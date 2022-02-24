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В соцсетях опубликовали видео мощного взрыва у аэродрома Мелитополя
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В социальных сетях появились видео из городов, где происходят мощные взрывы. Столбы дыма поднимаются выше многоэтажных домов.
Автор одного из роликов показал последствия взрыва у аэродрома в Мелитополе.
Позже появилось видео пожара аэродрома Певцы в Чернигове.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны России заявили, что удары наносят точечно лишь по военным объектам Украины, не по гражданским.
Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине
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Местные жители ряда городов на границе России с Украиной показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине.
Очевидцы публикуют видео взрывов в городах на российско-украинской границе. На кадрах видны обломки возле части ПВО в районе мариупольского аэропорта после ракетного удара.
Еще один очевидец показал последствия удара по аэродрому Кульбакино под Николаевом. На видео показаны столб черного дыма, а также слышны взрывы.
Также в соцсетях опубликованы кадры удара по территории аэропорта в украинском Ивано-Франковске. Прогремел взрыв, после чего здание горюче-смазочных материалов аэропорта загорелось.
Ранее в ДНР сообщили об уничтожении штаба операции объединенных сил Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. В ДНР также заявили о блокировании Мариуполя подразделением «Азова».
Кремль назвал максимальную цель спецоперации на Украине
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Денацификация предполагает, что в идеале нужно освободить Украину от нацистов, разъяснил термин журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов. От пронацистски настроенных людей и идеологии», – сказал он в ответ на вопрос, как понимать заявления о необходимости «денацификации» страны, передает ТАСС.
Кроме того, он добавил, что демилитаризация Украины, являющаяся одной из целей специальной военной операции России, предполагает нейтрализацию наращенного Киевом с зарубежной помощью военного потенциала.
«Безусловно, это означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран», – ответил он на вопрос, что понимается под целью демилитаризации Украины.
На просьбу журналистов уточнить, означает ли это ликвидацию Вооруженных сил Украины, Песков заметил: «Я ответил уже вам на этот вопрос».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Политолог спрогнозировал дальнейшие действия России на Украине
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«Скорее всего, конечная цель российских войск – продвинуться вглубь Украины и способствовать смене правящего там режима», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, политолог Василий Кашин, комментируя начало специальной военной операции России по демилитаризации Украины.
«На данный момент мы наблюдаем классическое начало высокотехнологичной локальной войны с ударами по системам управления, подавлением ПВО, уничтожением авиации и военно-морских сил Украины, лишением противника возможности маневрировать и наступлением на него с нескольких направлений», – отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Российские войска сковали ВСУ в Донбассе, а также, судя по некоторым данным, перешли границу в районе Крыма, Харьковской и Черниговской областей, что делает вероятным окружение боеспособной части украинской армии в довольно короткий срок и, следовательно, их ликвидацию независимо от всего того оружия, которое они получили в предыдущий период от американцев. С самого начала было ясно, что все это оружие для борьбы с Россией абсолютно бесполезно», – пояснил эксперт.
По мнению Кашина, «конечная цель России в спецоперации на Украине – это, скорее, вопрос политический, нежели военный». «Исходя из выступления президента, где он говорил о денацификации, наказании преступников и демилитаризации Украины, возникает впечатление, что цель российских войск – продвинуться на всю территорию Украины и, видимо, способствовать смене правящего там режима», – предположил он.
«В ближайшие дни будет завершен разгром украинских вооруженных сил. Дальше начнется продвижение вглубь страны. Технически наши войска способны продвинуться вплоть до Киева, потому что боеспособных войск у Украины немного – в основном они сконцентрированы в Донбассе и, видимо, скоро будут уничтожены», – полагает эксперт.
«А дальше там не будет каких-то больших препятствий для передвижения наших войск, однако возникнут уже политические вопросы. В частности, речь пойдет о том, как будет осуществляться управление этими территориями, какой там будет политический режим, какие политики могут туда вернуться и так далее. Решение всех этих проблем требует гораздо больших ресурсов, нежели ликвидация украинской армии. Но учитывая то, что операция хорошо спланирована, вероятно, в этом отношении уже что-то подготовлено», – заключил Кашин.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель операции России – предотвращение Третьей мировой войны.
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Минобороны России обратилось к украинцам
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Российская военная специальная операция по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, заявили в Министерстве обороны России.
«Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что высокоточное оружие выводит из строя только военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ.
Между тем официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что мирным жителям Украины не стоит бояться, по ним не собираются открывать огонь.
«Я еще обращаюсь к жителям Украины: ничего не бойтесь, по вам стрелять никто не будет. Вы гражданские, вы не отвечаете за те действия военных, которые были и сейчас происходят. Будут уничтожаться только те воинские подразделения, которые оказывают сопротивление. Кто будет готов сдаться, им всем будет сохранена жизнь», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Самолет ВСУ упал в Киевской области
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Самолет Вооруженных сил Украины рухнул в Киевской области, сообщили в Государственной службе республики по чрезвычайным ситуациям.
В ходе происшествия погибло пять человек, заявили в ГСЧС Украины. Детали произошедшего на данный момент уточняются. Известно, что самолет упал между населенными пунктами Жуковка и Триполье. Однако вскоре после публикации ГСЧС удалило пост, передает Федеральное агентство новостей.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Российские гражданские суда подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море
Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море, есть раненые, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
В ведомстве сообщили, что в 11.00 «в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины», передает ТАСС.
«Огонь велся со стороны города Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. Один из членов команды получил тяжелое ранение», – говорится в сообщении.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Минобороны России: Украинские пограничники не оказали сопротивления
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Пограничники Украине не оказали сопротивления российским подразделениям, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что «военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали», передает РИА «Новости».
«Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», – добавил он.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации.
При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения.
В Министерстве обороны подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Распространяемое видео с убийством распятого «русского пленного» оказалось фейком
В ночь на 24 февраля в российских соцсетях начали распространять видео о том, что якобы в Донбассе украинские военные «заживо сожгли русского пленного солдата» в целях устрашения, однако видео было создано еще в 2015 году.
Видео было опубликовано в Сети еще в 2015 году: на сайте Рен ТВ 24 апреля 2015-го опубликовали новость о том, что «бойцы украинского националистического батальона «Азов» разослали ополченцам и хакерам из «КиберБеркута» видео расправы над солдатом армии Новороссии»; также телеканал «Звезда» на своем сайте 27 апреля 2015 года опубликовал сообщение о том, что съемка происходила поблизости от села Широкино, а по словам автора видео, «со всеми сепаратистами, предателями Украины и ополченцами – будет также».
Речь шла о ролике, на котором изображено, как люди в масках называют себя «бойцами батальона «Азов» и пытают пленного. Отметим, что тогда же, в 2015 году, в «Азове» отрицали причастность своих людей к видео.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в ночь на 24 февраля с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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ФСБ: Украинские пограничники прекратили охрану границы с Россией
По состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией, сообщает ЦОС ФСБ России.
В ФСБ сообщили, что «украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе, по состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.
В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Земан призвал отключить Россию от SWIFT
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Президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия России на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT.
«РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», – передает его слова РИА «Новости».
Земан также выразил свою поддержку народу Украины. Он призвал ужесточить санкции, по его мнению, необходимо отключить Россию от системы SWIFT.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Украинский таксист рассказал об очереди желающих уехать из Харькова в Крым за 300 долларов
Таксист рассказал, как перевозят людей из Харькова в Крым, каким образом объезжают обстреливаемые районы. По его словам, поездка стоит 300 долларов.
«Сейчас основной поток людей выезжает из Харькова. Проехать можно. Есть обходные пути. Естественно, заранее обговариваем с нашими людьми маршрут, нам сигнализируют, как объехать горячие дороги, где нет перестрелок. Средняя стоимость проезда 300 долларов от Харькова до Крыма. Но и расстояния приличные – порядка 700 км», – рассказал таксист Николай «Московскому комсомольцу».
По его словам, желающих уехать из Харькова очень много.
«Складывается впечатление, что весь Харьков готов покинуть город. Мы не успеваем оформлять заявки. У нас уже очередь. Все забронировано на несколько дней вперед. Люди плачут, умоляют их забрать. Как подтверждение тому, что у них все очень плохо, скидывают видео и фото, как обстреливают их районы. В Сети такого не покажут, что они снимают. У нас микроавтобусы, каждый вмещает по 12 человек. Мы в нарушении всех правил берем больше людей», – добавил он.
Также он рассказал, что по дороге «тормозят, но редко. Машины с беженцами сразу пропускают. Даже если людей в автомобиле набилось больше положенного, на это закрывают глаза. Пока еще никого из моих коллег не оштрафовали».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
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Украина разрывает дипломатические отношения с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», – сказал он, сообщает ТАСС.
Президент Украины перешел на русский язык во время обращения к украинцам. Зеленский 22 февраля сообщил, что получил запрос от МИД Украины о разрыве дипотношений с Россией.
По его словам, военнослужащие Украины ведут «тяжелые бои», и противник несет потери. «Россия подло напала с утра, как сделала фашистская Германия», – отметил президент Украины.
Зеленский добавил, что всем гражданам Украины готовы выдать оружие «для защиты нашей земли».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб операции объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен. Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине.
В Кремле оценили перспективу личных санкций против Путина
Кремль негативно относится к предложению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского правительства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос ТАСС о том, как в Кремле относятся к заявлению премьера Нидерландов о том, что в ЕС должны ввести личные санкции против Путина и правительства России: «Негативно».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Он также заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом»: «Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что новые санкции в отношении Москвы из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины будут приняты Евросоюзом 24 февраля.
Лукашенко: Россия не собирается оккупировать Украину
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными заявил, что Россия «действительно не собирается оккупировать» Украину.
Лукашенко заявил, что «мы славяне, три славянских народа, давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда», передает БелТА.
«Что является основой этого? Я на месте (президента Украины) Зеленского за это бы уцепился. (Президент России Владимир) Путин заявил – и молодец, я в разговоре похвалил его за это: «Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину». Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать», – подчеркнул он.
Он добавил, что «никто не собирается там насаждать свои силы и правительства, это же основа для переговоров, на этой основе давайте вырабатывать повестку и решения».
«Чтобы не допустить этого (кровопролития на Украине) и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться», – сказал Лукашенко.
По его словам, эти условия Россия «прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе»: «Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое – демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы».
По его словам, в телефонном разговоре президент России Владимир Путин назвал целью операции на Украине прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Появилось видео последствий взрыва военного склада в Винницкой области
На военном складе в городе Калиновка Винницкой области Украины произошел взрыв, последствия взрыва сняли на видео, сообщают украинские СМИ.
На кадрах запечатлены огромные клубы дыма, там же рядом находятся частные дома, сообщает «Страна.ua».
Ранее местные жители ряда городов на границе России с Украиной показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.