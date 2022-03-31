Путин высказался о возможности встречи с Зеленским в разговоре с премьером Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин выразил мнение, что время для его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским еще не пришло.

Драги в разговоре с Путиным «выразил свое убеждение в том, что для развязывания некоторых основных «узлов» необходима встреча с президентом Зеленским», о которой тот и сам не раз просил с начала спецоперации России, передает РИА «Новости».

«Ответ (Путина) был: время еще не пришло, нужно, чтобы переговорщики продвигались вперед», – сказал премьер.

Тогда Драги спросил, «когда предусмотрено и предусмотрено ли прекращение огня», так как «главное сейчас (...) продемонстрировать, что желание мира существует, осуществив пусть даже короткое прекращение огня».

«(Ответ был) «Условия еще не созрели». Тем не менее потом был открыт гуманитарный коридор в Мариуполе, о чем вы сегодня прочитали в газетах», – добавил политик.

По словам Драги, российский лидер сообщил ему также, что сделаны «маленькие шаги вперед на переговорах».

«И действительно позиции сторон по многим проблемам немного сблизились», – констатировал он.

Премьер также подчеркнул, что в связи с последним развитием событий на Украине надо прежде всего говорить о фактах, и отметил, что на данный момент еще существует «много скептицизма».

Также, по мнению Драги, то, что Италию хотят видеть в качестве гаранта безопасности и Украина, и Россия, является «положительным фактором», передает ТАСС.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует в скором времени провести переговоры с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Также он намерен поднять тему организации их встречи.

Напомним, гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

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