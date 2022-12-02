Бизнесменам в Подмосковье позволили арендовать участки без онлайн-торгов 2 декабря 2022, 13:12 Текст: Александра Юдина

С 1 декабря в Подмосковье предприниматели смогут арендовать участок без онлайн-торгов, сообщила зампред правительства – глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева. По ее словам, подобная услуга предназначена для облегчения осуществления инвестпроектов, социально-культурных и коммунально-бытовых объектов. Таким образом в 2022 году такие участки получили 47 владельцев бизнеса, что позволило создать свыше 6 тыс. рабочих мест. При этом объем инвестиций в их проекты, которые в том числе обеспечивают импортозамиещение, составил 50 млрд рублей, передает телеканал 360. Кроме того, Зиновьева отметила, что такая мера поддержки необходима для бизнеса, так как позволяет снизить траты и выкупить участки по сниженной цене – от 7,5 до 15% от кадастровой стоимости. Новая процедура упростит получение договора аренда в онлайн-формате, срок предоставления услуги составит 44 рабочих дня. Мэр Киева Кличко призвал жителей покинуть город Мэр Киева Кличко порекомендовал жителям города найти временное жилье за пределами столицы Украины 1 декабря 2022, 19:38

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть город – температура в квартирах киевлян скоро сравняется с уличной. Кличко обратился в своем Telegram-канале к жителям Киева с просьбой запастись технической и питьевой водой, теплыми вещами на случай блэкаута, а также рассмотреть возможность временного выезда за пределы города, поскольку температура в квартирах может не сильно отличаться от внешней температуры. По его словам, впереди горожан ждет три самых тяжелых месяца. Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы быть готовыми к тому, что отключения света продолжатся до весны, а также не исключил частичную эвакуацию. До этого Кличко заявил, что в Киеве работает более 430 пунктов обогрева и есть готовность при необходимости развернуть еще 100. Напомним, в Киеве жители одного из районов перекрыли трамвайные пути в знак протеста в связи с отсутствием электроэнергии в их домах. В Швеции описали вероятный способ подрыва «Северных потоков» Доцент НИИ обороны Швеции Ливонг: Надводное судно могло разместить на дне взрывчатку для подрыва «Северный потоков» 2 декабря 2022, 02:58

Фото: Danish Defense Ministry/

XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Использованные для диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» взрывные устройства могли опустить на дно рядом с трубами с помощью надводного судна, заявил доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг местному изданию Expressen. По мнению Ливонга, на дне рядом с газопроводами был размещен не маленький высокоточный заряд, а более крупный. Он также выразил мнение, что для диверсии могли задействовать несколько судов – они понадобились для управления взрывным устройством. Издание привело и другую версию, согласно которой заряды на трубах установили с помощью подводных аппаратов, передает РИА «Новости». Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт. Новости СМИ2 Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине 2 декабря 2022, 05:31

Фото: Andrew Harrer/CNP/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости». При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения. По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он будет счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС. Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания. Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ». Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности. Названы причины отказа Турции от совместного с Россией патрулирования в Сирии Востоковед Семенов: Турецким военным угрожает опасность на севере Сирии 1 декабря 2022, 14:54

Фото: Baderkhan Ahmad/AP/ТАСС

Текст: Алёна Задорожная

Турецкие патрули оказались под угрозой обстрелов. В целом же складывается ощущение, что Вашингтон специально нагнетает обстановку в регионе, провоцируя Турцию на наземную операцию, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов, комментируя выход Анкары из совместного с Россией патрулирования в Сирии. «После того как Эрдоган заявил о том, что Москва якобы не выполняет свои обязательства по «Сочинскому меморандуму», прекращение Турцией совместного патрулирования было ожидаемым. Россия поступала аналогичным образом в Идлибе, когда Анкара не выполняла свои обязательства по разблокировке трассы М4 и передаче ее под контроль российских и турецких военных», – напомнил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. «Другое дело, что тогда серьезно стоял вопрос безопасности – против совместных патрулей неоднократно совершались теракты. Но в целом ситуации схожи. Когда Турция заявила о намерении действовать жестко против курдских отрядов самообороны, над ней нависла угроза нападения со стороны курдских боевиков», – подчеркнул собеседник. Вместе с тем эксперт уверен в том, что Вашингтону невыгодна турецкая наземная операция. «Если в конфликте как основная сила будут задействованы какие-то местные группировки, у США не будет проблем нанести по ним удары. Но если там будут представлены именно турецкие вооруженные силы, то Штаты воздержатся от противостояния», – отмечает он. «В противном случае связи Анкары и Вашингтона будут полностью разорваны. И тут возникает вопрос, насколько США готовы к такому исходу событий. Особенно учитывая, что в планы Турции не входит полное уничтожение леворадикальной курдской автономии в Сирии. Эрдогану важно лишь занять полосу безопасности в 32 км от границы государства», – акцентирует Семенов. Собеседник также напомнил, что большая часть курдских формирований фактически подчиняется США. «Белому дому наиболее выгодно убедить курдов просто оставить эту землю. Почему до сих пор этого не сделано, непонятно. Вероятно, Байден целенаправленно идет на нагнетание обстановки», – предполагает он. «Мы также видим, что курды вновь попросили Москву о помощи. Но у нас нет никакой необходимости ввязываться в это. Их диалог с Дамаском ведется уже порядка пяти-семи лет. Курды не то что пытаются усидеть на двух стульях, они находятся под «зонтиком безопасности» США», – уверяет эксперт. «Лидерам леворадикальных курдских формирований надо дать понять, что им надо полностью перейти под контроль Дамаска, чтобы стал возможен диалог по их интеграции в состав сирийских вооруженных сил. Иного выхода нет. Если же мы решим их поддержать, что они будут использовать Москву и Дамаск в своих узких целях, при этом оставаясь под контролем США», – настаивает собеседник. «Кроме того, подобная поддержка курдов Москвой может вызвать у Анкары воспоминания о 1998 годе, когда Дамаск приютил Абдуллу Оджалана, и чуть было не дошло до прямого столкновения Турции и Сирии. Сейчас же, если турецкая операция выведет курдов из-под контроля Штатов, то у них не останется никакого другого варианта, кроме как снова обратиться к России и Сирии», – заключил Семенов. Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что Турция последние две недели без объяснения причин не принимает участия в совместном патрулировании в республике. При этом Егоров отметил, что выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 года, продолжается. Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хулуси Акаром выразил обеспокоенность эскалацией на севере Сирии и подчеркнул, что Пентагон выступает резко против новой военной операции Турции на территории арабской республики. Одновременно с этим Остин подчеркнул важность стратегических отношений США и Турции и выразил соболезнования в связи с последними терактами в Турции, сообщили в Пентагоне. Напомним, ранее Анкара отвергла соболезнования Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски. В свою очередь координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что США признают право Турции на самооборону. «Турция продолжает страдать от террористических атак как возле этой границы, так и в других районах внутри страны. И у них есть право защищать себя, своих граждан от этих атак», – приводит его слова РИА «Новости». Во вторник также стало известно, что курдские «Силы демократической Сирии» обратились к России с просьбой стать посредником в переговорах с властями Сирии. Отмечается, что СДС хотят заключить с Дамаском «соглашение о координации действий» для защиты территории. Также сообщается, что российская сторона на встрече с курдами «представила условия Турции», которые курды отвергли. В СДС посетовали, что США хоть и выступили против турецкой военной операции, но «серьезных» мер не приняли. Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные лица сообщает, что Турция потребовала от СДС вывести курдские формирования из городов Телль-Рифаат, Манбидж и Айн-эль-Араб в сирийской провинции Алеппо. Напомним, 21 ноября появились сведения о подготовке Турции к проведению наземной военной операции в Сирии. После этого командование ВС Сирии перебросило на север подкрепления для отпора войскам Турции. Парламент Сирии также объявил о намерении добиваться возвращения захваченной Турцией в 1939 году провинции Искендерун. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Союз производителей рождественских деревьев ЕС запретил поставку новогодних елей в Россию Поставщики елок из Европы рассказали о введенных против российских компаний ограничениях 1 декабря 2022, 18:50

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Европейский Союз производителей рождественских деревьев ввел запрет на продажу новогодних елей компаниям, связанным с Россией. Однако в нашу страну датские елки все равно попадут благодаря параллельному импорту. Но цены на них вырастут, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. «Елки премиум-класса идут к нам из Северной Европы. Их выращивают в таких странах, как Дания, Норвегия, Швеция, а также в северной части Польши, Германии и странах Прибалтики, для них там подходящий климат. У нас такие деревья, к сожалению, не растут», – говорит директор по связям с общественностью компании «Елки.биз» Владимир Борисов. Он подчеркивает, что хоть пихту Нордмана (датскую елку) изначально открыли на Кавказе, питомников этих деревьев в России организовать не получается. А все потому, что, во-первых, она растет исключительно на горных склонах, возможности для размещения таких масштабных площадей нет. Во-вторых, такое производство нерентабельно, так как рост елок – процесс не быстрый, первый небольшой урожай можно будет собирать только через семь-восемь лет. В-третьих, в России для этих деревьев неподходящий климат. «В Северной Европе особенный климат. Например, в Дании летом холоднее, а зимой теплее, чем у нас, там стоит определенная влажность, много песчаной почвы. На такой земле та же пихта Нордмана вырастает чуть ли не за год на метр, причем во все стороны равномерно, ярусы ровные. У нас же даже на Кавказе в южных районах она растет, не умирает, зимой не вымерзает, но с северной стороны у нее хуже растут ветки, летом они очень часто подвергаются опалению солнцем. Не получается культивировать это растение», – делится эксперт. Тем не менее, несмотря на наложенные на Россию западные санкции, ассортимент хвойных деревьев в этом году остался неизменным. Собеседник отмечает, что ряд европейских продавцов заявили, что не намерены работать с российскими компаниями, однако благодаря параллельному импорту россияне все-таки смогут купить живые европейские новогодние елки к Новому году. «Если раньше мы сами доезжали до Дании, общались с местными поставщиками, выбирали деревья, заключали договоры и везли деревья в Россию, то сейчас в Европе есть рекомендации Союза производителей рождественских деревьев к поставщикам о том, что если они видят у компании какие-то российские корни, то деревья им не продавать, чтобы они своих детишек в России не радовали. Но находятся частные фирмы, которые в России уже продают деревья европейского происхождения, а мы уже производим отбор этих деревьев», – рассказывает Борисов. Договоры на хвойные из Европы, а также оплату товара, продавцы должны были заключить и осуществить в сентябре. Несмотря на то, что возможность приобрести этот товар была, не все на это решились. Сейчас закупать европейские елки премиум-класса розничным продавцам уже поздно. В связи с этим, по словам специалиста, на сегодняшний день рынок не насыщен в той мере, в какой это было в прошлом году. А поэтому ожидается определенный дефицит. «Спрос, насколько мы пока можем видеть, сохранился, но в целом говорить о нем пока рано. С ноября началась торговля, потому что сейчас активно украшаются и уличное пространство, и офисы. Домой елки люди начнут покупать ближе к Новому году. Что касается стоимости, то из-за новой логистики наблюдается подорожание на 30–40%. Обычные русские елки подорожают процентов на 15», – заключил собеседник. Директор компании Sadovod.org Юрий Реснянский также подтвердил, что европейские елки удается привозить в Россию, параллельный импорт работает, но ассортимент все-таки пришлось сократить на треть. «Спрос на живые деревья в этом году точно не увеличится. На дорогие деревья спрос не может увеличиться, потому что два года были серьезные проблемы и у ресторанов, и у гостиниц – у всех тех, кто покупает массово эти деревья. Поэтому говорить о росте продаж импортных деревьев не приходится. Думаю, что и российские многие не поставят просто потому, что денег не будет», – считает эксперт. По его оценке, европейские хвойные подорожали на четверть – на 25–30%, а по некоторым позициям – на 35%. Цены на отечественные деревья остались неизменными. Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что если купить свежую елку прям перед Новым годом, поставить ее в прохладном месте в квартире и залить кипятком, то она дольше простоит и будет меньше осыпаться. ПВО России получили новое программное обеспечение для уничтожения ракет HIMARS 2 декабря 2022, 11:50

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал командир подразделения ПВО Вооруженных сил России. По его словам, если на начальном этапе российские силы ПВО не понимали, что такое ракеты РСЗО HIMARS, то после прошивки новой программы, свободно видят, наблюдают и без проблем их уничтожают, передает РИА «Новости». Ранее ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском в ДНР. Новости СМИ2 Среди ВСУ возросло число дезертиров после слов главы ЕК о потерях на Украине Среди ВСУ возросло количество случаев дезертирства после заявления главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о потерях на Украине 2 декабря 2022, 08:29

Фото: EyePress News/Reuters

Текст: Александра Юдина

Украинские военные стали самовольно покидать позиции на территории спецоперации после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о человеческих потерях за последние девять месяцев, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. По данным его разведки, заявления ЕК оказали крайне негативное влияние на морально-психологическое состояние в украинских войсках. Также увеличилось число саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и фактов употребления алкоголя и наркотиков. При этом родственники украинских боевиков начали «штурмовать» военкоматы в своих городах, передает ТАСС. Так, Марочко заявил, что дислоцирующиеся на территории Артемовска украинские военные на данный момент в панике, так как не получили приказа Киева эвакуироваться из города. Тем временем подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях. В щеке жительницы Подмосковья после укуса комара поселился 12-сантиметровый глист 1 декабря 2022, 19:46

Фото: mz.mosreg.ru

Текст: Елизавета Шишкова

В Люберцах врачи достали из щеки 51-летней пациентки глиста длиной 12 сантиметров, паразит появился в теле женщины после укуса комара, сообщили в Минздраве Московской области. Женщина обратилась к медикам с жалобой на отек и постоянный зуд в области щеки, у нее заподозрили доброкачественную опухоль, была назначена операция. Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев рассказал, что при надрезе в тканях был обнаружен гельминт, чья жизнедеятельность вызвала воспаление, а его движение – зуд, говорится в сообщении на сайте ведомства. По словам хирурга, это первый подобный случай за 10 лет его практики. Выяснилось, что глист появился в организме после укуса комара, инфицированного гельминтозом, носителями которого являются домашние животные. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Ранее врач-патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева предупредила, что в недостаточно обработанных мясе и рыбе могут остаться личинки, а в организме человека могут развиваться гельминты. Новости СМИ2 Матвиенко предложила наградить телеведущего Малахова Председатель Совфеда Матвиенко предложила наградить телеведущего Малахова 1 декабря 2022, 16:53

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с руководителями центров народного творчества, домов и дворцов культуры, деятелями культуры и искусства предложила представить телеведущего Андрея Малахова к Премии правительства России. Матвиенко подчеркнула, что передача Малахова, которая посвящена народным песням, народному творчеству, где представлены люди из глубинок, пользуется колоссальным вниманием, рейтинг зашкаливает, сообщает Агентство городских новостей «Москва». «Татьяна Алексеевна, давайте вместе обратимся, мне проще к вам, потому что правительство принимает решение, вот я бы Малахова, например, представила к Премии правительства за этот уникальный проект, который он делает на канале «Россия», – сказала Матвиенко, обращаясь к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой. Спикер Совфеда выразила надежду, что заместителю председателя правительства РФ также нравится эта программа. Ранее телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде в прибалтийские страны. Летчиками упавшего самолета в Армении оказались россияне Летчиками рухнувшего самолета в Армении оказались россияне 1 декабря 2022, 16:12

Фото: mes.am

Текст: Алексей Дегтярев

В Армении рухнул двухмоторный самолет B55, погибшие летчики – российские граждане, сообщил руководитель Котайкского регионального спасательного управления МЧС Геворг Седракян. Самолет упал в Котайкской области Армении, на территории песчаной шахты поселка Джрабер, сказал Седракян в беседе со «Sputnik Армения». По предварительным данным, ЧП случилось из-за низкой видимости и густого тумана, а также рельефа местности. Обломки самолета пока еще дымятся, сохранился лишь хвостовой отдел. Тела погибших еще не эвакуировали, они сильно обгорели. На месте работают следователи. Ранее он сообщил агентству, что упавший в Армении самолет направлялся в Астрахань. В Комитете гражданской авиации Армении заявили, что на борту находились только два пилота. В55 – легкий двухмоторный самолет американской компании Beechcraft. Новости СМИ2 Суд вынес приговор братьям Магомедовым по делу о хищении 11 млрд рублей Суд приговорил обвиняемых по делу группы «Сумма» братьев Магомедовых к 18 и 19 годам 1 декабря 2022, 16:04 Текст: Алексей Дегтярев

Главный фигурант дела группы «Сумма» Зиявудин Магомедов осужден на 19 лет, а его брат Магомед на 18. Иски к обвиняемым на 3,6 млрд рублей удовлетворены Мещанским судом Москвы. «Назначить Зиявудину Магомедову наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей, Магомеду Магомедову назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей», — огласила приговор судья. В ходе оглашения приговора она заявила, что гражданские иски должны быть удовлетворены в рамках уголовного судопроизводства, передает ТАСС. Она перечислила несколько удовлетворенных исков, их общая сумма составляет 3,6 млрд рублей. Эти средства должны быть взысканы со всех подсудимых вместе из их арестованного имущества. Иски на 5,8 млрд рублей суд не стал рассматривать, их можно подать в рамках гражданского судопроизводства. Напомним, братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, бывшего генерального директора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергея Полякова, экс-руководителя департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова, гендиректора «Энергии-М» Юрия Петрова и экс-главу «Интэкса» Артура Максидова обвиняют в хищениях на 11 млрд рублей. Среди прочих обвинений – участие в преступном сообществе. Отдельно Магомед Магомедов обвиняется в незаконном хранении оружия. Суд уже признал всех обвиняемых виновными во инкриминируемых деяниях. При этом все они вину не признают. Удар по железной дороге осложнил переброску ВСУ на Запорожское направление Рогов: Наращивание группировки ВСУ в Запорожье усложнено из-за удара по железной дороге 2 декабря 2022, 10:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, нанесенный в воскресенье ракетный удар по железнодорожным объектам под Кривым Рогом ограничил возможность переброски 17-й танковой бригады ВСУ и других украинских подразделений с Херсонского на Запорожское направление, передает ТАСС. Ранее начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать. Новости СМИ2 Минобороны: Полностью освобожден населенный пункт Курдюмовка в ДНР Минобороны заявило о полном освобождении Курдюмовки в ДНР 1 декабря 2022, 18:52

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике полностью освобожден от ВСУ российскими военными, заявили в Минобороны. Поселок освобожден в результате наступательных действий российских войск, заявили в министерстве, передает ТАСС. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что взятие Андреевки, Курдюмовки и Перше Травня закроет пути снабжения для украинских военных на Артемовском направлении. В России оценили срыв сотрудничества между Японией и США в сфере боевой авиации Авиаэксперт Пантелеев: Кооперация Японии с Британией и Италией позволит Токио создать новый истребитель 1 декабря 2022, 14:33

Фото: Jerry Gunner/Wikipedia

Текст: Евгений Поздняков

Вашингтон отказал Токио в передаче передовых технологий для разработки нового истребителя, поэтому Япония обратилась за помощью к Британии и Италии. Создание истребителей в рамках коалиции – задача непростая, но выполнимая. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя решение Токио о разработке новой модели истребителя совместно с Британией и Италией вместо США. «Создание достойного летательного аппарата – задача посильная для таких стран, как Япония, Британия и Италия. У каждой из них имеется очень богатая история разработки собственных национальных оригинальных конструкций. Тем не менее во второй половине прошлого столетия «единоличные» усилия сменились кооперационными схемами», – рассказывает Олег Пантелеев, глава аналитической службы «АвиаПорт». «У Японии есть опыт создания национального производства с очень высокой степенью локализации. Здесь можно упомянуть летающие лодки-амфибии ShinMaywa, противолодочные патрульные и транспортные самолеты. Это аппараты полностью национального производства. При этом истребители действительно ранее разрабатывались при взаимодействии с США», – акцентирует собеседник. «Участие Штатов давало не только доступ к передовым технологиям, но и обеспечивало доступ к рынку на максимально комфортных условиях. Американские истребители в западном мире были наиболее массовыми, соответственно, комплектующие производились также достаточно масштабными сериями. Это существенно снижало себестоимость», – подчеркивает эксперт. «Таким образом, совместный потенциал Японии, Великобритании и Италии не обеспечивает тиражирование самолетов в масштабах сравнимых с американскими. То есть рынок, который будет доступен для этого устройства, будет меньше, чем у истребителей Штатов. Обеспечить конкурентоспособность с этим продуктом, выходя на рынки третьих стран, будет непросто», – рассуждает Пантелеев. «Но возможность создать конкурентоспособный летательный аппарат в плане технических характеристик у них имеется. Очень важный момент заключается в том, что истребители пятого и последующих поколений должны быть глубоко интегрированы в различные системы управления войсками, которые есть у разных стран», – считает эксперт. «Здесь вопросы интеграции, то есть взаимодействие со спутниками и беспилотниками, становятся очень большой проблемой, решить которую силами трех стран будет сложнее, чем в партнерстве с американцами. Думаю, что интеграционные возможности будут ниже, чем у образцов Штатов. Но, вполне возможно, что они будут приемлемы для стран сформировавшейся коалиции», – подчеркивает собеседник. «С другой стороны, уже имеются примеры создания летательных аппаратов коалициями стран без участия США. Например, Eurofighter Typhoon, который производится сразу четырьмя странами (Италия, Франция, Британия и Испания). Это интересный проект. Опыт успешный, но, как говорится, не без подводных камней. Британии, Италии и Японии их вряд ли можно будет избежать», – акцентирует эксперт. «Также у разных стран есть свои специфические требования к истребителям. Для Японии, например, важно учитывать фактор Китая и Северной Кореи в вопросах разработки средств военной авиации. Великобританию и Италию же интересуют самолеты с умеренной дальностью полета по географическим причинам», – считает Пантелеев. «То есть собрать воедино требования и сделать компромиссный продукт в рамках коалиции – задача непростая. Еще одна проблема «работы в команде»: каждая сторона желает занять наибольшую долю, чтобы обеспечить стабильные продажи для собственной промышленности. В таких проектах есть и существенные плюсы, конечно: например, каждая страна может вложить свои самые передовые технологии», – указывает собеседник. «То есть работа в коалиции всегда подразумевает поиск компромиссов. Найти их – это вопрос времени. Долгие переговоры могут привести к тому, что предъявляемые требования к продукту изменятся. Практика показывает, что совместные разработки часто выдают аппараты с рядом устаревших решений. Сумеет ли Япония избежать подобных проблем – посмотрим», – рассуждает эксперт. «Но и радикальных изменений в отношениях Вашингтона и Токио не стоит ожидать. Уместно упомянуть решение Турции о выборе российских систем ПВО. Тогда это существенно сказалось на диалоге Анкары с другими странами НАТО. Здесь таких противоречий не ожидается, потому что эти страны союзничают, в отличие от России и НАТО», – акцентирует собеседник. «Масштаб раздражений будет гораздо меньше. Все-таки Великобритания и Италия «свои». К тому же сложившееся партнерство не означает того, что Япония не будет приобретать американскую продукцию. Токио будет по-прежнему рассматривать Штаты как ключевого поставщика товаров военного назначения. К тому же решение об отказе от передачи технологий принял именно Вашингтон. Тут к Японии претензий нет и быть не может», – резюмирует Пантелеев. Ранее стало известно о том, что Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии. Об этом пишет Shukan Gendai . Министерство обороны Японии выбрало в качестве партнеров по проекту Великобританию и Италию, и с учетом того, что японские истребители всегда были либо произведены в Штатах, либо разработаны совместно с ними, «возникла крайне необычная ситуация», отмечает издание. Так, стоящие на вооружении японских ВВС истребители F-2, спроектированные в 1980-х годах, первоначально предполагалось создать собственными силами, однако из-за давления со стороны американского правительства было решено разработать его совместно с США на основе самолета F-16. Как сообщил Shukan Gendai источник в Минобороны страны, американская корпорация Lockheed Martin не захотела поделиться продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. При этом британская компания BAE Systems, напротив, пообещала «полную прозрачность», в итоге решение о сотрудничестве с Лондоном и отказе от Вашингтона было принято еще до конца года. «Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией», – говорится в материале РИА «Новости» со ссылкой на японское издание. В результате Токио ожидают «новые вызовы», связанные с сотрудничеством с Британией, а перспективы проекта пока остаются туманными. Это, как утверждает Shukan Gendai, связано с тем, что Лондон, «известный своей троякой дипломатией», и настаивает на соотношении разработок 60% на 40% или 50% на 50%, что является «невыгодным соотношением», поэтому Японии «следует вести себя осторожно» с новым партнером, который «пытается продавить свои эгоистичные интересы». Ранее стало известно, что Япония и Британия намерены подписать военный пакт, который усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилит сдерживание Китая. В частности, такой шаг должен упростить проведение совместных учений и логистику, а также задаст правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую. Кроме того, страны намерены рассказать о совместной разработке новых истребителей. Также Япония осуществляет предварительную стадию рассмотрения оборонного пакта с Филиппинами и находится на продвинутой стадии переговоров с США о приобретении крылатых ракет Tomahawk. В январе сообщалось, что Австралия и Япония подписали новый договор, который укрепит сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности. Весной Великобритания заявила, что деятельность Североатлантического альянса необходимо распространить на Индо-Тихоокеанском регион и что НАТО должно стать «более глобальным» в своем видении мира. В 2021 году Австралия, Великобритания и США сформировали новое партнерство AUKUS в области обороны и безопасности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Столтенберг назвал главную задачу НАТО на Украине Столтенберг объяснил главную задачу НАТО на Украине 1 декабря 2022, 19:24

Фото: Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Североатлантический альянс видит своей задачей на Украине предотвращение выхода конфликта за границы этой территории, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. НАТО должно оказывать киевским властям поддержку и предотвратить войну за пределами Украины, заявил Столтенберг, передает ТАСС. Для этого альянс передает Москве сигналы о том, что НАТО готово защищать каждого союзника. Столтенберг отметил, что альянс не является стороной конфликта и не будет вовлекаться в него. «Мы стоим на стороне Украины и помогаем ей в ее праве защищать себя», – заключил генсек. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что НАТО навязывает киевским властям войну и тем самым осложняет ситуацию.