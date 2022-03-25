Песков назвал «инициативой на партийном уровне» слова о восстановлении Мариуполя

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «инициативой на партийном уровне» слова секретаря генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака о том, что Россия восстановит Мариуполь после начала спецоперации.

«Это инициатива на партийном уровне. На этот счет сейчас нет никакой официальной позиции. Вы знаете, что никак на этот счет не формулировал позицию президент [РФ Владимир] Путин. Поэтому, я ничего не могу сказать. Как минимум мы должны дождаться завершения специальной военной операции», – передает его слова ТАСС.

Песков отметил, что Турчак высказывает партийные соображения, назвав партию инициативной, живо реагирующей на все происходящее.

Ранее Турчак во врем посещения временного размещения в поселке Володарское в ДНР заявил, что Россия намерена полностью восстановить город Мариуполь после окончания специальной операции на Украине.

Напомним, началась она 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

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