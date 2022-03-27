Спектакль «Маскарад» решили показать на сцене театра Моссовета в честь столетия

Спектакль по пьесе Михаила Лермонтова «Маскарад» поставят к столетнему юбилею Театра имени Моссовета, который будет отмечаться в следующем сезоне, премьера запланирована на 3 марта следующего года, сообщил художественный руководитель театра Евгений Марчелли на творческой встрече.

«У нас следующий год – юбилейный, 3 марта исполняется театру 100 лет, – и именно к этому дню мы будем готовить премьеру спектакля по пьесе Лермонтова «Маскарад». Это будет такая некая попытка связи времен, потому что когда-то в театре Моссовета шел спектакль «Маскарад», который был достаточно серьезным, знаменитым, флаг театра. Это будет попытка перекинуть мостик к прошлому театра и попробовать сегодня рассказать эту любопытную, романтическую историю любви. И это, в общем, мы так планировали, что это будет как раз 3 марта», – передает РИА «Новости» слова Марчелли.

Он добавил, что остальные проекты оставит пока «в сюрпризе». Марчелли подчеркнул, что другие идеи празднования 100-летия Театра имени Моссовета есть, но их реализация будет зависеть от финансовых возможностей.

«Мысли, конечно, есть, и они очень разные, потому что многие проекты, которые хотелось бы осуществить и реализовать к столетию, очень связаны с какими-то затратами, вложениями, поэтому все будет зависеть от того, насколько эта ситуация будет возможна экономически. Даже если она не будет благоприятной, так скажем, все равно мы эту дату будем каким-то образом будем отмечать творчески», – пояснил худрук театра.

Также он поделился текущими планами театра.

«У нас две работы выходит. Сейчас у нас работает Андрей Сергеевич Кончаловский над «Укрощением строптивой» Шекспира, и эта работа в конце апреля выходит, а в конце мая еще одна работа по Шекспиру выходит – это «Гамлет». Это пьеса, которая преследует всю жизнь меня лично и как бы преследует своей необходимостью. И вот наконец-то дошли руки до дела, и вот наконец-то она, надеюсь, в конце сезона выйдет. И, в общем, мы год попробуем закончить двумя пьесами Шекспира», – рассказал Марчелли.

По его словам, режиссер Игорь Лысов приступил к работе с возрастной труппой мужчин-мастеров. «Это «Соло для часов с боем», пьеса, и этой работой мы будем открывать сотый сезон в сентябре месяце», – заявил Марчелли.

«Мы в этом сезоне «зарядили» восемь названий, из них уже пять реализовались, три еще в процессе. Пока несмотря ни на что мы стараемся выдержать такой очень насыщенный график жизни театра, у нас все-таки 100 артистов», – заключил худрук театра.

Марчелли признался, что ему «искренне жаль», что актер Виктор Сухоруков покинул труппу.

«Мне очень жалко, что ушел Сухоруков, искренне жалко», - сказал он.

Он добавил, что, вопреки слухам, Александр Домогаров все еще служит в театре и не собирается его покидать.

«Все в порядке, работает», – подчеркнул Марчелли.

Ранее Народный артист России Виктор Сухоруков назвал причины своего увольнения из Государственного академического театра им. Моссовета, одной из которых стал приход нового художественного руководителя, в театре Сухоруков прослужил более 12 лет.

Напомним, художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил, что Сухоруков ушел из театра после десяти лет службы.