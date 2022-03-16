СК завел дела об обстрелах ВСУ жилых районов Донбасса

Cпецназ ликвидировал под Киевом высокопоставленных офицеров разведки ГУР

Российский спецназ ликвидировал под Киевом двух высокопоставленных сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил близкий к силовым структурам России источник.

«Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины – полковник Олег Ахмедов и капитан 1-го ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол», – приводит слова источника ТАСС.

Он сообщил, что Сайчук в 2014 году принимал участие в штурме Донецкого аэропорта, проходил службу в зоне так называемой АТО (силовая операция Киева в Донбассе). С 2016 года он был начальником второго оперативного (водолазного) отдела. «С целью зашифровки деятельности по подготовке и совершению диверсионно-террористических актов, убийств мирных жителей ДНР и ЛНР Сайчуку по указанию руководства ГУР Минобороны Украины изготовлены документы прикрытия на фамилию Сокол», – сообщил он. В 2017 году Сайчуку был выдан документ, предписывающий всем должностным лицам в зоне «АТО» оказывать «Соколу Дмитрию Анатольевичу» всестороннюю помощь.

Источник добавил, что в отношении Ахмедова в России возбуждено уголовное дело по террористическим статьям, в том числе о покушении на теракт. Он находился в международном розыске. «В сентябре 2020 года Следственным управлением ФСБ России в отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по пяти статьям УК РФ, том числе ч. 2 ст. 205.4 («Организация террористического сообщества»), ст. 30 ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт). Он был объявлен в международный розыск», – сказал он.

По его словам, сотрудники подразделения Ахмедова и он лично были ориентированы на вербовку в интересах ГУР Минобороны Украины жителей Крыма для получения разведывательных данных в отношении ВС России, социально-политической ситуации в Крыму, объектов критически важной инфраструктуры, подготовки мест и непосредственной закладки крупногабаритных тайников со взрывчатыми веществами и боеприпасами, попыток совершения диверсионных и террористических актов.

Ахмедов – уроженец Потсдама (ГДР), ранее проживавший в Феодосии, по данным источника, возглавлял отдел применения сил спецопераций ГУР Минобороны Украины. В 1998 году он окончил Одесский институт сухопутных войск, в 2009-м – Академию ВМС Турции. Проходил службу в зоне АТО, с 2016 года был заместителем, а с 2017-го – начальником оперативной службы «Таврия» 1-го территориального управления департамента оперативно-агентурной разведки ГУР, осуществлявшей агрессивную разведывательно-подрывную деятельность на крымском направлении. «Ахмедов и его подчиненные занимались запугиванием близких родственников военнослужащих России, проходящих службу в Крыму, подкупом должностных лиц, при этом бросая на произвол судьбы своих агентов после их разоблачения сотрудниками ФСБ России», – сообщил источник.

Так, УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в период 2015-2018 годов пресечена деятельность агентов Ахмедова – гражданина Украины Присич В. С., гражданина России Наконечного Д. А., гражданина Украины Воскресенского В. В., граждан России Рясного А. Г. и Сложинского А. Е. «В 2019 году задержан агент Ахмедова «Димка» – гражданин России Кашук Д. А., 1979 г. р., который по заданию ГУР МОУ осуществлял визуальную разведку на территории Республики Крым, а также по заданию ОС «Таврия» ввез на территорию региона и скрыл в специально подобранных крупногабаритных тайниках взрывчатые вещества и боеприпасы, которые планировалось использовать для совершения диверсий и террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры», – отметил источник.

В 2020 году также изобличена деятельность агентурной пары ГУР (особо ценный агент «Нерпа» – военнослужащая ВС России, гражданка России Кузьменко Т. С. (1984 г. р.), и агент «Марат» – гражданин Украины Ширинг К. С., 1960 г. р.), завербованной Ахмедовым с целью добывания секретных данных о деятельности частей ПВО ВС России на полуострове. В 2021 году после серии провалов агентов Ахмедов был переведен в Киев на должность начальника отдела применения сил специальных операций СР ГУР МО Украины.

Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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