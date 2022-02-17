Колокольцев предупредил о риске роста хищений выделенных на борьбу с COVID средств

|
17 февраля, четверг | Последнее обновление — 15:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин разъяснил Макрону ситуацию с идеей признания ДНР и ЛНР
Разделы
Вступление Москвы в Североатлантический альянс решило бы ряд текущих российских и западных проблем. Но при этом создало бы гораздо больше новых.
Подробности...
Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ.
Подробности...
Самый опасный вид авторов дезинформации о COVID-19 – те, кто пытается не просто распространить фейки, а еще и всеми доступными способами расширить число их потенциальных жертв.
Подробности...
В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
Подробности...
Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...
Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Колокольцев предупредил о риске роста хищений выделенных на борьбу с COVID средств
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В условиях пандемии выросли риски хищения выделенных на борьбу с коронавирусом и поддержку медработников денег, заявил глава МВД на заседании с участием президента Владимира Путина.
«Возросли риски хищения бюджетных средств, выделяемых на борьбу с коронавирусом, поддержку медицинских работников, а также для малого и среднего бизнеса», – цитирует Колокольцева ТАСС.
В 2021 году на фоне повышения публичной активности выросло количество несогласованных акций, добавил он. Возобновление транспортного сообщения с другими странами усилило потенциальную возможность законной миграции.
«В числе глобальных вызовов оставалась киберпреступность, с учетом складывающейся обстановки нами принимались меры по повышению эффективности противодействия современным угрозам», – заметил министр.
Также глава ведомства отметил, что в 2021 году было возбуждено 900 уголовных дел из-за поддельных документов о вакцинации против коронавируса или ПЦР-тестов, передает РИА «Новости».
Было заблокировано 2,5 тыс. сайтов, где продавались фиктивные сертификаты и справки.
В Британии присудили Путину победу над Западом
|
|
Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над Соединенными Штатами и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.
Как считают авторы статьи, европейские государственные деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, претензии Брюсселя на важную роль на внешнеполитической арене оказались не обоснованны, а Соединенные Штаты ограничились воинственной риторикой, передает РИА «Новости».
«Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», – отмечается в материале. Россия, как говорится в публикации, одержала победу: Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а «Северный поток – 2» готов к поставкам газа для Европы.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
-
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Выявлена особенность размножения «омикрона» в нижних дыхательных путях
Штамм коронавируса «омикрон» размножается в нижних дыхательных путях человека в десять раз медленнее «дельты», сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«В нижних отделах дыхательных путей омикрон практически не размножается, или размножается, но по крайней мере значительно медленнее, чем дельта, есть данные, что в десять раз медленнее», – цитирует ее ТАСС.
Также Пшеничная отметила, что в верхних отделах дыхательных путей омикрон размножается примерно так же активно, как и другие штаммы.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть новых случаев коронавирусной инфекции в России приходится на штамм «омикрон».
Путин разъяснил Макрону ситуацию с идеей признания ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин не говорил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что идея Госдумы о признании ДНР и ЛНР не будет принята во внимание, он разъяснил, что это не законопроект, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива, и что никакого законопроекта на этот счет не существует. То есть как бы все по-другому. Вроде то же, но все по-другому», – цитирует РИА «Новости» Песков.
По его словам, сообщение главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана про слова Путина Макрону о признании ЛНР и ДНР скорее не помогает, а вредит.
«Это такие рассуждения на свободную тему, что называется. Причем которые не помогают, а скорее вредят. Мы с большим уважением относимся к господину министру иностранных дел Франции, к его усилиям в плане урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, к его усилиям по развитию двусторонних российско-французских отношений. Но в данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств – Путина и Макрона», – сказал он.
Песков отметил, что в следующий раз это может помешать лидерам доверительно говорить друг с другом, если все сказанное будет растиражировано через несколько дней в СМИ.
«Это ограничивает их маневры в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем. Мы никогда содержание таких переговоров не раскрываем», – подчеркнул Песков.
Также он добавил, что в заявлении МИД Франции о разговоре Путина и Макрона были искажены нюансы.
«А это в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня, чрезвычайно и чрезвычайно вредно», – сказал он.
Ранее Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но пока не ответил на него.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан выразил мнение, что признание Донецкой и Луганской народных республик Россией стало бы посягательством на суверенитет Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы политической катастрофой и нарушением Минских соглашений.
Путин обратил внимание на хамское поведение водителей на дорогах
|
|
Надо продолжить работу по повышению безопасности на дорогах, работу над поведением водителей, формировать в обществе неприятие безответственного вождения, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД.
«В дорожно-транспортных происшествиях по-прежнему погибает много людей и много детей, к сожалению. Высока смертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наездов на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры на дорогах», – цитирует РИА «Новости» Путина. Президент также призвал «формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах».
Он отметил опыт, накопленный у ведомства во взаимодействии с общественными, волонтерскими объединениями.
«Надо развивать такое партнерство и дальше, формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах», – добавил президент.
Путин отметил, что подразделения ГИБДД традиционно подвергаются критике, однако «порядка на дорогах, надо это все-таки признать, стало больше», передает ТАСС.
По его словам, этот тезис подтверждает статистика по ДТП, погибшим и пострадавшим на дорогах
Ранее президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил, что приоритетом ведомства должна быть борьба с криминалом.
В Германии назвали условие для постепенного снятия ограничений по COVID-19
Власти Германии договорились, что при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации с 20 марта в стране снимут основные ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщается в решении федерального и региональных правительств страны.
«На третьем этапе в качестве последнего шага с 20 марта должны быть отменены все жесткие ограничительные меры, если позволит ситуация в больницах. Также будет отменена необходимость дистанционной работы», – цитирует РИА «Новости» документ.
Первый этап предполагает отмену ограничений на количество участников частных встреч, при этом для непривитых такие ограничения сохранятся. Также на первом этапе отменят ограничения на посещение розничных магазинов, для допуска в них больше не будут проверять сертификаты, справки и тесты. Власти регионов сами определяют время начала снятия таких ограничений.
На втором этапе, с 4 марта, будут отменять такие ограничения, как, к примеру, запрет на танцевальные мероприятия. Их можно будет посещать привитым бустерной вакциной, тем, у кого не было бустерной прививки, должны будут предоставлять негативный тест.
Для гастрономии отменят правило предоставления свежего теста, привитые и переболевшие смогут ходить в заведения общепита, не сдавая тесты, как это делается в настоящее время.
Ранее правительство Швейцарии приняло решение отменить с 17 февраля требование о COVID-сертификатах для посещения общественных мест и обязательное ношение масок в магазинах, введенные из-за пандемии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал Бразилию ведущим экономическим партнером России в Латинской Америке
Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке.
«Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент. И надеюсь, что встреча будет полезной. Тем более что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке», – цитирует Путина РИА «Новости».
Болсонару отметил, что у России и Бразилии есть хорошие перспективы сотрудничества в разных областях.
«У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях. В частности, в области обороны, в области нефти и газа, в области сельского хозяйства», – указал бразильский лидер.
Путин заявил, что отношения двух стран восстанавливаются, государства активно взаимодействуют на международных площадках.
«У нас восстанавливаются отношения, прерванные так или иначе в связи с пандемией коронавируса. По вашему указанию в Москве побывали ведущие министры вашего правительства. Сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате «два плюс два»... Мы работаем активно и на международных площадках. И – несмотря на все ограничения – у нас рост товарооборота составил 87%», – добавил Путин.
Ранее Болсонару в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что его визит в Москву – это сигнал всему миру о хороших перспективах отношений двух стран.
Комаровский дал совет по лечению «омикрона» в домашних условиях
При «омикроне» нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие серьезные препараты, напомнил врач и телеведущий Евгений Комаровский, говоря о лечении этого штамма коронавируса в домашних условиях.
Комаровский отметил в ролике на его YouTube-канале, что пациенту «однозначно не нужен постельный режим», если у заболевшего нет вялости, слабости.
«Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того – не лежать в одном положении», – предупредил врач.
Он пояснил, что лучше всего дыхательная мускулатура работает в вертикальном положении, и это «принципиально важно».
Говоря о еде, Комаровский отметил, что если заболевший не хочет есть, то не нужно его заставлять. Но если аппетит присутствует, то врач посоветовал употреблять «что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное».
При этом он рекомендует много пить, независимо от желания, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты. Температура напитка, как отметил Комаровский, может быть любой, но при дефиците жидкости лучше пить напитки, чья температура соответствует температуре тела.
«Воздух должен быть, желательно, чистым», – отметил врач. Он посоветовал проветривать помещение «по максимуму».
Температура в комнате, по его словам, должна не превышать 20 градусов. При этом он подчеркнул, что человек не должен мерзнуть, «но оптимально – 20 градусов».
Также нужно контролировать влажность помещения. Оптимально она должна быть в пределах 40-60%.
Ранее врачи назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Австрия с 5 марта отменила масочный режим
С 5 марта в Австрии больше не понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19 для посещения общественных мест, сообщил глава минздрава республики Вольфганг Мюкштайн на пресс-конференции.
«С 5 марта отменяются почти все ограничения. Это означает, что больше не будет никаких правил для посещения общественных мест, больше никакого «зеленого паспорта», – передает РИА «Новости» его слова.
Мюкштайн добавил, что с 5 марта также отменяется общее обязательство носить маску типа FFP2, мера останется обязательной в ряде мест, в том числе в больницах и домах престарелых, общественном транспорте и на остановках, в продуктовых магазинах, почтовых и банковских отделениях.
Напомним, 7 февраля бывший австрийский министр внутренних дел, глава Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль раскритиковал действующие власти за нерегистрацию российской вакцины «Спутник V».
Ранее минздрав Австрии постановил, что закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V».
Взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мурашко рассказал о риске попасть в реанимацию пациентов с «омикроном»
Пациенты с коронавирусом, вызванным как штаммом «дельта», так и «омикроном» могут попасть в реанимацию, поэтому необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом он отметил, что у пациентов со штаммом «дельта» заболевание протекает тяжелее.
«Но хочу отметить, что и пациенты с заболеванием возбудителя штамма «омикрон» также, с учетом их, те, которые имеют хронические неинфекционные заболевания, также поступают в реанимацию в тяжелом состоянии. Поэтому вакцинация и ревакцинация являются принципиально важным, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания», – передает его слова РИА «Новости».
Мурашко добавил, что количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии приросло, 2,5% от госпитализированных находятся на ИВЛ.
«Мы видим, что сегодня и количество госпитализированных в тяжелом состоянии приросло, 10% дополнительно сегодня нуждаются в интенсивной терапии, 2,5% от общего количества госпитализированных находятся на искусственной вентиляции легких», – сказал министр.
Он указал, что на территории РФ по-прежнему циркулируют штамм «омикрон» и «дельта».
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть новых случаев коронавирусной инфекции в России приходится на штамм «омикрон».
В Швейцарии отменили ношение масок в общественных местах
Правительство Швейцарии приняло решение отменить с 17 февраля требование о COVID-сертификатах для посещения общественных мест и обязательное ношение масок в магазинах, введенные из-за пандемии.
«С четверга, 17 февраля 2022 года, доступ в магазины, рестораны, учреждения культуры, учреждения, открытые для общественности, и на мероприятия снова возможен без маски или COVID-сертификата. Также были отменены требование ношения масок на рабочем месте и рекомендация работать из дома», – цитирует РИА «Новости» заявление швейцарского правительства.
При этом отмечается, что до 31 марта будет действовать требование о ношении масок в общественном транспорте и о пятидневной изоляции для лиц с положительным тестом на COVID.
Въезжающим в Швейцарию не нужно предъявлять подтверждение о вакцинации, перенесенном COVID или отрицательный результат теста на коронавирус.
Как сообщило правительство, эпидемиологическая ситуация в стране продолжает развиваться хорошо и благодаря высокому уровню коллективного иммунитета перегрузка системы здравоохранения маловероятна, несмотря на все еще значительную циркуляцию вируса. Поэтому власти Швейцарии считают, что в стране созданы условия для быстрой нормализации социальной и экономической жизни.
В свою очередь федеральный советник (министр) по внутренним делам, курирующий вопросы здравоохранения, Ален Берсе сообщил, что острая фаза пандемии завершилась, но, возможно, осенью потребуются новые меры реагирования на COVID.
Ранее глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил об отмене масочного режима в стране с 5 марта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лидеры России и Бразилии выступили против гонки вооружений в космосе
Президент России Владимир Путин и лидер Бразилии Жаир Болсонару подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
«Главы государств вновь подтвердили необходимость использования космического пространства в мирных целях и обеспечения устойчивой космической деятельности. Президенты также снова подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», – говорится в заявлении на сайте Кремля.
Ранее Владимир Путин на переговорах с президентом Жаиром Болсонару заявил, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке.
В свою очередь Жаир Болсонару в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что его визит в Москву – это сигнал всему миру о хороших перспективах отношений двух стран.
В Италии непривитые сенаторы потребовали разрешить им доступ в парламент
Группа итальянских сенаторов обратилась с ходатайством об отмене правительственного решения об обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан в возрасте старше 50 лет, поскольку оно не позволяет им принимать участие в работе парламента, сообщила газета Corriere della Sera.
Протест выразили около десяти сенаторов, которым со вторника был запрещен доступ в сенатский Дворец Мадама в Риме. Один из них Микеле Джарруссо отметил, что в данном случае речь идет о протесте против «фашистской нормы», передает РИА «Новости».
«А если завтра большинство одобрит закон, который запретит вход в сенат тем, кто не блондин с голубыми глазами и у кого рост ниже 1 м 80 см?» – заметил он.
По данным миланского издания, журналистам, которые спросили сенатора о том, почему он до сих пор не сделал прививку, он парировал «как вы смеете спрашивать меня о вакцинации, а если я спрошу у вас, каким противозачаточным средством пользуетесь вы или ваша жена?»
Отмечается, что местные СМИ уже не раз обращали внимание на тот факт, что некоторые парламентарии и известные политики, несмотря на постоянные призывы властей к вакцинации, до сих пор сами не сделали прививку от COVID-19.
Так, в этом контексте упоминалась экс-мэр Рима Вирджиния Раджи, которая на днях была вынуждена принимать участие в экстренном совещании руководителей правящего «Движения 5 звезд» в онлайн-режиме, поскольку у нее нет COVID-сертификата.
По данным издания, в настоящее время в Италии насчитывается около 1,4 млн непривитых граждан в возрасте 50+. Примерно 10% из них имеют медицинский отвод от вакцинации. Еще около 700-800 тыс. человек не имеют постоянной работы или являются пенсионерами. Таким образом запрет на работу касается приблизительно полумиллиона итальянцев.
Ранее российский Минздрав выдал разрешение Центру им. Гамалеи на проведение 1-2 фаз клинических исследований вакцины против нового коронавируса на основе вирусоподобных частиц (VLP).
Тем временем в Австрии объявили о том, что с 5 марта больше не понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19 для посещения общественных мест. Также с 5 марта отменяется общее обязательство носить маску.
Глава МИД Турции заразился коронавирусом
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заразился коронавирусом после поездки в ОАЭ.
«Сегодня мой тест на COVID-19 дал положительный результат. К счастью, болезнь протекает легко. Я продолжу беспрерывно работать дистанционно», – написал он на своей странице в Twitter.
Поездка состоялась 14 и 15 февраля. Министр посетил ОАЭ вместе с президентом Турции.
Напомним, глава турецкой республики Тайип Эрдоган 5 февраля сообщил, что вместе с женой заразился омикроном после посещения Киева. После этого он некоторое время работал удаленно, так как врачи подтвердили легкое течение заболевания.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также подтвердил заражение коронавирусом после визита на Украину.
У вакцинированных «Спутником V» спустя год оказался высокий уровень антител
Высокий уровень антител сохраняется у добровольцев, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова рассказала, что «в декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины «Спутник V», чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы», и «первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев», говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
«Так, на сегодня есть результаты по 1 тыс. 323 участникам из 3 тыс. – это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», – отметила Ракова.
Уточняется, что в дополнительном исследовании участвуют 3 тыс. человек из числа добровольцев, получивших в рамках клинического исследования вакцину «Спутник V». Им предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности – способности выработки антител против вируса. Набор добровольцев происходил на базе 19 поликлиник.
Ранее «Спутник V» оказался вдвое результативнее против «омикрона» в сравнении с Pfizer.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Попова заявила о преобладании «омикрона» в числе новых случаев коронавируса
Большая часть новых случаев коронавирусной инфекции в России приходится на штамм «омикрон», заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Омикрон» сегодня составляет 72,5% среди всех секвенируемых выявляемых вариантов возбудителя», – сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ, цитирует Попову ТАСС.
Она подчеркнула, что сейчас во всех российских регионах зафиксирован этот штамм.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 19 тыс. 573. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, всего в России зарегистрировано 14 659 880 случаев заражения, умерли 342 383 человека.
|
|