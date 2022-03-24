Названо число находившихся в шахте в момент выброса газа горняков

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24 марта, четверг  |  Последнее обновление — 06:59  |  vz.ru
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Продукты питания становятся оружием Запада

Крупные сельскохозяйственные западные компании остаются в России Yu Changjun/Sipa Asia/Global Look Press
Россия и Украина занимают почти треть мирового экспорта пшеницы. Западные страны предупреждают о грядущем колоссальном дефиците зерновых и еще большем росте цен. Смогут ли основные покупатели – страны Северной Африки и Ближнего Востока – найти альтернативу российской пшенице? И почему крупные западные сельскохозяйственные компании остаются в России? Подробности...
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«Донецкая республика создавалась как часть России»

Федор Сергеев (более известный как товарищ Артем) был признанным лидером рабочих Донбасса Кузьма Кохан
«Появление Донецко-Криворожской республики было ответом на сепаратистский проект Украины, которая взяла курс на обособление и заодно пыталась прибрать те земли, которые никогда не входили в состав исторической Малороссии», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Сто лет назад Донбасс и Харьков впервые заявили о самоопределении. Почему республику удалось «втиснуть» в состав Украины? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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При каких условиях Польша захватит часть Украины

Польша стремится взять под контроль территории на западе Украины REUTERS/Ints Kalnins
Варшава решила выслать 45 российских дипломатов. На этом фоне США стягивают войска на восток Польши к границе с Белоруссией в преддверии экстренного саммита НАТО. Члены альянса обсудят инициативу Варшавы о введении контингента на территорию Украины. В ответ Москва указала, что подобный шаг приведет к прямому столкновению России и НАТО. Действительно ли Варшава и Вашингтон готовы к такому развитию событий?  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 14)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
За прошедшие недели мы видели выдающуюся битву за аэропорт Гостомеля и потерю «Мрії». Обеспечение безопасности ЧАЭС и постоянное желание ВСУ размещать военную технику в жилых кварталах. Какие еще результаты нам стоит зафиксировать по итогам первого месяца? Подробности...

За связь с реальностью у Цукерберга отвечает английский чиновник

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Мы видели, как эти новые роли публично разыгрывались в последние три недели. Именно Ник Клегг был лицом всех действий Facebook на Украине, регулярно публикуя в Twitter обновления политики компании по мере того, как разворачивалась спецоперация. Цукерберг все это время хранил молчание. Подробности...

В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Глобальная система находится на этапе формирования нового мирового порядка. Но каким он будет? У США, Китая и России различные взгляды на этот вопрос. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Почему миру грозит голод

Зачем Зеленскому референдум

Обсуждение: 6 комментариев

Россия ударила Японию в больное место

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
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    история донбасса


    Владимир Корнилов: Донецкая республика создавалась как часть России

    экспорт пшеницы


    Продукты питания становятся оружием Запада

    новые центры силы


    Каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине

    мирный договор


    Ответ России на санкции ударил Японию в больное место

    Блогер Кирилл Федоров


    Определилось главное русофобское государство Прибалтики

    демократический порядок


    Геворг Мирзаян: В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

    новая реальность


    Герман Садулаев: Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

    денацификация


    Игорь Караулов: Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

    на ваш взгляд


    В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?

    Названо число находившихся в шахте в момент выброса газа горняков

    24 марта 2022, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    В момент выброса угля и газа в шахте «Осинниковская» в Кузбассе под землей находились 119 человек, 118 из них эвакуированы, еще с одним нет связи, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

    «Было 119 человек, 118 человек выведены, с одним нет связи», – приводит слова представителя ЕДДС ТАСС.

    «24 марта 2022 года на шахте «Осинниковская» в городе Осинники при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение горной массы, один горнорабочий, возможно, находится под завалом. Горные работы приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего», – сообщили в прокуратуре региона.

    В четверг утром на шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошел внезапный выброс газа. По завалами, предположительно, находится один человек. На место выехали горноспасатели.

    Напомним, 3 января президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в административный кодекс (КоАП), предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля.

    25 ноября 2021 года в Кузбассе на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. По землей в момент взрыва находились 285 человек. В результате инцидента погибли 46 горняков и пять горноспасателей. По факту ЧП возбуждены уголовные дела, задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка.


    Проживающие в России французы назвали главную ошибку Европы

    23 марта 2022, 09:17

    Текст: Наталья Ануфриева

    Европа не знает Россию, которая сможет обойтись без нее, а вот европейцам вернуться назад будет сложно, считают живущие в Москве французские бизнесмены.

    Один из французских предпринимателей, решивший не называть своего имени, заявил изданию France info, что призвал европейские власти быть осторожными с введением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    «Санкции могут произвести обратный эффект. Русские скажут себе: европейцы смеются над нами, но мы им еще покажем», – сказал он.

    Он выразил уверенность, что экономическая активность в стране со временем возобновится.

    «Россию совсем неправильно понимают в Европе. Меня смущает то, что ее рассматривают либо с белой стороны, либо с черной. А на самом деле все не так», – добавил второй предприниматель Алексис Сапорт, который владеет двумя компаниями в Москве.

    Между тем в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа, также Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых.

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    Решения России брать оплату за газ рублями сбило с толку газовую отрасль ФРГ

    23 марта 2022, 19:48

    Текст: Кристина Цыцура

    Газовая промышленность Германии сбита с толку заявлениями президента России Владимира Путина о переводе расчетов за поставки российского газа в рубли, заявил в среду глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер.

    «Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством», – передает слова Келера издание агентство ДПА, сообщает об этом ТАСС.  

    Он заявил, что не знает, какими последствиями это обернется.

    Ранее Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции.

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    Цена газа превысила 1350 долларов после поручения Путина принимать оплату в рублях
    		    23 марта 2022, 16:38
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше 1350 долларов за 1 тыс. куб. м после поручения президента России Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны только за рубли, следует из данных лондонской биржи ICE.

    Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1353 долларов за 1 тыс. куб. м, или 118,75 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), пишет ТАСС.

    Отмечается, что в целом стоимость газа с начала торгов выросла почти на 20,3%.

    Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями. 

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    Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях
    		    23 марта 2022, 15:44
    Фото: Андрей Горшков/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – передает его слова ТАСС.

    Путин уточнил, что планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют. Будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты.

    «Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», – отметил Путин.

    «Прошу правительство дать соответствующую директиву Газпрому по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», – сказал глава государства.

    Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России. 

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    В США высказались за блокировку золотого резерва России
    		    23 марта 2022, 09:29
    Фото: Mike Groll/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сенаторы США предложили заблокировать золотой резерв России в связи со спецоперацией на Украине, сообщил новостной портал Axios.

    Блокировке хотят подвергнуть примерно 132 млрд долларов в золотом эквиваленте.

    «Огромные запасы золота в России – один из немногих оставшихся активов, которые [президент России Владимир] Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики», – передает URA.RU слова одного из авторов законопроекта, сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга.

    В случае принятия поправок, в отношении компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка, будут введены вторичные санкции. Ограничения также затронут те организации, которые продают в РФ золото физически или электронным способом. По словам одного из сенаторов, законопроект могут принять уже на этой неделе.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.

    Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР).

    По словам министра финансов, страны Запада заморозили примерно половину или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Тем временем президент США Джозеф Байден пытается обвинить Россию в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население США, в частности, в росте цен на бензин.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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    Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России
    		    23 марта 2022, 10:10
    Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    При введении санкций против России необходимо учитывать, что они могут иметь «обратный эффект», заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц заявил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым», передает РИА «Новости».

    «Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», – заявил канцлер.

    Он добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», которые влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными».

    По его словам, долгосрочную цель снижения зависимости ЕС от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны – члены союза.

    «Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России) в некотором смысле проявится автоматически», – сказал он.

    Ранее в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа. Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявлял, что если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.

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    На Украине захватили российских атомщиков
    		    23 марта 2022, 21:34
    Фото: rnpp.rv.ua
    Текст: Антон Никитин

    Российские специалисты-атомщики насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне на площадке Ровенской АЭС, говорится в вербальной ноте постпредства РФ при международных организациях в Вене, направленной в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

    «23 февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами... Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия Госкорпорации «Росатом» – центрального филиала АО «Атомспецтранс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представительство.

    «С тех пор российские специалисты насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне, в которым был доставлен груз, на площадке Ровенской АЭС», – приводит текст ноты российского постпредства ТАСС.

    Всего, согласно документу постпредства, удерживаются четверо человек, которые сопровождали соответствующий груз. В этой связи постпредство потребовало «освободить российских специалистов-атомщиков, выполнявших свой профессиональный долг, и обеспечить их безопасное возвращение в Россию».

    Напомним, 30 января украинский «Энергоатом» после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, впервые в истории запустив в работу все энергоблоки на всех АЭС, расположенных на Украине.

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    Коментарии (42)
    Эксперты назвали способы обойти санкции США против золотовалютных резервов России
    		    23 марта 2022, 17:34
    Фото: McPHOTO/BilderBox/imago-images.de
    Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Если США введут санкции против накопленных Россией в резервах золота, то продавать золото в обмен на валюту станет сложнее. Однако у ЦБ РФ будут возможности для обхода санкций, рассказали эксперты.

    На 1 февраля в резервах ЦБ РФ было монетарное золото на 132 млрд долларов, оно расположено на территории России. «Формально Банк России может пользоваться этим золотом, но фактически его использование вне страны уже затруднено из-за опасений покупателей относительно возможных вторичных санкций», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Сенаторы США обсуждают с Минфином США блокировку золотого резерва России, сообщил новостной портал Axios. Доллары и евро в резервах уже заблокированы. По оценке российского Минфина, заморожено примерно половина или 300 млрд долларов из 640 млрд долларов, которые РФ накопила в ЗВР.

    Теперь США хотят ввести вторичные санкции в отношении американских компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка. Ограничения также затронут те организации, которые продают в РФ золото физически или электронным способом. По словам одного из сенаторов, законопроект могут принять уже на этой неделе.

    «Если эти санкции будут введены, то продавать золото в обмен на валюту российскому Центробанку станет еще сложнее. Хотя если санкции будут относиться только к американским компаниям, то останется возможность продавать золото другим государствам и компаниям, например, Китаю, Индии, Турции и другим. Но ликвиднось этих запасов будет снижена из-за угрозы вторичных санкций. ЦБ РФ, скорее всего, сможет использовать золотой запас как обеспечение для своп-линий, например, в китайских юанях», – считает Беленькая.

    Виталий Громадин, управляющий активами «БКС Мир инвестиций» считает, что в случае необходимости Россия может проводить операции с золотом непрозрачно и не на открытом рынке, чтобы обойти санкции. «Пример Венесуэлы в 2019 году показывает возможность успешной реализации золотых резервов в обход ограничений», – говорит он.

    Что касается внешних долгов, то Россия, вероятно, в дальнейшем будет погашать и обслуживать свой внешний долг в рублях, такая возможность уже предусмотрена указом президента РФ, указывает Беленькая. 

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    Старший лейтенант подбил украинский Су-25 из ПЗРК и взял в плен летчика

    23 марта 2022, 09:19

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В ходе спецоперации старший лейтенант Алексей Гришин смог подбить украинский штурмовик Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), сообщили в Минобороны России.

    Группа Гришина подверглась нападению на земле, также подразделения были атакованы с воздуха огнем Су-25, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Гришин лично произвел выстрел из ПЗРК по самолету, штурмовик был подбит, а летчику пришлось катапультироваться. После этого летчик был взят в плен, а полученная от него информация дала российскому командованию возможность развить успех в наступлении.

    Также проявил себя младший сержант Евгений Балухта, он уничтожил грузовик с 25 националистами и передвижной пункт управления. Благодаря его действиям удалось развить наступление и захватить важные документы, указали в ведомстве.

    Капитан Антон Михайлусь обнаружил и обезвредил несколько самодельных мин, часть которых он активировал в тылу противника ночью. Его действия позволили бронетехнике продвинуться для наступления.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины. После этого в ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем.

    Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.

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    СМИ: Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России
    		    23 марта 2022, 15:21
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По сообщению агентства Bloomberg, которое ссылается на два осведомленных источника, Чубайс также уехал из России. Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года.

    «Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», – сказал источник агентству ТАСС.

    Напомним, последним предложением Чубайса стало введение платы за углеродные выбросы. 

    Коментарии (152)
    Россия обвинила Польшу в нарушении Венской конвенции
    		    23 марта 2022, 20:19
    Фото: REUTERS/Petr Josek
    Текст: Кристина Цыцура

    Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

    «С конца февраля нам сначала пришло уведомление из банка, выяснилось, что Министерство финансов Польши дало указание. Потом пришло от прокурора, что на полгода заморожены наши счета», – передает ТАСС со ссылкой на слова дипломата, сказанные в интервью телеканалу «Россия 1».

    По словам Андреева, когда польских коллег об этом уведомили, то они назвали Россию в ответ агрессором.

    Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает. 

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    Новак не исключил полное прекращение поставок нефти по трубопроводу КТК
    		    23 марта 2022, 15:50
    Фото: cpc.ru
    Текст: Александра Юдина

    Прием нефти по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «Поставки по этому трубопроводу будут либо уменьшены в четыре-пять раз, либо полностью прекращены. Сейчас идет оценка специалистами всего технического состояния, идут работы, водолазные обследования, ситуация еще будет выясняться», – передает РИА «Новости» его слова.

    Ранее глава КТК Николай Горбань заявил, что погрузка нефти на терминале КТК полностью остановлена. Причем прием в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга.

    Напомним, КТК ранее сообщал, что выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3, чтобы провести на нем ремонт после сильного шторма в Черном море. Ремонт может занять 1,5-2 месяца. 

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    Бен Уоллес назвал неудачниками критически настроенных британских добровольцев
    		    23 марта 2022, 16:14
    Фото: REUTERS/Peter Nicholls
    Текст: Елизавета Булкина

    Блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выпустили очередной тизер своего пранка с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Они предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев.

    Блогеры, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, спросили, может ли Британия выделить много добровольцев, которые бы приехали «воевать против русских». При этом Вован и Лексус заявили, что британцы часто дискредитируют Украину в глазах всего мира. Тизер видео опубликован на YouTube.

    «Например, Джейк Прайдей из Кардиффа недавно дал интервью о том, какие у нас ужасные условия и как мы всем морочим голову. Он убедил еще 20 добровольцев отказаться от контрактов, такая информация подрывает боевой дух украинцев», – заявили пранкеры, представляясь украинским премьером.

    «Я не могу нести ответственность за идиотов, которые дают интервью СМИ. Я могу попытаться остановить их, но знаете, я уверен, что есть, что есть и такие люди, которые пришли вам помочь, которые счастливы стоять и сражаться плечом к плечу с вами», – сказал Уоллес.

    Он отметил, что если «какой-то идиот из Кардиффа решит дать интервью, то он, наверное, все-таки идиот».

    «Я имею в виду, что мне довольно трудно, в нашей свободной прессе я не могу контролировать таких людей. Однако мы пытаемся отбить охоту у заурядных, ничего из себя не представляющих утопистов, понимаете? Людей, ищущих острых ощущений, которые никогда не служили в армии, неудачников. Но посмотрим, что можно сделать», – сказал Уоллес.

    Ранее Уоллес заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО.

    Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.

    До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия.

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    В Минске заявили о готовности Польши взять под контроль запад Украины
    		    23 марта 2022, 11:48
    Фото: кадр из видео
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Польша при поддержке США может организовать провокации на границе с Белоруссией для оттягивания войск с украинского направления. Кроме того, Варшава дает понять о готовности взять под контроль часть Западной Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее в Сети сообщалось о скоплении техники США на польско-белорусской границе.

    «Польша давно сосредоточила большую военную группировку в подбрюшье Белоруссии – еще когда прикрывалась якобы защитой от мигрантов. Кстати, сейчас она может снова искусственно создать мигрантский кризис, чтобы устроить провокации на границе», – пояснил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.

    По его словам, такими провокациями Польша и США могут попытаться оттянуть часть сил Белоруссии с южного направления. «Впрочем, на Западе должны понимать, что белорусская армия с ракетным вооружением, силами спецопераций и другими подразделениями – это серьезный сдерживающий фактор», – указал эксперт.

    Политолог указал, что Минск, будучи готовым к любой эскалации, тем не менее ведет разъяснительную работу через СМИ о том, что США и Польша не имеют цели входить в Белоруссию.

    «Власти стараются не повышать уровень тревожности, чтобы не играть на поле противника, который нагнетает обстановку через украинские и западные информресурсы. Вместе с тем Лукашенко четко указывает: Белоруссия не позволит Западу ударить России в спину», – напомнил аналитик.

    На фоне этого, заметил Дзермант, Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США, причем – даже «поверх» решения НАТО. «Кроме того, Варшава примет такое решение, если увидит, что Россия продвигается вглубь Украины, а Киев теряет контроль над всей территорией страны», – добавил собеседник.

    Ранее в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.

    При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.

    Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.

    В свою очередь Британия выразила намерение разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre, об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. По словам Уоллеса, эта система обладает средней дальностью, она может «попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука».

    Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве заявил, что Европейский союз должен в срочном порядке предоставить Украине оборонительное вооружение.

    Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

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    Удар «Калибрами» из Севастополя уничтожил крупный арсенал оружия ВСУ
    		    23 марта 2022, 11:03
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Крупный арсенал вооружения к северо-западу от Ровно уничтожен высокоточным оружием морского базирования, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    «Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран», – цитирует Конашенкова ТАСС.

    Он добавил, что в ходе спецоперации ВС России уничтожили 184 самолета и вертолета украинских ВВС, 246 беспилотников, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне вечером пользователи Сети опубликовали видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» российским боевым кораблем из акватории Севастополя. 

    Позже Минобороны опубликовало кадры того, как корабль ВМФ России нанес по украинским военным объектам удар восемью ракетами «Калибр». 

    Также были уничтожены 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, 1354 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Ранее Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины. После этого в ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем.

    Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.

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