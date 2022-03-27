На муниципальных выборах в двух регионах зафиксированы информационные провокации

Эксперты НОМ проанализировали появляющиеся в Сети информацию о подозрениях на нарушения на довыборах в Екатеринбурге и в Хакасии и пришли к выводу, что информация распространена из одного источника и имеет ярко выраженный провокативный характер.

В воскресенье проходят дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы по одномандатным избирательным округам №2 и №10, и в Хакасии довыборы депутатов Cовета депутатов Ефремкинского сельсовета Ширинского района четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1.

В Сети начали распространять информацию о якобы аномальной явке на довыборах в Екатеринбурге. Член Общественной палаты России Владимир Винницкий, проводящий мониторинг кампаний, объясняет: такой интерес к досрочному голосованию в регионе абсолютно нормален, сообщается на сайте НОМ.

«Люди привыкли за время пандемии голосовать не только в воскресенье. Это безопаснее и для многих удобнее. Члены УИК проверяли уважительности причины досрочного голосования. Жалоб на принуждение, на подвозы не было – для нас главное. Избиратели воспользовались законным правом проголосовать досрочно, что можно только приветствовать», – подчеркнул Винницкий.

Однако работа по тиражированию непроверенной информации о выборах была продолжена. На сей раз ее авторами было заявлено о «несоблюдении закона на выборах» в части конфликта интересов. Появилась информация о том, что членом избирательной комиссии №1529 является подчиненная кандидата. Член участковой комиссии Лариса Евхутич – учитель биологии екатеринбургской школы №140, а Александра Журавлева – директор этой школы.

По закону, подчиненные кандидата не могут быть членами избирательных комиссий по тому округу, где избирается кандидат, в связи с чем, обязаны приостановить свои полномочия на время кампании.

«Соответствующее решение о приостановлении полномочий члена комиссии Ларисы Евхутич было принято 15 марта на основании личного заявления, однако «Голос» в очередной раз решил не разбираться в ситуации, а преподнес недействительную информацию в контексте предполагаемых нарушений», – прокомментировал сообщение Винницкий.

За разъяснениями в Ленинскую территориальную избирательную комиссию по данной ситуации обратились специалисты Центра общественного наблюдения (ЦОН).

«В комиссии представили решение УИК № 1529, которым полномочия члена с правом решающего голоса были приостановлены. В настоящий момент член УИК не принимает участие в работе комиссии и не будет принимать участие в установлении итогов голосования», – сообщили в ЦОН.

Еще одним случаем в ряду непроверенных провокационных заявлений стала информация о якобы нарушении порядка работы с сейф-пакетом членами избирательной комиссии в Хакасии на довыборах депутатов Cовета депутатов Ефремкинского сельсовета Ширинского района четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1.

Как сообщил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, по итогам проведённой проверки, фото, где был запечатлён момент отклеивания красной защитной плёнки, было сделано в тренировочных целях, демонстрируя некорректный способ работы с сейф-пакетами.

«Избирательная комиссия во время тренировки детально отрабатывала процедурные моменты. Председателем УИК специально был испорчен этот сейф-пакет, оторвана лента, чтобы показать, как нельзя делать во время упаковки бюллетеня. Председатель участковой комиссии в спешке отправил фото с вечерней тренировки вместе с остальными фото», – разъяснила председатель Общественной палаты Республики Хакасия Ольга Левченко.