В России за сутки госпитализировали 2,7 тыс. человек с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 2712 человек, на 15,0% меньше по сравнению с 13 марта, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«По состоянию на 14 марта 2022 года в России за сутки: госпитализировано 2712 человек, на 15,0% меньше по сравнению с 13 марта; выписано в связи с выздоровлением 105 243 человека, на 18,2% меньше по сравнению с 13 марта; выявлено 41 055 новых случаев COVID-19; подтверждено 533 летальных исхода», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ».

Отмечается, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 24,9 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 44,9%.

Показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 246,2 и снизился на 41,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Накануне госпитализировали 3191 человека.

Официальные данные поступают из оперативного штаба раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

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