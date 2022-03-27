Мурашко объяснил ажиотажный спрос на некоторые виды лекарств

Спрос по некоторым препаратам вырос в России в 10 раз, но на лекарства для льготников есть запас почти на полгода, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«По некоторым препаратам в 10 раз. При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет. И люди, покупая эти препараты, четко шли на, в том числе, на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени. Мы это знаем»,– цитирует РИА «Новости» Мурашко.

Он отметил, что например для льготных категорий граждан есть запас препаратов, который составляет более 5,5 месяцев.

Также министр отметил, что Россия имеет достаточное количество отечественных производств медицинских изделий, необходимо подумать о расширении ассортимента

«В РФ достаточное количество и собственных производств, изготавливающих медицинские изделия из титана и ряда других материалов. Они производятся, и вопрос просто расширения ассортиментной политики», – приводит ТАСС слова Мурашко.

По словам главы Минпромторга Дмитрия Мантурова, Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки.

«Но если вдруг… Могу поделиться с вами информацией. В свое время, когда в 20-м году одна из зарубежных компаний поставила за один флакон ковидного антивирусного препарата 480 долларов, мы обратились с просьбой привести это к нормальной цене. Коллеги отказались это сделать. Мы вынуждены были пойти на принудительное лицензирование и производство собственными силами», – рассказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который коснется урегулирования лекарственных препаратов и медицинских изделий в России в условиях санкций.

До этого в Минздраве заявили, что в России в настоящее время нет дефицита лекарственных препаратов и предпосылок к нему; производство и поставки жизненно важных препаратов продолжаются, а сокращение поставок некоторых лекарств не связаны с санкционными ограничениями.