В России оценили угрозу проникновения преступников и экстремистов с Украины

Вероятность проникновения экстремистов с фашистской идеологией с Украины существует, спецслужбы на границе способны предотвратить их перемещение в Россию, сообщил статс-секретарь, замглавы МВД Игорь Зубов.

«Мы говорим, наверное, прежде всего, о преступниках и лицах, которые являются носителями экстремистской идеологии, прежде всего, фашистского плана… Угроза такая есть», – приводит РИА «Новости» ответ Зубова на вопрос, существует ли вероятность проникновения через границу в Россию экстремистов и преступников со стороны Украины.

Он отметил, спецслужбы на границе смогут предотвратить перемещение в Россию подобных злоумышленников, поскольку существует фильтрация. При этом Зубов заверил, что «мы ни в коем случае не обижаем тех уважаемых людей, которые приходят сегодня с Украины», уточнив, что Россия приняла уже сотни тысяч беженцев.

Вместе с тем Зубов не исключил возможность роста имущественных преступлений в связи с подорожанием электронной техники и снятием гражданами наличных денег из банков.

«С точки зрения криминологии, наверное, угроза есть, а с точки зрения развития последних тенденций, вы же помните, что говорили в период ковида? Наверное, риски есть, надо на них ориентироваться», – цитирует ТАСС представителя МВД.

Он заверил, что хорошо работает система «Безопасный город», а уличные преступники не могут быть уверены, что не попали на камеры.

В целом, как отметил Зубов, в последние годы количество всех видов преступлений снижается. Причина тому среди прочего, по его мнению, в принятых в последние годы законах, касающихся деятельности МВД.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил рост числа радикальных элементов среди приезжающих в Россию, он также призвал обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в страну.

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