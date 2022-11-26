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Прокуратура Милана поддержала экстрадицию сына губернатора Усса в США
Il Giorno сообщила о положительном заключении прокуратуры Милана по вопросу об экстрадиции сына губернатора Усса в США
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В суд Милана передано положительное заключение местной прокуратуры по вопросу об экстрадиции Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, в США, сообщают СМИ.
Артем Усс на заседании суда заявил, что посещал США 25 лет назад, когда ему самому было 14 лет. Он также заверил, что никогда не бывал в Нью-Йорке. Как отметил Усс, эти факты противоречат заявлениям минюста США. Прокуратура выступила против перевода Усса под домашний арест в Милане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Il Giorno.
Напомним, США передали Италии материалы на сына губернатора Усса для экстрадиции по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс не признает себя виновным. Россия также добивается выдачи Усса, на него заведено дело об особо крупном отмывании денег организованной группой.
Отказ США от передачи польских МиГ-29 Украине связали с вмешательством Китая
Spectator объяснил отказ США поддержать передачу польских МиГ-29 Украине дипломатическими усилиями Китая
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Британские СМИ утверждают, что администрация США не стала участвовать в плане по передаче польских МиГ-29 Украине в обмен на обещание Пекина «отговорить» Россию от использования ядерного оружия.
Вашингтон сначала поддерживал идею передать самолеты Киеву, но американская сторона изменила свое мнение в результате тайных дипломатических усилий ряда европейских лидеров и Пекина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.
Как утверждает британский журнал, Пекин якобы обещал Вашингтону, что если США не поддержат передачу польских МиГ-29 Украине, военное руководство Китая предпримет все возможные усилия, чтобы убедить российских коллег не использовать ядерное оружие.
Напомним, идея Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе привела к международному скандалу. Судя по всему, Польша хотела за счет США обновить свой военно-воздушный парк: отдать Украине МиГ-29, получив от США F-16. Пентагон в ответ заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы.
МИД России указывал, что применение Россией ядерного оружия гипотетически возможно только в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой окажется само существование государства.
В России оценили разногласия между Британией и США по зимней кампании ВСУ
Американист Дудаков: Британия и США по-разному видят тактику ВСУ на зиму
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Решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.
«Важно понимать, что США и Британия сходятся в оценке ситуации на фронте: Украина обладает численным преимуществом на поле боя. Различия присутствуют лишь в понимании того, как именно стоит воспользоваться этим преимуществом», – считает эксперт.
«Британия полагает, что можно попытаться еще продвинуться в наступлении, в то время как США ссылаются на непредсказуемость военных действий. У Украины имеются проблемы с электричеством и водой, что также усугубляет ее положение. Таким образом, Вашингтон считает, что лучше сесть за стол переговоров сейчас, пока на земле ВСУ владеют инициативой», – акцентирует собеседник.
«То есть разница присутствует именно в оценке того, как можно использовать сложившееся преимущество. Однако необходимо понимать, что точка зрения Пентагона важнее, чем Минобороны Британии. То есть к истине, вероятно, ближе Марк Милли, желающий усадить Киев за стол переговоров», – подчеркивает Дудаков.
«Другое дело, что финальное решение не зависит ни от Милли, ни от Уоллеса. Всё будут решать Белый дом, администрация Байдена и Совет национальной безопасности. Они же пока тормозят с ответом», – считает эксперт.
«В настоящее время Вашингтон не дает «зеленый свет» на переговоры. Вероятно, его позиция состоит в том, что начало диалога в текущий момент будет выглядеть как потеря лица США и моральное поражение Запада. Им хочется оттянуть переговоры, однако если у американцев сложится понимание, что шансов на победу немного, тогда Штаты достаточно быстро перейдут к диалогу», – акцентирует собеседник.
«В целом Бен Уоллес известен своими «ястребиными» взглядами. Он более агрессивен, чем Милли. Точно такие же «ястребы» есть и в США, поэтому особого противоречия между двумя странами нет. Просто мы столкнулись с позицией «ястреба» и чуть меньшего «ястреба». Такие точки зрения, повторюсь, присутствуют как в Лондоне, так и в Вашингтоне», – резюмирует Дудаков.
Напомним, что ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину продолжать сохранять темп наступления. Издание The Daily Beast пишет, что политик еженедельно общается с украинскими коллегами и просит их не останавливаться даже зимой. «Мировое сообщество передало им 300 тыс. единиц арктического снаряжения – им нужно сохранить темп наступления», – цитирует издание слова Уоллеса.
При этом ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что «физически выбить» войска России с территории Украины будет достаточно сложно. «Вести переговоры надо тогда, когда вы сильны», – сказал Милли. В то же время глава Пентагона предрек Украине суровую зиму из-за вооружения России.
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В России оценили новые условия ввода потолка цен на нефть
Экономист Митрахович: США не рискнули закрутить «нефтяную гайку» для России
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Необдуманное «закручивание гаек» в вопросе потолка цен на российскую нефть может привести к проблемам для самих инициаторов этой идеи. Поэтому в рамках санкций они сразу же предусмотрели послабления. К такому мнению в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя вводимый США потолок цен на российскую нефть.
«Американцы понимают, что сильное давление на Россию приведет к нежелательным последствиям для самих США. В частости, это может спровоцировать теневые договоренности ряда стран с Россией. К примеру, операции по купле-продаже нефти могут обслуживаться вне долларовой юрисдикции. А услуги по судовому фрахту могут заказываться у альтернативных государств, что нанесет удар по судоходному бизнесу Запада», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Если «перекрутить гайки», не оставив исключений, процесс перехода России к взаимодействию со странами Востока будет еще более быстрым. Американцы не хотят рисковать, вынуждая Москву ограничить поставки энергоносителей, иначе цены значительно вырастут, а действия Индии и Китая в таком случае предугадать невозможно», – указывает эксперт.
«Кроме того, отсутствие ограничений на переработанную нефть было достаточно предсказуемым. Невозможно запретить Индии или Турции экспортировать нефтепродукты, сделанные из российского сырья. У американского могущества есть свои пределы», – акцентирует собеседник.
«Также до конца не ясна ситуация с переходным периодом, который предлагают ввести европейцы. Ограничения по ценам не были указаны заранее, при этом танкер с нефтью идет полтора месяца. Люди, отправляющие нефть по морю, могли бы засомневаться в своей готовности участия в подобной торговле. До 5 декабря осталось несколько недель, а цена по прайс-кэпу до сих пор не объявлена. Неясен даже факт одобрения операции на той стороне пути», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, сроки переходного периода продлевают для того, чтобы компании успели приспособиться к новым условиям. А тот факт, что точные цифры до сих пор остаются не рассчитанными, говорит о качестве западной бюрократии», – считает Митрахович.
«Вместе с тем, исключения из правил есть и для ряда европейских государств. Например, для Болгарии и Хорватии. Стоит отметить, что Болгария изначально получила некоторые «поблажки» со стороны властей ЕС. Таким образом, уточнения Минфина США по ситуации с указанными государствами служат преодолению парадоксальной ситуации, когда указы Штатов и ЕС противоречат друг другу», – резюмирует эксперт.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что 23 ноября США и ЕС могут установить предельные цены на российскую нефть. Указывается, что точные ограничения могут быть как в районе 60 долларов за баррель, так и на уровне 70.
В Минфине США заявили, что после введения цен на российскую нефть Штаты совместно с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень несколько раз в год. Сообщается, что подобное решение связано с потребностью в подстраивании решения под рыночные нужды.
Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой указаны существенные послабления ограничений в отношении ряда европейских государств. Так, планируется разрешить все финансовые операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.
Стоит отметить и тот факт, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при условии существенной переработки сырья за пределами страны. Об этом говорится в другой лицензии ведомства.
Минфин США также отметил, что установка предельной цены на экспортируемую Россией нефть будет произведена только «после технических учений», которые планируют совместно провести западные страны. На данный момент суть учений и их точная дата остаются неизвестными.
При этом, как сообщает издание Bloomberg, ЕС желает максимально смягчить последствия принятия инициативы путем добавления 45-дневного переходного периода до введения ограничений. Льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря (по информации издания, именно в эту дату нефтяные санкции должны будут вступить в силу) и разгруженной до 19 января.
Ранее Reuters писало, что ограничения, вводимые Европейским союзом, коснутся не только российской нефти, но и нефтепродуктов. Агентство указывает, что с 5 февраля ЕС введет ограничения на импорт российских нефтепродуктов, что существенно снизит общие доходы России.
Напомним, что в июне страны G7 договорились ввести потолки цен на российскую нефть. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию экспертного сообщества на Западе. Так, издание Bloomberg приводило мнение высокопоставленного чиновника министерства финансов США о том, что подобный шаг будет иметь решающее значение для предотвращения очередного скачка мировых цен до 140 долларов за баррель.
Однако Bloomberg также писал о проблематичности практической реализации данного решения. В частности, указывалось на сложность достижения договоренностей со странами не-Запада об установке потолка на российскую нефть. Кроме того, решение достаточно сложно реализовать даже в рамках Европейского Союза, где потребуется согласие всех государств-членов для изменения существующих санкций.
Тогда же Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, скептически выразился о потолке цен в связи с отсутствием стимула поддержки инициативы у Китая и Индии – важных покупателей энергоресурсов Москвы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
В среду утром, стало известно, что мировые цены на нефть несколько снизились в ожидании деталей о «ценовом потолке» для России. Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.42 снижается на 0,26%, достигая 88,13 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,22%, до 80,77 доллара. Вместе с тем, отмечается, что игроки не ждут серьезных изменений в случае введения «ценового потолка» для России.
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Луговой поблагодарил ЦРУ за честность в отношении России
Андрей Луговой: ЦРУ нужны не носители секретов, а агенты влияния в российских органах власти
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США попытаются усадить на руководящие посты заранее подготовленных «тихушников», чтобы после окончания СВО с новой силой вести подрывную деятельность внутри России. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя заявление замдиректора ЦРУ о том, что спецслужба намерена вербовать недовольных СВО россиян.
«Я бы назвал заявление Дэвида Марлоу старой песней о главном. Правда, в этот раз позиция чуть ли не впервые была обозначена так открыто. Так что браво за честность», – сказал депутат Госдумы Андрей Луговой.
«В целом подобная практика больше свойственна Великобритании, которая на протяжении многих лет формировала сеть агентов влияния по всему миру. Теперь к этому процессу активно подключается Вашингтон», – отмечает собеседник.
Парламентарий также уверен, что «ЦРУ не нужны носители секретов, высокопоставленные сотрудники, дипломаты, военные или спецслужбисты». «Они будут искать простых людей, которые более-менее образованы и готовы пройти дополнительное обучение в Штатах или Британии», – поясняет он.
«Затем этих агентов вернут в Россию, чтобы они среди своих же родственников, друзей, товарищей и коллег распространяли всем известные «западные ценности». Кроме того, такие перебежчики и «тихушники» в скором времени могут начать подниматься по карьерной лестнице», – отмечает депутат.
«ЦРУ ищет недовольных, чтобы потом, когда и если у них появится такая возможность, «раздать» им важные посты в муниципальных, городских, региональных и федеральных органах власти. Ведь они понимают, что мы победим на Украине. И тогда Запад начнет новую волну подрывной деятельности против России. Вместе с тем мы тоже понимаем их планы и в полной мере готовы противодействовать замыслам США», – заключил Луговой.
Накануне замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу открыто заявил, что агентство намерено вербовать недовольных спецоперацией россиян. «Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от спецоперации отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству», – приводит слова Марлоу газета Тhe Wall Street Journal.
Ранее ФБР разместило в соцсети Facebook* (запрещена в России) собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого. Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».
Однако это далеко не первый случай, когда западные спецслужбы пытаются вербовать россиян на фоне проведения спецоперации. Так, в мае Washington Post сообщила, что ЦРУ распространило в соцсетях подробные инструкции, как информаторы из России могут обеспечить безопасность передачи данных и «не оказаться пойманными».
В частности, разведуправление рекомендовало пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, агентство просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер. «Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – приводит газета слова сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».
Согласно инструкциям, информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой они пишут, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.
Тогда эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, напомнили, что даже такие способы скрыть свою личность не гарантируют анонимности, а сама попытка передачи секретной информации является серьезным нарушением закона.
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США собрались регулярно корректировать потолок цен на российскую нефть
Минфин США вместе с союзниками намерен регулярно корректировать установленный потолок цен на российскую нефть
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После введения потолка цен на российскую нефть Соединенные Штаты вместе с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень на энергоноситель несколько раз в год, сообщил представитель Минфина США высокого ранга Reuters.
По словам чиновника, США и их союзники не планируют корректировать предельный уровень цен на российскую нефть на еженедельной или ежемесячной основе. При этом он заверил, что США намерены пересматривать цену на регулярной основе – ежеквартально или раз в полгода, чтобы обеспечить определенность на рынке, передает ТАСС.
Представитель американского финансового ведомства добавил, что страны «Группы семи» (G7) должны вскоре объявить предельную цену на экспорт российской нефти. Он рассказал, что в Евросоюзе проводятся консультации по этому вопросу. Представитель Минфина США выразил надежду, что в ЕС закончат эти консультации относительно скоро, чтобы коалиция могла объявить окончательную цену. В составе упомянутой «международной коалиции» он назвал, помимо США, входящие в G7 государства, Европейский союз и Австралию.
Как сообщили источники Reuters, решение о предельной цене на российскую нефть может быть принято в среду или четверг после встречи послов стран ЕС.
Представитель Минфина США также заявил, что Вашингтон не ожидает от Москвы ответных мер в виде прекращения экспорта нефти. Он отметил, что такой шаг может привести к росту мировых цен на нефть, но рискует нанести ущерб российским нефтяным месторождениям. Как считает американский чиновник, такой шаг в конечном счете не в интересах Москвы.
Он выразил уверенность, что Китай и Индия будут соблюдать установленный коалицией США потолок цен на российскую нефть и покупать энергоноситель по низким ценам, так как любые действия, которые Россия предпримет для повышения цен, окажут влияние на покупателей.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
Юшков: России не стоит соглашаться даже на «мягкий потолок» цен на нефть
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Сейчас США пошли по пути введения мягких ограничений на нашу нефть. Но если Москва согласится на эти условия, то постепенно «стены и потолок начнут сужаться». Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя новые детали соглашения США о введении потолка цен на российскую нефть.
«Вашингтон и страны G7 последовательно шли по пути смягчения санкций в виде потолка цен на российскую нефть. Причиной тому – опасения, что Москва действительно откажется поставлять энергоресурсы государствам, поддержавшим рестрикции», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Все понимают, что если Россия не найдет другие рынки сбыта освободившихся объемов, то она просто сократит экспорт. Об этом, кстати, на днях говорил Александр Новак, упомянув возможность сокращения экспорта», – отмечает собеседник.
«Такого сценария опасаются как США, так и ЕС. На рынке и без того наблюдается острый дефицит энергоресурсов. Если же Москва сократит экспорт, то стоимость всех марок нефти в мире значительно увеличится. И тогда наша страна при меньших объемах поставок получит столько же, сколько зарабатывала ранее», – рассуждает эксперт.
«На Западе, тем временем, импортеры начнут платить больше. С невероятной скоростью начнет раскручиваться инфляция. Для стабилизации обстановки придется поднимать ставки ФРС. Экономика перейдет к рецессии», – описал возможный сценарий Юшков.
«В связи с этим Вашингтон пытается предложить такие санкции, которые никак не сказались бы на рынке, а Москва их могла бы просто проигнорировать. Так мы можем увидеть отсутствие рестрикций в отношении покупателей российской нефти. То есть перевозить и страховать суда нельзя, а покупать – пожалуйста», – предполагает собеседник.
«При этом я не исключаю, что Вашингтон может попытаться таким образом подтолкнуть Россию, Индию и Китай к принятию предложенной системы потолка цен на топливо. Но нам ни в коем случае нельзя соглашаться на это», – призывает эксперт.
«Логика такая: когда ты соглашаешься на потолок, который тебя вроде как не ограничивает, Штаты могут его пересмотреть. И тогда с каждым таким пересмотром «стены и потолок» будут сужаться все больше. В результате ограничения могут ввести на все российские экспортные товары», – заключил Юшков.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что 23 ноября США и ЕС могут установить предельные цены на российскую нефть. Указывается, что точные ограничения могут быть как в районе 60 долларов за баррель, так и на уровне 70.
В Минфине США заявили, что после введения цен на российскую нефть Штаты совместно с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень несколько раз в год. Сообщается, что подобное решение связано с потребностью в подстраивании решения под рыночные нужды.
Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой указаны существенные послабления ограничений в отношении ряда европейских государств. Так, планируется разрешить все финансовые операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.
Стоит отметить и тот факт, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при условии существенной переработки сырья за пределами страны. Об этом говорится в другой лицензии ведомства.
Минфин США также отметил, что установка предельной цены на экспортируемую Россией нефть будет произведена только «после технических учений», которые планируют совместно провести западные страны. На данный момент суть учений и их точная дата остаются неизвестными.
При этом, как сообщает издание Bloomberg, ЕС желает максимально смягчить последствия принятия инициативы путем добавления 45-дневного переходного периода до введения ограничений. Льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря (по информации издания, именно в эту дату нефтяные санкции должны будут вступить в силу) и разгруженной до 19 января.
Ранее издание Reuters писало, что ограничения, вводимые Европейским союзом, коснутся не только российской нефти, но и нефтепродуктов. Агентство указывает, что с 5 февраля ЕС введет ограничения на импорт российских нефтепродуктов, что существенно снизит общие доходы России.
Напомним, что в июне страны G7 договорились ввести потолки цен на российскую нефть. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию экспертного сообщества на Западе. Так, издание Bloomberg приводило мнение высокопоставленного чиновника министерства финансов США о том, что подобный шаг будет иметь решающее значение для предотвращения очередного скачка мировых цен до 140 долларов за баррель.
Однако Bloomberg также писал о проблематичности практической реализации данного решения. В частности, указывалось на сложность достижения договоренностей со странами не-Запада об установке потолка на российскую нефть. Кроме того, решение достаточно сложно реализовать даже в рамках Европейского Союза, где потребуется согласие всех государств-членов для изменения существующих санкций.
Тогда же Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, скептически выразился о потолке цен в связи с отсутствием стимула поддержки инициативы у Китая и Индии – важных покупателей энергоресурсов Москвы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
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ЦРУ открыто заявило о намерении вербовать недовольных СВО россиян
Замдиректора ЦРУ Марлоу: Мы готовы к сотрудничеству с несогласными с СВО россиянами
ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу.
По его словам, ЦРУ ищет по всему миру россиян, «испытывающих отвращение» к спецоперации, передает РИА «Новости».
Ранее ФБР разместило в соцсети Facebook* собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого. Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».
Для выпуска Stinger американским оружейникам пришлось вернуть на работу пенсионеров
Wall Street Journal: Оружейная компания вернула на работу пенсионеров для увеличения производства Stinger
Крупнейшие западные производители оружия увеличили выпуск ракетных установок, танков и боеприпасов для удовлетворения спроса, вызванного конфликтом на Украине.
Так, компания Raytheon Technologies вернула на работу пенсионеров, чтобы нарастить выпуск зенитных ракетных комплексов Stinger. ВС США не заказывали их с 2008 года, передает ТАСС.
Американский концерн Lockheed Martin удвоил выпуск противотанковых комплексов Javelin и планирует увеличить выпуск РСЗО HIMARS. Компания L3Harris, производящая беспилотники, комплексы слежения и спецоборудование, получила заказ от Пентагона на 200 млн долларов специально для Украины.
Ранее сообщалось, что западные страны все глубже залезают в свои запасы артиллерийских боеприпасов с учетом существенного их расхода украинскими войсками.
В России оценили данные о сделке США и КНР по авиации для Украины
Эксперт Козюлин: Китай не станет вмешиваться в украинский кризис по просьбе США
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НАТО не удалось что-либо противопоставить России в небе над Украиной, поэтому британские СМИ задним числом оправдывают этот провал, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее издание Spectator сообщило, что США отказались передать Украине МиГ-29 в обмен на обещание Пекина «отговорить» Россию от использования ядерного оружия.
«Сложно представить, чтобы Пекин проводил с Москвой разговоры о применении или неприменении ядерного оружия, да еще и по просьбе Вашингтона. Это нонсенс и, скорее всего, фантазия британской прессы», – считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Их цель понятна: они представляют Россию как ненадежного обладателя ядерного оружия и пытаются выискать какие-то договоренности между Пекином и Вашингтоном по этому вопросу», – добавил собеседник.
«Тем самым подчеркивается, будто бы Россия нуждается во внешнем контроле, и вокруг этого выстраивается информационная кампания. Кроме того, большинство МиГ-29, которые были в Восточной Европе, американцы передали Украине в виде запчастей. И теперь Запад пытается оправдать неспособность ВСУ и НАТО что-либо противопоставить России в небе над Украиной подобными фантазиями», – заключил Козюлин.
Ранее британское издание Spectator сообщило, что США отказались передавать польские МиГ-29 Украине в обмен на обещания Китая «отговорить» Россию от применения ядерного оружия.
Напомним, идея Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе привела к международному скандалу. Судя по всему, Польша хотела за счет США обновить свой военно-воздушный парк: отдать Украине МиГ-29, получив от США F-16. Пентагон в ответ заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы.
МИД России указывал, что применение Россией ядерного оружия гипотетически возможно только в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой окажется само существование государства.
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Ветеран ЦРУ раскритиковал «ущербный дискурс» США по Украине
The National Interest: Ущербный дискурс США по Украине затянул кризис
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За время украинского кризиса в США сложился опасный дискурс, который способен затянуть боевые действия, и лишь его коррекция Белым домом сможет снять риск эскалации, заявил обозреватель журнала The National Interest, ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Пиллар выделил основные «ущербные» тезисы, которые применяются США в отношении Украины. Так, первой проблемой он считает путаницу между краткосрочными и долгосрочными действиями: реагируя на сиюминутные изменения, Белый дом принимает поспешные решения, имеющие серьезные последствия, передает РИА «Новости»
Обозреватель также осудил попытки СМИ и политиков свести украинский конфликт к жесткой антитезе: за или против киевского режима. Кроме того, Пиллар считает, что американские власти совершают ошибку, абсолютно отвергая и не уважая интересы России в украинском вопросе.
Он подчеркнул, что заявления США о некой «победе» Украины иллюзорны, так как в современных условиях конфликтные ситуации разрешаются именно дипломатическим путем.
Напомним, в октябре администрация Байдена опубликовала свою стратегию нацбезопасности. Главными угрозами Соединенным Штатам названы «имперские амбиции» России и растущая мощь Китая. В документе описано, как Вашингтон собирается противостоять Москве и Пекину.
National Interest: Для победы над Западом Путину не нужно ядерное оружие
Западное СМИ признало, что для победы президенту Владимиру Путину не нужно ядерное оружие
Российскому лидеру Владимиру Путину не нужно ядерное оружие, чтобы победить Запад, так как в его арсенале есть другие инструменты борьбы, сообщает американский журнал The National Interest.
По информации издания, Россия сдерживается от использования любого ядерного оружия. Западным странам стоит как можно скорее понять, что Путин не отказывается от метода борьбы, включающей отключение энергоснабжения и атаки на инфраструктуру. Кроме того, автор статьи указал, что российский президент ни разу не напал ни на одну западную страну с применением военной мощи, передает Ura.ru со ссылкой на The National Interest.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Европе не имеют права устать от помощи киевскому режиму.
Маск рассказал о неоднозначной находке в штаб-квартире Twitter
Американский предприниматель Илон Маск нашел в штаб-квартире Twitter склад «ультралиберальных» футболок
Нынешний владелец Twitter (запрещен в России) Илон Маск в Сан-Франциско в штаб-квартире соцсети нашел полный шкаф футболок с ультралиберальным политическим лозунгом StayWoke, передает Sky News.
Предприниматель опубликовал видеозапись в своем Twitter, где виден тот самый шкаф и футболки с надписью «хэштег «Оставайтесь пробужденными» (лозунг ультралиберальной в Америке «прогрессивной партии», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Позднее Маск решил по-деловому распорядиться находками и опубликовал новый мерч Twitter со схожим дизайном, где слово Woke заменено на Work (Оставайтесь на работе).
Ранее его компания SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» и на Укрпатент с требованием прекратить действие торговой марки.
Цены на нефть ускорили падение после публикации данных о запасах в США
Цены на нефть ускорили темпы падения до 4% после публикации данных о ее запасах в США
Темпы падения мировых цен на нефть ускорились в среду после того, как были опубликованы данные о ее запасах в США, сейчас цены опускаются более чем на 4%, следует из данных торгов.
По данным на 19.01 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,38%, составив 84,49 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 4,61% до 77,72 доллара, передает РИА «Новости».
Минэнерго США ранее сообщило, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 ноября, снизились на 3,7 млн баррелей, или на 0,8%, – до 431,7 млн баррелей. Прогноз же предполагал сокращение на 1 млн баррелей.
При этом запасы бензина выросли сразу на 3,1 млн баррелей – до 211 млн баррелей, в то время как ожидалось увеличение лишь на 0,4 млн баррелей.
Ранее сообщалось, что после введения потолка цен на российскую нефть США вместе с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень.
США разрешили разгрузку российской нефти в экстренных ситуациях
Минфин США разрешил транзакции по разгрузке российской нефти в экстренных ситуациях
Соединенные Штаты разрешили транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти в экстренных ситуациях, связанных с риском для жизни экипажа и защиты окружающей среды, говорится в генеральной лицензии Минфина США.
В документе отмечается, что все транзакции, необходимые для решения экстренных ситуаций на судах, связанные со здоровьем или безопасностью экипажа, защитой окружающей среды, включая безопасную постановку в док, стоянку на якоре, экстренные ремонты или спасательные операции, разрешены. При этом в документе подчеркивается, что генеральная лицензия США не разрешает иные операции по разгрузке российской нефти, за исключением указанных случаев, передает РИА «Новости».
Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен. Кроме того, США не включили в предельную цену на нефть расходы на транспортировку и страхование.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
СМИ: Вашингтон вынуждает союзников усиливать санкции против России
Wall Street Journal: США принуждают союзников усиливать санкции против России
Власти США вынуждают своих союзников вводить более жесткие санкции против России, сообщил обозреватель издания Wall Street Journal Иэн Телли.
Он отметил, что американские политики «кружат над миром» и дипломатическими усилиями заставляют основных торговых партнеров Москвы ввести санкции и торговый контроль, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
По мнению Телли, санкции крайне неэффективны и только способствуют укреплению экономики России.
Журналист процитировал комиссара Евросоюза по финансовым услугам и рынкам Мейрид Макгиннес о том, что ее офис избегает обхода ограничений как в Европе, так и в третьих странах.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не смогут «удалить» или «отменить» Россию, у них также не получится истощить ее, помогая Украине.