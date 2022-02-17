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17 февраля, четверг | Последнее обновление — 14:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле назвали все даты «вторжения» на Украину безответственными фейками и вбросами
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Вступление Москвы в Североатлантический альянс решило бы ряд текущих российских и западных проблем. Но при этом создало бы гораздо больше новых.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин указал на отсутствие качественного сдвига в борьбе с преступностью
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Правоохранительным органам не удалось достичь качественных сдвигов по раскрываемости преступлений по итогам 2021 года, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.
«В целом, вновь обращаю внимание на задачу кардинального повышения уровня раскрываемости преступлений. По итогам прошлого года добиться здесь качественных сдвигов, к сожалению, пока не удалось. А значит, нужна последовательная, более результативная работа по всем видам преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества», – цитирует президента РИА «Новости».
Он добавил, что речь в том числе идет «о новых вызовах», которые связаны с проникновением криминала в сферу информационных технологий и телекоммуникаций.
«Количество преступлений в этой сфере ежегодно растет», – подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что нужно пресекать попытки экстремистов вести свою деятельность в Сети.
«Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать сеть интернет, мы с вами знаем об этом и постоянно говорим, использовать эти современные средства для разжигания межнациональной, религиозной и социальной вражды. Полномочий, считаю, на сегодняшний день у системы МВД достаточно», – сказал он.
Путин прокомментировал призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР
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Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», – сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает РИА «Новости».
Напомним, депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В ходе переговоров президент России и канцлер Германии в Кремле обсуждали инициативы России по гарантиям безопасности. Путин указал, что Москва не может не замечать вольность со стороны США и НАТО, когда трактуются принципы неделимости безопасности.
Глава государства подчеркнул, что силовое сдерживание России со стороны Запада воспринимается Москвой как угроза безопасности страны.
Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Также он добавил, что в России граждане поддерживают жителей Донбасса, а депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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Путин: Мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной блоком НАТО
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Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», – передает ТАСС его слова.
Путин добавил, что, к сожалению, Москва не получила предметного, конструктивного ответа на свои предложения.
Кроме того, президент России напомнил, что НАТО уже развязывало войну в Европе против Югославии. «Что касается войны в Европе: господин федеральный канцлер (Олаф Шольц) только что сказал, что люди его поколения, я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. Сказано это применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был», – заметил Путин.
Встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. В ходе встречи обсуждались инициативы России по гарантиям безопасности, а также ситуация вокруг Украины.
Российский лидер рассказал, что переговоры прошли в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы, сообщает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Путин ответил на вопрос о дальнейших действиях России после отвода сил
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Президент Владимир Путин заявил, что дальнейший план после отвода военных сил от границ Украины будет складываться с учетом реальной обстановки на местах.
«Как Россия будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас», – передает слова главы государства «Интерфакс».
Президент подчеркнул, что Россия «будет стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем».
«Какие это вопросы? Это хорошо известно применительно к обеспечению безопасности России. Это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов», – сказал Путин.
Ранее во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений. Минобороны продемонстрировало запись погрузки на железнодорожные платформы военной гусеничной техники с масштабных учений.
Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом
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То, что сейчас происходит в Донбассе – это геноцид, заявил президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», – сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает ТАСС.
Также Владимир Путин заявил, что в России подавляющее число граждан поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
«Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», – отметил Путин.
Президент России прокомментировал обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», – сказал российский лидер.
Напомним, встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. Политики обсудили безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины.
Говоря о ситуации На Украине, Путин заявил, что Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР.
Военную операцию против ДНР и ЛНР власти Украины начали в 2014 году после госпереворота в Киеве. Согласно данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос решения конфликта обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы.
В Британии присудили Путину победу над Западом
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Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над Соединенными Штатами и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.
Как считают авторы статьи, европейские государственные деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, претензии Брюсселя на важную роль на внешнеполитической арене оказались не обоснованны, а Соединенные Штаты ограничились воинственной риторикой, передает РИА «Новости».
«Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», – отмечается в материале. Россия, как говорится в публикации, одержала победу: Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а «Северный поток – 2» готов к поставкам газа для Европы.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР
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Депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался, передает ТАСС.
Между тем Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, из которого следует, что текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».
«Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
Во вторник Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Путин: Отсрочка решения вопроса по вступлению Украины в НАТО ничего не меняет
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Вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать сейчас в ходе переговорного процесса, поскольку отсрочка ничего не меняет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
«Обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет? В исторической перспективе. Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня вступить в НАТО. Узнаем этот тезис. И тоже говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами. Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партерами услышаны и приняты всерьез», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.
Цена на газ в Европе снизилась на фоне заявлений Путина и Шольца
Цена газа в Европе во время торгов во вторник опустилась почти до 800 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне заявлений по итогам переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 809 долларов на 1 тыс. кубометров. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет около 14,5%, передает ТАСС.
В ходе переговоров 15 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена договариваться с западными партнерами по вопросам о гарантиях безопасности дипломатическим путем. Российский лидер отметил готовность России продолжить поставки газа в Европу через Украину после 2024 года, если будет спрос.
Путин также напомнил о процедуре сертификации «Северного потока – 2», который с декабря 2021 года полностью готов к запуску.
Шольц затронул тему Украины, добавив, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
Напомним, цена газа в Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднималась до почти 1032 доллара за 1 тыс. кубометров.
Шойгу доложил Путину о выдворении американской подлодки возле Курил
Во время учений на Тихоокеанском флоте в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подлодка – предположительно, американская, доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.
«В результате работы группы Тихоокеанского флота в ходе отработки одной из частей учений в районе Курильских островов, остров Уруп, была обнаружена подводная лодка – скорее всего, Соединенных Штатов», – цитирует его РИА «Новости».
Он также рассказал, что подводная лодка США зашла в воды России на глубину более 4 км, действия по ее выдворению заняли около трех часов.
«В результате работы группы Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из части учений в районе Курильский островов обнаружены подводная лодка, скорей всего, США, и в результате действий почти трехчасовых лодка была выдворена с территории вод России, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов – это более 4 км. В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России», – сказал Шойгу.
Ранее 12 февраля в 10.40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Требования о всплытии экипажем субмарины не были выполнены, после применения «соответствующих средств» подлодка ушла. Минобороны России вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia.
Субмарина военно-морских сил (ВМС) США типа «Вирджиния» была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38 и подводной лодкой Тихоокеанского флота (ТОФ).
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Путин напомнил Шольцу о надежности российских поставок энергоресурсов
Президент Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.
«Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много.
Путин рассказал, кого немцы должны благодарить за дешевый газ
Потребители в Германии должны сказать спасибо экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру за то, что сейчас они получают газ в пять раз дешевле, сказал президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник.
«Немецкий потребитель – и промышленный, и бытовой, домохозяйства – получают газ из России в пять раз дешевле. Пусть немецкий гражданин откроет кошелек, посмотрит и ответит на вопрос, готов ли он в 3-5 раза больше заплатить за электроэнергию, за газоснабжение и тепло. И если ему не хочется это делать, пусть скажут «спасибо» господину Шредеру, потому что это его результат, результат его работы», – сказал президент России, передает ТАСС.
Российский лидер напомнил, что именно Шредер поддержал тогда строительство «Северного потока – 1», благодаря чему граждане Германии получают 55 млрд кубометров газа по этому маршруту. Ресурс поступает по долгосрочным контрактам, цены по которым в три-четыре-пять, а иногда и в семь раз ниже, чем на споте.
Также Путин напомнил о начале 2000-х годов, когда Россия, Германия и Украина подписали соглашение о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой. За техническое состояние отвечала Украина, но позже Виктор Ющенко отказался от исполнения соглашения, что поставило под угрозу обеспечение Германии газом.
В Кремле оценили имидж Путина из-за дистанции на переговорах с Шольцем
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В Кремле не боятся ухудшения имиджа президента Владимира Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседниками, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал то, что главу государства во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Штольцем разделял длинный стол, передает РИА «Новости».
«Нет, не боятся, это абсолютно временные меры», – заявил Песков.
Он пояснил, что меры объясняются эпидемиологической обстановкой. «И вы видите, что сейчас, слава Богу, уже у нас цифры пошли вниз, но буквально неделю назад мы с вами были на пике волны. Болели все сплошь и вокруг: во всех компаниях, ведомствах, сами работники, их родные, близкие, и так далее – болели все», – указал пресс-секретарь.
Также он добавил, что когда есть время провести дополнительное тестирование на коронавирус, такой дистанции нет.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Песков сообщал, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому будет на дистанции с Путиным, как это было на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Путин и президент Бразилии начали встречу в Кремле
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Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Жаир Болсонару начали встречу в Кремле без дополнительной антиковидных мер.
Беседа проходит без дополнительной социальной дистанции, лидеры разместились в креслах рядом друг с другом. Перед началом переговоров они обменялись рукопожатиями, сообщает ТАСС.
Путин выразил надежду, что его встреча с Болсонару будет полезной.
«Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, и надеюсь, что встреча будет полезной, тем более, что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке», – сказал Путин.
В свою очередь бразильский лидер назвал визит в Москву сигналом для всего мира о хороших отношениях Бразилии и России.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на встрече планируется рассмотреть вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить международную повестку. По итогам переговоров планируются заявления для прессы.
СМИ сообщали, что США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины и считая, что таким образом республика «принимает сторону Москвы».
Болсонару прилетел в Москву по личному приглашению президента России Владимира Путина. В МИД республики заявляли на фоне этого визита, что Бразилии не нужно разрешение других государств, чтобы проводить собственную внешнюю политику.
В Италии напомнили о главном посыле Мюнхенской речи Путина
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Президент России Владимир Путин был прав, когда в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости развивать многостороннее сотрудничество, указал председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.
Фраттини заявил, что «в этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», передает РИА «Новости».
По его словам, за прошедшие 15 лет мир сильно изменился, так как сами американцы поняли, что однополярность уже нельзя сохранить.
«Они поняли это потому, что бурный рост Китая, Индии и, добавлю, России за эти годы сделал необходимым многополярность и новое сотрудничество, которых в 2007 году президент Джордж Буш-младший, вероятно, не хотел», – считает политик.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, к чему привело непонимание Мюнхенской речи Путина на Западе.
Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. он раскритиковал внешнюю политику США за идею устройства однополярного мира, выступил против планов по расширению НАТО в Восточной Европе.
Путин: Начало поставок по «Северному потоку – 2» в компетенции немецкого регулятора
Вопрос начала поставок газа по проекту «Северный поток – 2» находится в компетенции немецкого регулятора, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
«Северный поток – 2» готов к промышленной эксплуатации еще с декабря прошлого года, вопрос только в немецком регуляторе, который должен принять соответствующее решение о начале поставок по этому маршруту», – цитирует его РИА «Новости».
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможности введения санкций против «Северного потока – 2», сообщает ТАСС.
«Все знают, что происходит. Мы обязаны обеспечить транзита газа в Европу – через Украину, Белоруссию и Польшу, по «Северному потоку – 1»... Мы хотим мирного развития ситуации в Европе, [хотим], чтобы на Украине дело не дошло до военного конфликта. Если до этого дойдет, то это будет иметь масштабные последствия – нам всем это ясно. Мы в любом случае знаем, что в таком случае делать», – заявил он.
Шольц добавил, что у него «сложилось впечатление, что это понятно и всем другим сторонам». По его словам, сейчас важно избежать вооруженного конфликта, а не «указывать друг на друга пальцем».
Ранее профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон заявил, что Вашингтон «раздул» историю «нападения» России на Украину, чтобы остановить «Северный поток – 2».
Напомним, во вторник президент США Джо Байден пригрозил, что «Северного потока – 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией.
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