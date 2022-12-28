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Глава Херсонской области назвал число жителей нового города
Глава Херсонской области Сальдо назвал число человек, на которое будет рассчитан новый город в Херсонской области
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Новый город в Херсонской области, который будет построен на Арабатской стрелке, будет рассчитан на 30 тыс. человек, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо на пресс-конференции.
Сальдо подчеркнул, что город планируется построить со всей современнейшей инфраструктурой, передает ТАСС.
В городе будут находиться правительственные учреждения, другие территориальные органы. Сальдо пообещал, что в городе будет «сосредоточено большое количество возможностей для работы, там будут больницы, детские сады, дороги, парки, скверы».
Он также рассказал, что название города будет определено благодаря конкурсу, о старте которого сразу же объявил врио губернатора региона.
Сальдо подчеркнул, что проект строительства нового города уже привлекает инвесторов. «Это вызывает оживленный интерес у инвесторов. Инвесторы уже знают, что будет строиться, и уже заходят», – рассказал он.
Ранее Сальдо в эфире канала «Россия 24» анонсировал строительство нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки. По его словам, хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение, проект застройки уже разрабатывается.
Задержанные за убийство семьи в Макеевке объяснили мотив преступления
Подозреваемые в расстреле семьи в Макеевке признались в срочном поиске денег из-за долга в 15 тыс. рублей
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Задержанные по подозрению в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке признались, что угнали машину и присвоили более 60 тыс. рублей с техникой из-за долга размером в 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел ДНР.
Уточняется, что одной из задержанных оказалась знакомая семьи, которая неоднократно помогала им по хозяйству за денежное вознаграждение. На очередную подработку она пришла с братом и приятелем. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и «продолжили застолье на территории чужого домовладения», передает ДАН.
Мотивом преступления женщина назвала необходимость найти деньги ее брату. Задержанная рассказала, что ее родственник «попал, и ему срочно нужны были 15 тыс. рублей». «Нужно было ему отдать, и из-за этого он пошел на это преступление», – призналась женщина.
По ее словам, мужчины хотели бросить в дом гранату, однако брат женщины достал автомат и расстрелял находившихся в доме людей.
Другой подозреваемый рассказал, что первым был убит старший член семьи, потом те люди, что стояли справа. «Толком, кто были справа, я не рассматривал, сколько их там было, тоже всех не помню. Помню, что в итоге человек восемь было. Убил всех», – рассказал он.
Спустя время со двора в дом вошли сестра преступника и подельник, обыскали дом, украли около 60 тыс. рублей, игровую приставку и телефон. После этого угнали автомобиль семьи.
Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли семью из восьми человек, убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе.
В Макеевке был объявлен план-перехват. Подозреваемых задержали по горячим следам. Они признались, что совершили убийство, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.
В Telegram-канале СК уточняется, что число задержанных в Донецке достигло четырех человек.
Меркель сообщила об отсутствии планов участвовать в переговорах по Украине
Меркель заявила, что вопрос ее участия в урегулировании ситуации на Украине не ставится
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не знает, как закончится конфликт на Украине, и сообщила, что вопрос о ее участии в урегулировании не ставится.
Меркель сказала, что конфликты «заканчиваются за столом переговоров», но есть разница между «вынужденным миром и открытым и дружеским разговором». Она заявила, что, «как и многие другие», не желает «вынужденного мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sette (приложение к Corriere della Sera).
По ее словам, занимая пост канцлера, она действовала, исходя из намерения «предотвратить войну». «То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», – сказала Меркель.
Комментируя проект газопровода «Северный поток – 2», Меркель указала на то, что это сейчас «каждая молекула российского газа представляется дьяволом», а также на то, что разрешение на запуск газопровода запрашивали компании, а не Берлин. Меркель пояснила, что для нее и кабмина вопрос заключался в том, «принимать ли в качестве политического акта новый закон об отказе в одобрении «Северного потока – 2».
Меркель считает, что подобный отказ в сочетании с Минскими соглашениями обострил бы отношения с Россией. По ее словам, причиной «энергетической зависимости» стали ограничение добычи в Норвегии и недостаточные поставки из Голландии и Великобритании.
Экс-канцлер полагает, что Западу нужно было более жестко и быстро реагировать на воссоединение Крыма с Россией. Хотя Россию исключили из G8, в Прибалтике разместили силы НАТО, а военные расходы стран альянса решили нарастить до 2% ВВП, Меркель отметила, что Германия так и не достигла цели в 2%, причем сама она, будучи канцлером, «тоже не сделала всего возможного для ежедневной поддержки этого дела».
Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
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Италия напомнила, что ракеты для Украины не продаются в супермаркете
Министр обороны Италии Крозетто призвал не истощать собственные запасы оружия при выделении помощи Украине
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Военная помощь Украине не должна вести к истощению собственных запасов вооружений, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
Крозетто отметил, что Украина не первый месяц высказывает просьбы оказать ей поддержку «для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты». Министр заверил, что Италия, «конечно, поможет», если «будет возможность». Италия уже приступила к составлению шестого декрета об отправке военной помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Messaggero.
Однако, подчеркнул Крозетто, «ракеты не продаются в супермаркете». Он отметил, что речь идет о сложных системах, которые довольно долго приходится производить. «Если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве», – заявил он.
Крозетто выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, призвал к диалогу и серьезному отношению «к любым возможностям», к переговорам «со всеми действующими лицами». «И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной», – заявил он.
Напомним, Мелони в начале ноября заверяла, что проблем с поставками итальянского оружия Украине не возникнет. Некоторые местные СМИ сообщали, что Рим приостановил одобрение шестого пакета военной помощи Киеву.
Внучка Чаплина призвала прекратить идеологическую войну с Россией
Актриса Уна Чаплин выступила против представлений о русских как о «плохих парнях» и призвала найти стереотип получше
Испано-британская актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, призвала к тому, чтобы идеологическая война, которую Запад ведет с Россией, стала «старой новостью».
Чаплин прокомментировала новый сериал «Госизмена», где фигурирует русская шпионка. По словам актрисы, она «устала от того, что русские – плохие парни». Актриса заявила, что «не находит слов», и предложила «придумать стереотип получше», с которым «можно работать», передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.
Уне Чаплин 36 лет, она дочь испанской и британской актрисы Джеральдины Чаплин. Внучка Чарли Чаплина снималась в таких известных сериалах, как «Игра престолов» и «Шерлок».
Напомним, американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», призвал власти США помогать не Киеву, а своей стране.
Минпромторг рассказал о дальнейшей судьбе заводов Mercedes и Toyota в России
Мантуров счел вероятным продолжение автомобильного производства на заводах Mercedes и Toyota в России
На заводах Mercedes в индустриальном парке Есипово и Toyota в Санкт-Петербурге, вероятно, продолжат выпускать автомобили, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Комиссия кабмина по контролю за иностранными инвестициями собирается рассмотреть сделку по передаче активов Mercedes-Benz дилеру «Автодом». По словам Мантурова, на заводе Mercedes «с большой вероятностью будет именно автомобильное производство». При этом, как отметил министр, «Автодом» станет привлекать индустриальных партнеров, поскольку сам не является производителем, зато «умеет продавать и обслуживать» автомобили, передает ТАСС.
Кроме того, Мантуров сообщил, что решение по заводу Toyota «на выходе». После того, как производство остановилось, завод прошел процедуру консервации. Сейчас рассматриваются «варианты дальнейшего развития и целевого использования». Мантуров сказал, что, «скорее всего, это будет выпуск автомобилей». «Насчет того, каких именно, пока решение не принято», – заявил вице-премьер. Он полагает, что сделка «вряд ли» будет включать опцион на обратный выкуп.
Напомним, в октябре сообщалось, что немецкий концерн Mercedes-Benz собирается продать свои доли в российских дочерних компаниях дилеру «Автодом». Toyota сообщила о решении закрыть завод в Санкт-Петербурге в сентябре, в ноябре началось увольнение сотрудников. При этом работа была приостановлена еще в марте из-за разрыва в системе поставок.
Песков озвучил условия «мирного плана» по Украине
Не может быть «мирного плана» по Украине, если в него не включить новые четыре региона, которые уже вошли в состав России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, пока что никакого плана нет, так Песков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить «мирный план» к февралю, когда он хотел бы провести «мирный саммит» на площадке ООН, передает ТАСС.
Также Песков заявил, что «мирного плана» Украины не может существовать без учета нынешних реалий. Речь идет о новых российских территориях.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители захотели вернуться в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Латвия задержала и выдала Киеву чиновницу из Херсонской области
Жительницу Херсонской области Котляр осудили на Украине на 15 лет после задержания в Латвии
Жительницу Херсонской области Ларису Котляр задержали латвийские пограничники, когда она ехала навестить дочь в Европе, женщину выдали Украине, где ее осудили на 15 лет за сотрудничество с Россией, сообщил глава администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Котляр работала помощницей главы сельсовета. После эвакуации с перешедшей под контроль украинских войск территории Котляр «побыла некоторое время» в России, а после захотела «навестить свою дочь, которая проживает в Европе». На границе с Латвией ее задержали, передает РИА «Новости».
Барбашов сообщил, что речь идет об обычной чиновнице невысокого ранга из сельсовета. При этом на Украине ее судили как государственного преступника. Барбашов отметил, что на Украине «просто зверское отношение» к тем, кто выказал хотя бы малую лояльность к России. Он считает ситуацию с Котляр ярким примером применения репрессий против работавших с российской администрацией жителей Херсонской области.
Барбашов заявил, что люди, которые жили при украинском режиме, игнорировали ситуацию в Донбассе и полагали, что «остервенений украинского режима по отношению к жителям Донбасса их не коснется». «Они считали, что не совершили никаких преступлений (по законам киевских властей), что просто раздавали пособия и гуманитарную помощь», – сказал Барбашов.
Напомним, Барбашов рассказывал, что украинские агенты устраивают расправы над людьми на правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем Киева.
Генерал МВД увидел тайную подоплеку в массовом убийстве в Макеевке
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Расстрел семьи в ДНР произошло в прифронтовой обстановке, а также непонятно, являются ли задержанные просто бандитами, либо диверсантами, поэтому при вынесении им приговора должно применяться право военного времени, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя мотивы преступления расстрелявших в Макеевке семью из 8 человек.
Одна из задержанных за убийство семьи из восьми человек в донецкой Макеевке рассказала, что на это преступление они пошли из-за долга в 15 тысяч рублей. Так после расстрела людей им удалось присвоить 60 тыс. рублей, игровую приставку и телефон, а также машину погибших.
«К расследованию этого преступления следует отнестись очень внимательно. Учитывая его очевидную резонансность, невольно возникает сомнение, является ли данное преступление чисто криминальным. Вполне возможно, что за этим стоят определенные идеологические диверсии со стороны противников Донецкой народной республики. Потому что характер действий нетипичный», – говорит Ворожцов.
Обычно преступления такого рода (массовое убийство семьи), продолжает собеседник, осуществляется в двух случаях. Первый, когда есть эмоциональное воздействие. То есть, семью знают, но с ней были какие-то конфликты, противоречия, личная неприязнь и ненависть. Второй, когда осуществляется определенное задание или заказ.
Он напоминает, что в последний раз такое знаковое преступление было совершено в 2010 году в станице Кущевской Краснодарского края. В фермерском доме произошел пожар. Позже стало известно, что 12 человек, которые находились в доме, погибли от нанесения им многочисленных колото-резаных ранений, одного малолетнего ребенка задушили, еще один погиб от отравления угарным газом. В правоохранительных органах пришли к выводу, что поджог дома был осуществлен с целью «замести следы преступления». Убийство совершили члены ОПГ «Цапковские». Лидер кущевской банды Сергей Цапок в 2014 году скончался в следственном изоляторе.
«Требуется тщательный анализ всех обстоятельств дела. Я не исключаю тот и другой вариант. Это либо далеко не спонтанные действия, либо за этими действиями стоят некие люди, скажем, это попытка определенных сил представить данный регион в криминальном свете», – полагает специалист.
Что касается меры наказания для совершивших убийство, то ее должен определить суд после того, как сопоставит все факты. Однако генерал-майор МВД считает важным применять в районах, где ведутся боевые действия, в том числе в ДНР, право военного времени.
«Деяние осуществлялось в прифронтовой обстановке с использованием автоматического оружия. Во времена Великой Отечественной войны это расценивалось как терроризм и бандитизм. Эти деяния рассматривались как содействие врагу. Стоит задуматься о применении этого к настоящему времени. Тем более, что непонятно, являются ли эти просто бандитами, либо «диверсантами Абвера», – заключил Ворожцов.
В Донецкой народной республике в городе Макеевка было совершено нападение на семью из восьми человек. Все были расстреляны из автоматического оружия, включая четверых детей, одному из которых год. Позже мэр города Владислава Ключарова рассказала об объявлении план-перехвата. Полиции удалось выйти на подозреваемых по горячим следам и задержать их. Задержанные признались, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы угнать автомобиль Skoda и украсть другое ценное имущество.
Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров
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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Военные центры будут открыты в 16 регионах России при госуниверситетах. Они расположатся в 13 областях – Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в трех республиках – Мордовии, Чечне и Марий Эл, сообщает ТАСС.
Ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о том, что военная подготовка в учебных заведениях ослабла, ею охвачено всего 1,4% обучающихся, а потенциал ДОССАФ снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом.
Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обратились к президенту России Владимиру Путину с инициативой создать по всей стране центры подготовки бойцов по аналогии с Российским университетом спецназа (РУС) в Гудермесе в Чеченской Республике.
До 2019 года в вузах существовали параллельно военные кафедры и учебные центры. В начале 2019 года их объединили в единые военные учебные центры, где готовят офицеров запаса и кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса. С учетом новых 16 военных учебных центров общее число таких структур при вузах РФ выросло до 120.
Минфин решил поднять минимальную цену на водку
Опубликован приказ Минфина об увеличении минимальной цены на водку
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С 1 января вырастет минимальная розничная цена на водку и коньяк, говорится в приказе Минфина.
Приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 л, бренди – 348 рублей, коньяка – 480 рублей. С 2023 года минимальная розничная цена на водку вырастет до 281 рубля, на коньяк – до 517 рублей, передает ТАСС.
При этом минимальную отпускную цену на бренди решено повысить с 270 до 289 рублей за 0,5 л, оптовую – с 284 до 304 рублей. На коньяк – с 371 до 397 рублей и с 391 до 419 рублей соответственно, на водку – с 214 до 229 рублей и с 222 до 238 рублей.
Кроме того, минимальная розничная цена на игристое вино с 2023 года вырастет до 239 рублей за 0,75 литра, сейчас она составляет 169 рублей. Оптовая цена повышается со 137 рублей до 199 рублей, передает РИА «Новости».
Год назад Минфин решил повысить минимальную розничную цену на водку с 243 до 261 рубля. Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин пояснял, что рост минимальной цены не является в прямом смысле повышением цен, а указывает на то, что невозможно предложить легально алкогольную продукцию по цене ниже, чем установлена минимальная.
В ЛНР оценили данные NYT о готовности ВСУ захватить Кременную
Мирошник опроверг сведения NYT о скором захвате ВСУ города Кременная в ЛНР
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В районе Кременной обеспечены серьезные укрепления, которые не позволят противнику осуществить прорыв. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее западные СМИ сообщили о возможном взятии ВСУ Кременной в ЛНР.
«Не стоит забывать о том, что огромное количество публикаций в западных СМИ имеют исключительно пропагандистский характер, создаются в интересах ВСУ и с целью «запрограммировать» аудиторию на какие-то ожидания», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Кроме того, очевидно, что для офиса президента Украины крайне важно получить хоть какие-то успехи на Луганском направлении, пусть и всего лишь в печатном виде, а не на фронте. Однако фактом остается то, что более трех месяцев линия укрепления, созданная нашими военными, остается не по зубам украинским формированиям», – отметил собеседник.
«За последнее время мы там обустроили очень серьезные фортификационные сооружения. Там также усилены артиллерийские и другие военно-технические возможности. Кроме того, туда зашли наши резервы. Поэтому если уж противник в сентябре-октябре не смог взять Кременную, то сейчас тем более нет для этого никаких оснований», – подчеркнул он.
«Скорее всего, эти публикации вызваны политическими ожиданиями и желанием получить «перемогу» в информационном пространстве. Ситуация на фронте за последние недели никак не менялась. Да, усиливаются попытки атаковать, но они больше похожи на прощупывание наших возможностей, а ВСУ ежедневно там теряют сотни бойцов», – полагает Мирошник.
«Конечно, для жителей, которые остались в Кременной, ситуация сложная, причем на протяжении всех последних месяцев. Ведутся регулярные обстрелы, возможности вести полноценное восстановление поврежденных объектов попросту нет. Еще в сентябре были эвакуированы социальные учреждения города из-за тяжелой обстановки. Жить сложно, но собственно так же, как и в любой прифронтовой зоне», – отметил он.
Ранее газета The New York Times сообщила, что «Украина и Россия сражаются за город-врата на востоке». Как отмечает издание, во вторник шли активные бои за стратегически важный населенный пункт – Кременную.
Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что Киев перевозит в район Кременной в ЛНР группы штурмовиков-наемников для восполнения своих потерь. Позднее он также рассказал, что разведка зафиксировала увеличение числа женщин-военнослужащих в рядах ВСУ на линии боевого соприкосновения.
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Захарова заявила о мести Украины Высоцкому за слова «гляди, какие клоуны»
Захарова сочла переименование улицы Высоцкого в Изюме местью за слова из песни «Диалог у телевизора»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей переименовать в Изюме в Харьковской области улицу Владимира Высоцкого в улицу Стива Джобса.
Захарова предположила в Telegram, что на Украине не смогли «простить» Высоцкому «пророческие строки» из «Диалога у телевизора»: «Ой, Вань, гляди, какие клоуны».
Напомним, украинские власти приняли решение переименовать в Изюме улиц Алябьева, Владимира Высоцкого, Красноярская, Александра Островского, Панфилова, Рокоссовского, Совхоза «Изюмский», Виктора Цоя, Дружбы и других.
Захарова назвала слова премьера Эстонии о беженцах с Украины «расчеловечиванием Запада»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас об украинских беженцах доказали «расчеловечивание Запада».
По словам Захаровой, без слов Каллас было бы сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада.
«Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека», – написала дипломат в среду в своем Telegram-канале.
Эстонский политик ранее заявила, что выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, не владеющих эстонским языком.
Опубликованы личные данные руководства «кибервойск» Украины
RaHDit опубликовали данные более 70 человек, которые «дергают за ниточки IT-армию» Украины
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Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более 70 украинских солдат и офицеров кибервойск.
Хакеры сообщили, что «переходят ко второму этапу».
«Знакомьтесь: элита украинских кибервойск – штатные кадровые хакеры, участники межведомственных соревнований CTF («Захват флага») среди силовых структур 404», – передает РИА «Новости» сообщение RaHDit.
Как утверждают хакеры, опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам министерства обороны Украины, представителям нацгвардии и СБУ, студентам учебных заведений. Их в RaHDit назвали «штучным товаром».
«Это те, кто дергает за ниточки IТ-армию и прочую шушеру, указывая куда ломиться и когда жать на кнопки. Но и они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижеров украинской киберклоунады», – заявили хакеры.
На сайте представлены данные курсантов и преподавателей военных вузов Украины, а также офицеров IТ-отделов, их данные в соцсетях.
Напомним, во вторник RaHDit на сайте «Немезида» опубликовали первую часть данных об украинских хакерах в двух списках: IT Army of Ukraine из 759 человек и SMM'щиков движения Save UA из 406 человек.
В Минпромторге сообщили о передаче Минобороны партии истребителей Су-57
Российская армия получила партию новейших многофункциональных истребителей Су-57, их передала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех), сообщил Минпромторг.
Минобороны в среду получило очередную партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок от Авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, передает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.
Глава ведомства Денис Мантуров пояснил, что ОАК расширяет мощности для выпуска Су-57, этому способствовали системные решения по поддержке модернизации предприятия, принятые на государственном уровне.
В строй вводится новое высокотехнологичное оборудование, привлекается производственный персонал, работает поточная линия окончательной сборки, указал министр.
Ранее в октябре прошел первый испытательный полет модернизированного Су-57.