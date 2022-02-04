Минобороны начало вакцинировать подростков от COVID

Минобороны приступило к массовой вакцинации от COVID-19 воспитанников суворовских и нахимовских училищ, а также президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подростков 12-17 лет прививают препаратом «Спутник М», зарегистрированным Минздравом в ноябре 2021 года.

«Вакцинация <...> проводится исключительно с согласия родителей, а с 15 лет только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка и при отсутствии у него медицинских противопоказаний», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Также для защиты здоровья воспитанников организовано превентивное тестирование как переменного, так и постоянного состава. При малейших недомоганиях все учащиеся незамедлительно проходят медицинское обследование.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется во всех возрастных группах в России. Максимальная же заболеваемость зарегистрирована среди подростков.

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