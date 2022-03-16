Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка

В Госдуме ответили на слова Псаки о «полностью сокрушенной» экономике России

«Заявления США о гибели российской экономики – блеф, ставший частью гибридной войны Запада против России», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с союзниками «полностью сокрушили» экономику России.

«Это уже стало традицией. Несколько раз в год, начиная с Барака Обамы и его слов о «разорванной в клочья экономике», видные американские чиновники на словах «рушат» экономику России. Также были заявления о «санкциях из ада», – напомнил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

По его словам, такие заявления являются частью гибридной войны Запада против России. «Слова Псаки в первую очередь рассчитаны на внутреннего американского «потребителя», который выражает недовольство ростом цен на топливо. Представитель Белого дома как бы указывает американцам, что потери России в этом противостоянии куда серьезнее», – отметил депутат.

При этом санкционная война США против России затронет множество стран. «Это мировая война, где будет очень много тяжело раненных», – предупредил парламентарий. Кроме того, такие заявления американской стороны направлены и на поддержку ВСУ, нацбатов и западных наемников, воюющих сейчас на Украине против Вооруженных сил России. «США как бы говорят украинцам: мы с вами сражаемся против России на всех фронтах, в том числе – экономических и политических. Но им это вряд ли поможет», – сказал Морозов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.

«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».

При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.

Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться».

Также стоит напомнить, что президент США Джозеф Байден пытается убедить своих сограждан в том, что Россия наложила на Соединенные Штаты «Путинский налог». Таким образом он пытается оправдаться за грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо.

Кроме того, в связи с событиями на Украине США вводят санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.

Санкции вводятся против главы Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, а также заместителей министра обороны России: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.

Госдеп пояснил, что санкции подразумевают блокировку имущества указанных лиц и принадлежащих им организаций на территории США, американцам запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции россиян.

Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях»

Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.