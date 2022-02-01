В Кремле заявили об отсутствии разговора с Джонсоном в планах Путина на вторник

Разговор президента Владимира Путина и премьера Британии Бориса Джонсона на вторник не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «на сегодня разговор не запланирован», анонсов не было. При этом не исключено, что «какие-то сроки будут согласованы», передает РИА «Новости».

Вместе с тем представитель Кремля сообщил, что очная встреча Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном может состояться уже в обозримой перспективе. Песков не уточнил, ьулет ли это поездка президента России или же «мы ждем гостей».

Песков также рассказал, что визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию пока находится в стадии проработки, «после того как мы точно назначим даты, мы сделаем официальное сообщение вместе с нашими бразильскими партнерами».

Ранее Джонсон заявил, что переговорит с российским лидером, «как только сможет», прокомментировав сообщения СМИ о том, что звонок с Путиным был отменен из-за доклада по вечеринкам.

Напомним, Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен.

Вместе с тем стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая в ближайшие дни должна была посетить Киев и Москву, заболела коронавирусом.