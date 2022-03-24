Мединский призвал сократить число развлекательных программ на ТВ

На российском телевидении необходимо сократить число развлекательных передач с учетом изменившейся мировой ситуации, заявил помощник президента Владимир Мединский.

«У нас есть члены комиссии – представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время. Мы все пытаемся сделать, что все по-старому, но нет», – сказал Мединский на межведомственной комиссии по историческому просвещению, передает ТАСС.

Он предложил показывать вместо развлекательных передач «хорошее советское, российское» кино. «Даже иностранное хорошее кино без авторских прав – кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны», – добавил Мединский.

По его мнению, на данный момент перед Россией «величайший вызов в истории», потому «надо действовать сообразно этому вызову».

«Мы живем сегодня с вами в учебнике истории, прямо внутри. И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке», – подвел итог помощник президента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал не драматизировать отъезд некоторых звезд из России на фоне спецоперации на Украине. «Согласитесь, что «отъехавшая звезда» не может сделать общую погоду», – отмечал он.