В Кремле переадресовали Пасечнику вопрос о референдуме в ЛНР

Вопросы о возможном референдуме в ЛНР о вступлении в состав России следует задавать главе республики Леониду Пасечнику, это суверенное государство, независимость которого Москва признала, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сказал, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля и когда может пройти референдум, что он этого не знает и «вопросы нужно все-таки к Пасечнику адресовать», передает РИА «Новости».

«Все-таки речь о государстве, независимость и суверенитет которого признала Россия. Поэтому это суверенное государство и нужно обращаться за разъяснениями туда», – добавил он.

Ранее Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.

При этом председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Леонид Калашников счел, что сейчас неподходящее время для референдума в ЛНР.

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