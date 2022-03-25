Рогозин: Санкции Японии не скажутся на сроках создания космических аппаратов

Военный эксперт оценил значение освобождения Изюма российскими войсками

«Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении, и ВСУ за него сражались как могли. Теперь же у нас появляется возможность выдвижения в сторону Славянска», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление Минобороны РФ о взятии города Изюма в Харьковской области.

«Изюм играл крайне важную роль. Через него проходило снабжение боеприпасами, пополнение личного состава, эвакуация раненых. Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении. Ну и понятное дело, ВСУ за него сражались как могли, пытались его удержать всеми силами, но не удалось», – объяснил Леонков.

Собеседник также предположил, что вслед за взятием Изюма и разгромом войск в Каменке, которая распложена южнее Изюма, войска ВС России выдвинутся в сторону Славянска – с целью дальнейшего окружения группировок противника.

«Кроме того, по каждому населенному пункту наши военные работают индивидуально, поскольку в городах и поселках есть мирные граждане. Поэтому, когда мы освобождаем тот или иной населенный пункт, мы стараемся максимально сберечь их жизни. И поэтому операция идет соответствующими темпами», – подчеркнул он.

Что касается тактики в данном районе боевых действий, Леонков отмечает следующее: «Сейчас продвижение союзных войск идет как с южной стороны – от Угледара, так и с северной стороны от Изюма. Именно это позволит нам окружить крупные группировки противника в районах Донбасса».

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области. В ходе операции в Изюме российские военные также взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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