственной газетой Global Times научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун.
Как отмечает издание со ссылкой на аналитиков, в результате украинского кризиса и последовавших за ним международных санкций Россия обратила свой взгляд на Восток. Так, по данным Банка России, доля юаня в валютных резервах страны по сравнению с показателями от 1 января подскочила с 12,8% до 17,1%.
«Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективах», – передает РИА «Новости» текст статьи.
По словам Вэньхуна, действия российского Центробанка отражают недоверие к американскому доллару, который США используют не в качестве надежной международной платежной валюты, а как «финансовое оружие». Он напомнил, что Москва активизировала свои усилия по дедолларизации после 2014 года, а уже к лету 2018-го избавилась от большей части американских долговых бумаг.
«Беспрецедентные всесторонние санкции, наложенные Западом на Россию, заставляют ее сдвигать свою экономику на Восток, в азиатско-тихоокеанский регион», – добавил Вэньхун. Как отметил эксперт, увеличение доли юаня в российских резервах отражает значительный потенциал для развития российско-китайской двусторонней торговли и уверенность Москвы в экономическом процветании Китая.
Так, объем двусторонней торговли между Россией и Китаем в 2021 году увеличился на 35,9% и, впервые преодолев отметку в 140 млрд долларов, а в общей сложности составил 146,8 миллиарда. При этом Китай двенадцатый год подряд остается главным торговым партнером России, резюмирует издание.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
Еврокомиссия признала оплату газа рублями нарушением санкций
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Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, представила свой анализ указа Путина. Согласно предварительному анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. В частности, этот механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на вторжение Москвы на Украину и примененные к российскому правительству, его центральному банку и их доверенным лицам, сообщает Bloomberg.
Также уточняется, что новый процесс передаст полный контроль платежей российскому государству через центральный банк. Это, например, дало бы России контроль над применимым обменным курсом, которым Москва могла бы манипулировать в своих интересах, рассуждает издание.
Согласно предварительному анализу, этот новый метод может привести к новым издержкам для покупателя, поскольку сделка будет полностью контролироваться Россией.
Также издание напомнило: комиссия неоднократно заявляла, что согласованные контракты должны соблюдаться и что почти все из них прямо предусматривают оплату в евро или долларах, и блок отреагирует на любую попытку России обойти санкции.
При этом уточняется, что решение о том, как оплачивать поставки, в конечном счете будет зависеть от компаний, покупающих газ у России, и они окажутся в сложном положении, поскольку европейские фирмы должны соблюдать все действующие ограничительные меры.
Накануне Австрия, Германия и Венгрия выступили против введения эмбарго на поставки российского газа, объяснив свое решение мнением, что санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
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Пентагон: Крейсер «Москва» может добраться до Севастополя своим ходом
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Крейсер «Москва» находится на плаву и способен идти своим ходом, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По мнению Пентагона, ракетный крейсер «Москва» находится на плаву и движется в порт. Причины взрыва на борту судна американцам неизвестны. «У нас еще недостаточно информации», – заявил Джон Кирби в интервью MSNBC.
«Мы не знаем точно, что там произошло… По нашим оценкам, корабль способен идти своим ходом, что он и делает; сейчас он направляется на восток, как мы считаем. Мы думаем, что он, вероятно, будет доставлен в Севастополь для ремонта. Это действительно все, что мы знаем», – добавил он.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
В военном ведомстве сообщили также, что взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.
Страны ЕАЭС начали отказываться от расчетов в долларах
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Страны ЕАЭС стараются уйти от доллара во взаиморасчетах, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
«Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара», – сказал Евдокимов в интервью РИА «Новости».
Дипломат отметил, что еще до того, как Запад ввел беспрецедентные ограничительные меры против российской финансовой и банковской системы доля национальных валют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70%.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывается за энергоносители в российских рублях и Минск это устраивает.
Напомним, 9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.
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Возле крейсера «Москва» был замечен разведывательный самолет ВВС США
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Близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, свидетельствуют данные портала Flightradar.
Самолет был замечен примерно в 70 километрах от крейсера около 19.00 13 апреля. Boeing P-8A Poseidon находился в восточной части воздушного пространства Румынии. Цель его полета неизвестна, передает Lenta.ru.
Данные портала ADS-B Exchange свидетельствуют, что самолет ВВС США был замечен в районе населенного пункта Журиловка на востоке Румынии. Lenta.ru сообщает, что экипаж «Посейдона» периодически отключал транспондер. В связи с этим, по мнению некоторых специалистов, самолет мог соверашать полет над Черным морем.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в 7 млрд долларов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо не менее 7 млрд долларов в месяц в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты. Об этом он заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время ее визита в Киев, сообщило агентство Bloomberg.
Зеленский также поднял вопрос о проблемах с экспортом зерна. Глава ЕК заявила, что сообщество намерено использовать ускоренные процедуры для пересечения границ по этому аспекту, передает ТАСС.
Ранее глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Между тем кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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Минобороны: Крейсер «Москва» сохранил плавучесть, пожар локализован
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Взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт, заявили в четверг в Минобороны России.
На крейсере «Москва» локализован очаг возгорания, на данный момент открытого горения нет. Причины пожара устанавливаются, сообщили в Минобороны.
«Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Сейчас принимаются меры, чтобы отбуксировать «Москву» в порт.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток
Необходимо переориентировать экспорт российских энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого соответствующую инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться, поэтому важно закрепить тенденцию последних лет – шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстро растущие рынки Юга и Востока», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В США заявили о создании Россией альтернативной «вселенной» без доллара
Россия тщательно создавала альтернативную «вселенную», где у доллара нет доминирующей роли, а США не могут указывать другим, пишет издание American Thinker.
Официальная Москва, считает автор публикации, готовилась к разрыву отношений с Западом еще до начала XXI века. И пока последний уделял этому минимальное внимание, Россия тратила время и деньги на создание глобальной системы поддержки в Азии, Африке и Латинской Америке.
«Вложив средства в ключевые региональные центры – Бразилию, Южную Африку, Китай и Индию, – русские сознательно отдали управление тремя крупными континентами в руки лидеров, у которых были обязательства перед Москвой и причины благосклонно относиться к (президенту России Владимиру) Путину. Это помогает объяснить причину отказа многих стран поддержать санкции, к которым призывали Соединенные Штаты», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Кроме того, Россия наладила хорошие отношения с Китаем и Индией, что косвенно позволило связать крупные экономики в союз, мощи которого будет достаточно, чтобы бросить вызов привязанному к доллару Западу.
«Пока Соединенные Штаты решали вопросы со странами развивающегося мира, считая его хоть и внушающей симпатию, но совершенно иной вселенной, Россия, похоже, преуспела в выстраивании с ним отношений на равных. Возможно, именно поэтому восприятие России англоязычным миром как агрессора не имеет повсеместного влияния в масштабах планеты. Все организации, из которых ее исключили, вызывали одно лишь раздражение в странах третьего мира и способствовали возникновению блоков наподобие БРИК (а затем БРИКС)», – пишет автор материала.
Он также высказывает мнение, что страны БРИКС поддержат еще четыре развивающиеся экономики, известные как МИНТ (MINT): Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция.
Москва мудро подготовила почву для того, чтобы в случае разрыва отношений с Западом ее связи с развивающимся миром не дрогнули. «Осудив Россию и отрезав ее от известного нам мира, мы, вероятно, сыграли Путину на руку, дав ему сигнал изолировать нас самих от неизвестного нам мира – мира БРИКС и МИНТ», – резюмирует American Thinker.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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СК обнаружил списки личного состава батальона «Азов»
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Военные следователи нашли служебную документацию батальона «Азов» (запрещен в России), где содержатся данные по личному составу. Сведения были обнаружены при осмотре двух баз на Азовском море, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.
«В рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), военные следователи Следственного комитета РФ провели осмотр двух мест постоянного базирования военнослужащих батальона «Азов», расположенных на побережье Азовского моря в селах Урзуф и Юрьевка. В результате осмотра мест проживания, тренировок, хранения оружия и боеприпасов, базы хранения техники и горюче-смазочных материалов были обнаружены служебная документация, содержащая сведения по личному составу батальона «Азов» с отражением их анкетных данных», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило, что порт Мариуполя полностью освобожден от боевиков нацбатальона «Азов», все заложники, в том числе иностранные, на свободе.