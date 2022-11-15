Газпром сообщил о резком сокращении экспорта за рубеж

Газпром: Экспорт в страны дальнего зарубежья за 10,5 месяцев текущего года сократился на 43,4%

Экспорт Газпрома в страны дальнего зарубежья за 10,5 месяцев текущего года сократился на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 93,2 млрд кубометров газа, сообщила компания.

Как говорится в сообщении компании о результатах работы с начала года, экспорт в страны дальнего зарубежья составил 93,2 млрд кубометров – на 71,6 ммлрд кубометров (43,4%) меньше, чем за тот же период 2021 года, передает РИА «Новости».

По сообщению Газпрома, спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период упал на 12,3 млрд кубометров (5,9%).

Кроме того, говорится в сообщении, Газпром с начала года, по предварительным данным, снизил добычу газа на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 359,7 млрд куб. метров.

Ранее испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Россия заменит трубопроводные поставки газа в Европу.