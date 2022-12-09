Юрий Подоляка награжден медалью «Спешите делать добро»

Медалью уполномоченного по правам человека «Спешите делать добро» за 2022 год отмечены 12 человек, в их числе – глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, зампред комиссии по развитию информационного общества ОП России Александр Малькевич и блогер Юрий Подоляка. Награды вручала омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Из почти 120 заявившихся на эту премию граждан получили ее 12. Но каждый из тех, кто заявил себя на эту премию, конечно, достоин огромных слов благодарности, мы их тоже будем поощрять», – цитирует Москалькову ТАСС.

Она отметила, что сегодня, когда рушится система однополярного мира и это вызывает огромный протест, Россия взяла на себя историческую миссию противостоять нацизму, геноциду. «И как никогда раньше сегодня проявляется человек в его душевных качествах. Мы видим, какое огромное количество людей заявили о себе как добровольцы. Это люди, которые не за заработную плату, не по своей профессии делают добрые дела вопреки», – подчеркнула Москалькова.

Один из лауреатов, блогер Юрий Подоляка в свою очередь поблагодарил омбудсмена за сотрудничество. «Мы работали с вашими подчиненными с апреля, когда многие российские структуры еще не знали, что и как делать. Всегда, когда я обращался к Татьяне Николаевне, вопрос решался максимум за несколько дней. Именно вы оказались готовы к тем вызовам, которые свалились на страну в 2022 году», – отметил Подоляка.

Москалькова также вручила награды руководителю диспетчерской службы такси «Астра-С» Петру Черниченко из ЛНР, председателю московской городской организации Всероссийского общества инвалидов Надежде Лобановой. Как было объявлено на церемонии, остальные лауреаты получают свои награды в регионах.

Ежегодная церемония награждения медалью уполномоченного по правам человека в РФ проходит в 17-й раз. Медаль «Спешите делать добро» вручается людям и организациям, чьи «добрые дела и подвиги, совершенные порой даже ценой собственной жизни, достойны самого глубокого уважения и навсегда останутся в сердцах граждан».