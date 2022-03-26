Разработчик робота «Федор» предложил вместо «ЭкзоМарса» сделать робота-кентавра

НПО «Андроидная техника» (разработчик робота «Федор») предложило вместо «ЭкзоМарса» сделать для Красной планеты робота-кентавра, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации подчеркнул, что, по сути, Роскосмос «ограбили» на посадочный модуль «Казачок». «Европейцы по сути своей – пираты, разбойники. <…> Соберем ли мы самостоятельно такой модуль? Соберем! Уже «Андроидная техника» предлагает сделать робота-кентавра – торсового робота с манипуляторами, некими подъемами головы, там будет вся аппаратура наблюдения и ретрансляции сигнала», – заявил он в программе «Линия генерального», которую он выложил в Telegram.

Рогозин уточнил, что теперь на посадочном модуле может быть дополнительно размещена научная аппаратура, от которой ранее пришлось отказаться. «Важно другое – в правильном месте посадить станцию с тем, чтобы она сделала с помощью бурения исследование почвы, есть ли вода – куда она ушла, эти марсианские реки – этим надо заняться. Мы, когда была задача посадить не только нашу станцию – десантный модуль, но и сверху марсоход, пытались облегчить конструкцию самого модуля и убрали оттуда массу полезной нагрузки, сейчас есть возможность все восстановить», – добавил он.

Ранее в ЕКА сообщили, что Совет управляющих Европейского космического агентства считает невозможным в нынешних условиях продолжать сотрудничество в рамках российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». ЕКА заявило, что считает маловероятным запуск миссии «ЭкзоМарс» из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине.

В свою очередь Рогозин сообщил, что Россия самостоятельно запустит исследовательскую миссию на Марс после отказа Европейского космического агентства (ЕКА) от участия в проекте «ЭкзоМарс».