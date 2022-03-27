|
|
На муниципальных выборах в двух регионах зафиксированы информационные провокации
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Эксперты НОМ проанализировали появляющиеся в Сети информацию о подозрениях на нарушения на довыборах в Екатеринбурге и в Хакасии и пришли к выводу, что информация распространена из одного источника и имеет ярко выраженный провокативный характер.
В воскресенье проходят дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы по одномандатным избирательным округам №2 и №10, и в Хакасии довыборы депутатов Cовета депутатов Ефремкинского сельсовета Ширинского района четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1.
В Сети начали распространять информацию о якобы аномальной явке на довыборах в Екатеринбурге. Член Общественной палаты России Владимир Винницкий, проводящий мониторинг кампаний, объясняет: такой интерес к досрочному голосованию в регионе абсолютно нормален, сообщается на сайте НОМ.
«Люди привыкли за время пандемии голосовать не только в воскресенье. Это безопаснее и для многих удобнее. Члены УИК проверяли уважительности причины досрочного голосования. Жалоб на принуждение, на подвозы не было – для нас главное. Избиратели воспользовались законным правом проголосовать досрочно, что можно только приветствовать», – подчеркнул Винницкий.
Однако работа по тиражированию непроверенной информации о выборах была продолжена. На сей раз ее авторами было заявлено о «несоблюдении закона на выборах» в части конфликта интересов. Появилась информация о том, что членом избирательной комиссии №1529 является подчиненная кандидата. Член участковой комиссии Лариса Евхутич – учитель биологии екатеринбургской школы №140, а Александра Журавлева – директор этой школы.
По закону, подчиненные кандидата не могут быть членами избирательных комиссий по тому округу, где избирается кандидат, в связи с чем, обязаны приостановить свои полномочия на время кампании.
«Соответствующее решение о приостановлении полномочий члена комиссии Ларисы Евхутич было принято 15 марта на основании личного заявления, однако «Голос» в очередной раз решил не разбираться в ситуации, а преподнес недействительную информацию в контексте предполагаемых нарушений», – прокомментировал сообщение Винницкий.
За разъяснениями в Ленинскую территориальную избирательную комиссию по данной ситуации обратились специалисты Центра общественного наблюдения (ЦОН).
«В комиссии представили решение УИК № 1529, которым полномочия члена с правом решающего голоса были приостановлены. В настоящий момент член УИК не принимает участие в работе комиссии и не будет принимать участие в установлении итогов голосования», – сообщили в ЦОН.
Еще одним случаем в ряду непроверенных провокационных заявлений стала информация о якобы нарушении порядка работы с сейф-пакетом членами избирательной комиссии в Хакасии на довыборах депутатов Cовета депутатов Ефремкинского сельсовета Ширинского района четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1.
Как сообщил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, по итогам проведённой проверки, фото, где был запечатлён момент отклеивания красной защитной плёнки, было сделано в тренировочных целях, демонстрируя некорректный способ работы с сейф-пакетами.
«Избирательная комиссия во время тренировки детально отрабатывала процедурные моменты. Председателем УИК специально был испорчен этот сейф-пакет, оторвана лента, чтобы показать, как нельзя делать во время упаковки бюллетеня. Председатель участковой комиссии в спешке отправил фото с вечерней тренировки вместе с остальными фото», – разъяснила председатель Общественной палаты Республики Хакасия Ольга Левченко.
В Германии спрогнозировали развал Европы из-за антироссийских санкций
|
|
Европа может столкнуться с обратным эффектом собственных санкций и пострадать от антироссийских мер, сообщил немецкий экономист Айка Хамер.
«Во всей этой борьбе и противостоянии с Россией нет никакого здравого зерна. <…> Если из-за этих мер экономика Германии потерпит крах, то развалится и вся Европа», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на RT.
Хамер добавил, что в первую очередь кризис ударит по «среднему классу и наименее обеспеченному населению Германии, Европы и Соединенных Штатов».
«Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», – подчеркнул он.
Согласно прогнозу Хамера, это произойдет из-за резкого роста цен на дизельное топливо и бензин. В частности, он предположил, что их стоимость будет достигать от четырех до шести евро за литр.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС принял решение сосредоточиться теперь на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России.
В пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала, принимающий участие во встрече в Брюсселе, сообщил, что страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет санкций в отношении России с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры.
Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Актер Мерзликин предложил ответ Западу на «отмену русской культуры»
|
|
«В оцепенение приводит то, с какой радостью, с каким ожиданием на Западе поднялась волна нападок на весь русский мир и его культуру», – сказал газете ВЗГЛЯД актер Андрей Мерзликин. Ранее Владимир Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии.
«Глобальный, масштабный удар по русской культуре – совершенно неожиданный поворот в истории, который открыл глаза. «Маски сброшены»... Сейчас самое время, объединившись, попытаться не только сохранить и защитить русскую культуру, но и преобразить, развить ее. Основываясь на традициях, нужно созидать новую русскую культуру», – пояснил заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин.
Собеседник напомнил слова писателя, актера и режиссера Василия Шукшина: «Наш народ за всю историю сохранил и возвел в степень величия такие простые понятия, как честность, совестливость, доброта. Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили великий русский язык».
«Именно наша культура в своем совершенстве явила красоту многонационального и многоконфессионального умения жить, радоваться и созидать все то культурное наследие, которое однажды и было названо великой русской культурой», – добавил от себя Мерзликин.
По его словам, российская культура за все века своего существования как раз строилась, впитывая все то, что идет с восточной и западной сторон. «Мы не меньше, а может, даже больше самой Европы разбираемся в том культурном наследии, которое явлено миру. Мы впитали итальянскую, французскую, немецкую и другие традиции. Так что атака Запада на нашу культуру – это удар и по европейским традициям», – отметил актер.
Артист подчеркнул, что Чайковский неотделим от мировой музыки, а Достоевский и Толстой – от мировой литературы.
Накануне – в День работника культуры – президент Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
«Пресловутая «культура отмены» превратилась в «отмену культуры». Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Также запрещаются и русские писатели, и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях», – напомнил глава государства.
Говоря о культуре отмены, Путин указал на то, что отменить пытаются целую тысячелетнюю страну. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит», – констатировал российский лидер.
Он заметил, что отечественная культура во все времена защищала и самобытность России. «Она с готовностью принимала все лучшее, созидательное, но отторгала лживое и сиюминутное, разрушающее преемственность наших духовных ценностей, нравственных устоев, исторической памяти», – отметил президент.
«Это уникальное качество надежно охраняет российский народ и сегодня, когда в разных странах подтачиваются, подрываются, казалось бы, вечные понятия и нормы, искажается история, взламываются законы самой природы», – подчеркнул Путин.
Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не присоединится к антироссийской истерии, не будут запрещать российские СМИ и российскую культуру. «Те, кто хотят запретить Достоевского, никогда не читали о том, что весь мир не стоит слезы одного ребенка, поэтому они могут призывать к убийству российских детей», – подчеркнул министр.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава минобороны Украины сказал, чем его обнадежил Байден
|
|
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что он обсудил с руководством США «срочные потребности» украинской армии, и оценил состоявшуюся в Варшаве встречу с президентом США Джо Байденом, главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном с «осторожным оптимизмом».
«Я оцениваю с осторожным оптимизмом свою и Дмитрия Кулебы встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном, – написал Резников в Twitter, передает ТАСС.
Резников назвал «обнадеживающими» слова Байдена, что Украина «вдохновила весь мир».
Ранее МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он и министр обороны страны Алексей Резников в ходе встречи с коллегами из США Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином обсудили усиление санкций против России.
Напомним, Байден находится с визитом в Европе. По итогам переговоров с ЕС он пообещал избавить союз от российского газа «задолго до 2030 года».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны сравнило поступок сержанта Шатохина с подвигом героя ВОВ
|
|
Министерство обороны сравнило поступок сержанта Андрея Шатохина, закрывшего своим телом командира в ходе спецоперации на Украине, с подвигом героя Великой Отечественной войны.
Шатохин во время атаки украинских националистов одним из первых заметил прицеливание гранатометчика. Солдат закрыл стоящего рядом командира своим телом. Сержант получил тяжелое ранение.
Ведомство напомнило о героических случаях в годы Великой Отечественной войны, когда красноармеец из 708-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии Курганов бросился на залетевший в его окоп снаряд, выбросив его из окопа.
«Пусть бы погиб я один, но не все отделение», – сказал позже Курганов, пишет ФАН.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Участникам спецоперации на Украине регулярно вручают Ордена Мужества и медали «За Отвагу».
Ранее в субботу президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле ответили на новые оскорбления Байдена в адрес Путина
|
|
Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», – прокомментировал представитель Кремля очередные высказывания американского президента, передает ТАСС.
По его словам, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. «Надо себе отдавать отчет в этом», – подчеркнул Песков.
Он также выразил удивление тем, что обвинения в адрес главы российского государства звучат из уст президента США Джо Байдена, призывавшего бомбить Югославию.
«Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», – уточнил Песков.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Канделаки раскрыла, кто ведет блог Кадырова
|
|
Телеведущая Тина Канделаки заявила в своем Telegram-канале, что не ведет соцсети главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Отвечаю еще раз – нет. Рамзан, в отличие от многих, уверенно вошел на территорию соцсетей и сразу понял, что это современное поле боя», – написала она.
Она рассказала, что Telegram-канал Кадырова беспрецедентно вырос с 24 февраля – в день начала операции у него было 60 тыс. подписчиков и менее чем за месяц он вырос до 1 млн 250 тыс. регулярных читателей.
«Чеченский доброволец Бено, которого Кадыров неизменно именует «БРАТОМ» регулярно сообщает о происходящем, как воин-стрингер. Так, как это происходит в телеграм-каналах легендарных военных корреспондентов: Сладков+, Wargonzo, Kotsnews. Собирая материалы с передовых, Рамзан ведет канал, как военный дневник. Историческая параллель очевидна – так о войне писал Хемингуэй, охотившийся за немецкими подлодками и высадившийся в Нормандии, несмотря на тяжелое ранение головы. Отправляя читателя в самое пекло, Кадыров создал лучший военный блог в телеграмме», – пишет Канделаки.
Далее она привела в пример другую информацию кампанию, которую ведет президент Украины Владимир Зеленский. Именно ему успешно противостоит Кадыров.
«Кадыров воюет с Зеленским его же оружием. Президент-продюсер давно начал раскачивать свои аккаунты, снял «Слугу народа», которую сейчас забрал Netflix, ведет свой блог модно и креативно. Он все-таки шоумен и чувствует аудиторию. Такова наша профессия – неважно, чем ты занимаешься, ты должен привлечь и удержать внимание зрителей. Рамзан Кадыров никогда не был шоуменом – он воин. Потому его преображение в крутейшего шоумена поражает», – заявляет телеведущая.
Отдельно она отметила использование Кадыровым мемов*, которые она назвала современным фольклором.
«Есть и еще одно – пожалуй, самое важное обстоятельство, которое подтверждает, что Рамзан Кадыров – неотъемлемая часть нашего ментального пространства. Это бесконечные мемы – современное проявление фольклора. Именно тогда, когда тебя бесконечно упоминают в шутках, твое дело ушло в народ», – заключила она.
Ранее Рамзан Кадыров рассказал своим подписчикам об успехах российских военных в Луганской народной республике, которые за несколько дней взяли в плен одного снайпера, трех артнаводчиков и бойцов пехоты украинских ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Британии владелец заправки рассказал о катастрофе с ценами на топливо
Владелец 127-летней заправочной станции RGM Brailsford Garage Росс Моллой пожаловался на катастрофический рост цен на топливо, который ставит под угрозу его бизнес.
«Люди обвиняют в повышении цен продавцов, таких как я. Говорят, что я получаю от этого высокую прибыль. Но у меня наценка всего три пенни с литра, а рядом сетевая заправка продает по стоимости ниже моей закупочной», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.
По словам предпринимателя, цена на заправке сильно зависит от поставщиков. Они продают топливо в невыгодных объемах, что увеличивает плату.
Моллой добавил, что меры, принимаемые правительством для улучшения ситуации, недостаточны, он назвал налоговые послабления «каплей в океане».
Также он не может оплатить ремонт колонок, потому что у него нет свободных средств.
В понедельник сообщалось, что цены на бензин в Великобритании продолжают расти на фоне антироссийских санкций, на текущий момент его стоимость превышает отметку 1,67 фунта (2,2 доллара) за литр, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Офицер ВСУ рассказал о попытках украинских военных покинуть Мариуполь
|
|
Замначальника 503-го отдельного батальона морской пехоты украинских войск, пытавшийся покинуть Мариуполь под видом беженца, сообщил, что батальон разбился на группы и пытается выйти из окружения.
Российские военные на выезде из города задержали украинского офицера, который хотел покинуть город под видом мирного жителя, передает РИА «Новости».
«Оставшиеся мои вышли около двух суток назад, я не знаю, где они. Мы вышли малыми группами», – сказал он, добавив, что не знает, кто из военных его батальона еще остался в городе.
По его словам, последние позиции были в районе порта Мариуполя.
Между тем российские блогеры признали украинского офицера: «Этот тот же из «Барсуков», девиз которых «Где наступление – там мы!». Давеча семерых «Барсуков» уже отловили, которые пытались драпануть в направлении Бердянска», – отметил эксперт Борис Рогожкин в Telegram-канале Сolonelcassad.
«А вот и подчиненные зам начштаба 503-го батальона морской пехоты ВСУ», – заметил журналист Ростислав Журавлев в канале Нежурка. Он отметил, что «хлопцы из Мариуполя из 503-го отдельного батальона морской пехоты нарвались буквально на наших глазах на машину «Циклона» МВД ДНР почти перед поворотом дороги с Мангуша на Мариуполь.
При них нашли и сим-карты местного «Феникса».
Выбрались они по полям, то есть искали и разведовали лазейки свалить из котла. И ведь почти получилось! Почти».
В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.
В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Появилось видео из захваченного российской армией секретного бункера под Киевом
В Сети опубликовано видео из захваченного российской армией секретного бункера (ЗКП) под Киевом, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
В Минобороны России сообщили, что в пригороде Киева, в населенном пункте Николаевка, российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в значении того, что российская армия захватила секретный бункер, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
Российская армия получила доступ к совершенно секретным приказам и распоряжениям, касающимся управления украинскими войсками. К сведениям об их вооружении, реальном состоянии, расположении. К таблицам связи, таблицам взаимодействия. К секретным шифрам и компьютерам.
К полковникам и даже наверняка генералам вооруженных сил Украины, которые в момент захвата находились на этом КП, а теперь находятся в российском плену. Сообщается, что всего захвачен в плен 61 украинский военный, в том числе половина из них – старшие офицеры.
Таким образом, мозг одной из крупных группировок ВСУ можно считать уничтоженным. А вся его информация стала достоянием российских Вооруженных сил.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Представитель Индии обличил лицемерие американского профессора
|
|
«Америка сейчас находится не в том положении, чтобы притворяться опекуном демократии и прав человека», – заявил индийский журналист Арнаб Асвами в интервью с американским политологом Чарльзом Купчаном.
«У США нет морального права говорить о том, должен ли мир сплотиться для давления на Россию, поскольку сама Америка – автор худших злодеяний в мире», – заявил главный редактор индийского Republic TV Арнаб Асвами.
Так он в прямом эфире ответил профессору Чарльзу Купчану – старшему научному сотруднику американского Совета по международным отношениям на слова о том, что «две трети наций сплотились против России, большая часть мира объединяется против России, и что Индия тоже должна слезть с забора».
«Вы и Обмана в 2011 вмешались в зарождавшуюся гражданскую войну в Ливии. Использовали НАТО и Лигу арабских государств, затянув войну на десятилетие. Вы разожгли вооруженные конфликты в Ираке, Сирии, Йемене. Вы убили тысячи людей. Вы управляете заливом Гуантанамо. К тому же, Индия – это большая страна, а не ваш сателлит», – подчеркнул журналист.
Он призвал собеседника не диктовать Индии сценарий поведения. «Где были ваши ценности в первые два месяца американского вторжения в Ирак? 7186 мирных жителей Ирака стали прямыми жертвами войны. Это ваши ценности?», – возмутился Асвами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США. По его словам, на международной арене «есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки.
«Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им Дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек», – добавил он.
В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский напомнил, что санкции против России не поддержали ни Африка, ни вся Латинская Америка, включая Мексику, ни Азия, причем, не только Индия, но и Пакистан, пишет «Свободная пресса».
В начале нынешнего месяца на Генассамблее ООН Индия оказалась в числе воздержавшихся государств от принятия резолюцию, осуждающей действия Вооруженных сил РФ на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военнослужащий ДНР рассказал о «режиме берсерка» у нацистов в Мариуполе
Украинские нацисты в Мариуполе оказывают отчаянное сопротивление, пытаясь причинить как можно больший ущерб, сообщил боец разведроты народной милиции ДНР с позывным Лис.
«У них тут включился режим берсерка. Они знают, что они умрут, и хотят за собой побольше людей забрать», – цитирует его РИА «Новости».
Вместе с тем, по его словам, чувствуется, что у нацбатов проблемы со снабжением.
«Поменьше стало артиллерии. В основном остались минометы, и то, я так понимаю, экономят боеприпасы. В основном стрелковые бои. Дома все заминированы, подъезды заминированы, квартиры, двери – все», – сказал боец.
Между тем бойцы Донецкой народной республики взяли в качестве трофеев близ Мариуполя украинский БТР и противотанковые ракетные комплексы «Скиф».
«Это трофей. Кумулятивная боевая часть тандемная, для уничтожения бронетехники. Новенький, лазерное наведение», – уточнил военнослужащий, показывая ракетный комплекс.
По его словам, Мариуполь был насыщен такими ракетами, а также советскими «Фаготами» и британскими NLAW.
БТР донецким военным удалось захватить на одном из опорных пунктов близ Мариуполя. Он был в неисправном состоянии, но его починили, нанесли на борта знаки Z и приняли на вооружение.
Ранее сообщалось, что житель, выбравшийся из Мариуполя, рассказал, что украинские власти пытались проводить декоммунизацию и цензуру в стране.
В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.
Неделю назад в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД пообещал ответ на каждый враждебный шаг США
|
|
Болезненная для США реакция последует на каждый враждебный шаг Вашингтона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Захарова подчеркнула, что в последнее время американские представители пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений.
«Видимо, в Вашингтоне считается нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать чужую собственность, а попросту говоря, ее воровать, закрывать наши дипломатические представительства, а потом лицемерно изумляться, почему «дерзкие русские» платят той же монетой, делая больно американским дипмиссиям в России», – добавила Захарова.
Захарова отметила, что Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, но США делают все, чтобы еще больше осложнить работу российских загранучреждений.
«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго «на равных», при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом», – говорится в комментарии Захаровой.
Напомним, ряд западных стран ввели санкции против Москвы в ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Обсуждение по поводу введения новых санкций до сих пор продолжается.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Ашан» ответил на призыв Зеленского уйти из России
|
|
Французская компания Auchan («Ашан») продолжит работу в России, так как делает это в интересах населения страны, заявил ее генеральный директор Ив Клод, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского уйти из России.
По его словам, «Ашан» намерен сохранить сотрудников и продолжить поставки продуктов питания, это главные цели, передает ТАСС.
«Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», – заявил топ-менеджер.
Также глава «Ашана» напомнил, что в магазинах компании выпекается свежий хлеб как для граждан России, так и для украинцев и именно это является жизненной необходимостью на данный момент. Ив Клод добавил, что уважает украинского президента Зеленского, но считает несправедливыми его слова о поддержке российской спецоперации на Украине французскими компаниями.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские компании сами смогут выбирать, оставаться ли работать на территории Российской Федерации или нет.
Глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании, в числе которых «Ашан» и «Данон», остаются в России, правительство Франции не давало рекомендаций уходить из страны. Французская компания Danone заявила, что продолжит локальное производство основных молочных продуктов и детского питания в России.
Напомним, в России приостановили работу ряд иностранных компаний в ответ на начало спецоперации на Украине, которая идет с 24 февраля.
ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух, сообщили в Минобороны России.
«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В Минобороны добавили, что в настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. «Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск», – говорится в бюллетене военного ведомства России.
В четверг МИД Армении заявил о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
Напомним, во вторник МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.
Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Министр энергетики Катара заявил о невозможности быстро заменить российский газ в Европе
|
|
Быстро заменить российский газ в Европе нельзя, заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
«Говорить, что сегодня можно обойтись без России, и утверждать, что Катар или другие могут заменить ее, просто смешно. Это чушь. Этого не произойдет», – подчеркнул он в интервью немецким СМИ, передает телеканал RT.
На это потребуются годы, подчеркнул глава ведомства, отметив, что пока не видит никого, кто мог бы заменить поставки России в краткосрочной перспективе.
Аль-Кааби также опроверг сообщения, что Катар и Германия договорились о долгосрочных поставках. Qatar Energy сможет поставлять значительные объемы на европейский рынок только с 2025 года, добавил он.
После введенных против России санкций, ряд стран заявили, что также хотят отказаться от российского газа. Так, Германия планирует к осени 2022 года стать независимой от угля из России, а к концу года – от нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД