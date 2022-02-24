Афганцы и ветераны поддержали действия России в ситуации с Донбассом

Ветераны Российского Союза ветеранов Афганистана направили официальные письма с выражением согласия с действиями президента России Владимира Путина.

Так, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, полковник ВДВ Франц Клинцевич отметил, что «дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры у порога нашего дома, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права». «Настало время всё назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – неприкрытая ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России. Мы не имеем права этого допустить ни перед своими детьми и внуками, ни перед памятью погибших в Афганистане товарищей», – написаны его слова на сайте Российского Союза ветеранов Афганистана.

Также слова поддержки выразил председатель Российского Союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев. «Многомиллионный Российский Союз ветеранов заявляет категорическую и полную поддержку действиям Руководства Российской Федерации в связи с объективной обстановкой, сложившейся вокруг Донецкой и Луганской народных республик», – отметил он.

Президент Российской Ассоциации Героев и Герой Российской Федерации генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что Российская Ассоциаций Героев поддерживает проведение миротворческой операции, направленной на прекращение геноцида мирного населения и предотвращение нападения на Россию. «Это самозащита России и ее союзников. 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены», – добавил он.

ВРИО Председателя Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-майор милиции в отставке Анатолий Прошин от лица Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск подчеркнул, что «проведение миротворческой операции положит конец геноциду братского народа».

«Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы ее мнение игнорировали, чтобы ее граждан считали людьми второго сорта. Настало время все назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России», – заключил он.