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Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Власти Киева и еще четырех областей Украины сообщили о воздушной тревоге
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Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти.
В сообщении в Telegram-канале горадминистрации Киева, власти призывают проследовать горожан в укрытия, поскольку была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Также сообщения о воздушной тревоге опубликованы в каналах главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, а также военной администрации Киевской области.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, жителей просят оставаться в укрытиях.
Названы причины «пробуксовки» ВСУ на Херсонском направлении
Военный аналитик Онуфриенко: Противник теряет свое превосходство в Херсонской области
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У ВСУ еще сохраняется численное преимущество на Херсонском направлении, но мы начинаем восстанавливать баланс сил. Кроме того, Россия учла свои прошлые ошибки в подобных вопросах, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для ВСУ сторону.
«Это тот случай, когда Арестович решил сказать правду или почти правду. ВСУ буксуют. Если посмотреть на обстановку в регионе, то окажется, что за последний месяц у ВСУ нет никаких серьезных успехов. А они им просто необходимы. Дело даже не в предстоящих выборах в американский Конгресс, в рамках которых ВСУ пытаются сделать подарок для Демпартии. Зеленскому надо что-то говорить гражданам. А говорить, по сути, нечего», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«При этом живой силы у противника на этом направлении пока достаточно, но мы учли все ранее допущенные ошибки. Так, вместо отдельных опорных пунктов, которые рассчитаны исключительно на наступление со стороны России, стала появляться полноценная эшелонированная оборона», – продолжает эксперт.
«И теперь все понимают, что тактика ВСУ, в рамках которой небольшие группы прорывались между очагами нашей обороны, а затем создавалась угроза окружения наших подразделений, уже не сработает. Ошибки учтены и исправляются по всем ключевым направлениям ведения боев», – отмечает собеседник.
Серьезную роль сыграла и частичная мобилизация. «Мы видим, как происходит постепенное выравнивание численности наших войск и сил противника. Многие дыры Россия уже закрыла, что позволило переломить очевидное превосходство в живой силе врага», – пояснил военный аналитик.
«В ближайшие месяцы все мобилизованные пройдут боевое слаживание, обучение и будут распределены по направлениям. По идее, это произойдет в районе зимы. Так что до этого момента не стоит ожидать с нашей стороны серьезного продвижения вперед», – заключил Онуфриенко.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть».
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике. Он также отметил, что администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть. Вместе с тем все стоящие перед властями задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются, снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты, не прекращается, утверждает Стремоусов.
В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды. Кроме того, в регионе сформирован и уже работает штаб территориальной обороны.
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Эксперт объяснил спешку США при размещении в Европе тактических атомных бомб B61-12
Генерал-майор Золотарев: Европа будет настаивать на сохранении у себя новых ядерных бомб США
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Вашингтон заменит старые бомбы на более современные, которые в чем-то даже безопаснее. Но сам факт такого размещения вызовет у России немалые опасения из-за растущей геополитической напряженности в Европе, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Павел Золотарев. Ранее газета Politico сообщила, что США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12.
«Возможное сокращение сроков замены ядерных бомб B61 на B61-12 диктуется геополитической обстановкой. К сожалению, мы все еще наблюдаем эскалацию конфликта на Украине и обострение отношений с Западом», – сказал замдиректора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.
По словам собеседника, новая модификация бомб серьезно отличается от своей предшественницы. «Основное различие заключается в том, что она обладает большей возможностью в части регулирования мощности заряда. Помимо этого, снаряд оснащен хвостовым оперением, которое позволяет сделать бомбу более управляемой и точной. Так что это, скорее, повышает общий уровень безопасности, как бы странно это не звучало», – рассуждает он.
«Другое дело, что оружие будет размещено в Европе. А мы всегда настаивали на том, что его вовсе надо оттуда убрать. Штаты сохранили его даже после 1991 года, когда было принято решение о ликвидации подобного вида вооружения в Европе. Тогда они были вынуждены прислушаться к мнению европейцев, которые просили оставить его для «большего спокойствия». В нынешних условиях эта поддержка останется», – уверен эксперт.
«Сам факт наличия ядерного вооружения в Европе, будь то старая или новая модификация, для нас тревожен. Но изменить ситуацию будет очень непросто, поскольку мы с НАТО являемся противниками. При этом отмечу, что в наших доктринальных документах об этом не говорится, а вот у них – да», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем я не думаю, что России стоит как-то реагировать на действия Вашингтона. Увеличивать численность тактического ядерного оружия или его перебазировать ближе к границам НАТО с военной точки зрения нецелесообразно, поскольку сделает наш арсенал более уязвимым», – заключил Золотарев.
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники сообщила, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Изначально планировалось, что они будут доставлены не раньше весны 2023 года, однако сейчас речь идет о декабре.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал изданию, что США «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале», и отметил, что модернизация B61 ведется много лет. По его словам, старые вооружения заменяются на более современные «в качестве давно запланированных усилий по модернизации».
Тем не менее Politico считает, что решение Вашингтона по замене вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что американские термоядерные свободнопадающие бомбы семейства B61 хранятся на шести авиабазах в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии (в последней – две базы). Общая емкость специализированных хранилищ на них порядка 350 бомб, но непосредственно развернуто сейчас, по неофициальным оценкам, в районе ста бомб.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша также готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия.
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Арестович заявил об ухудшении ситуации под Херсоном для ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Арестович: Ситуация в Херсонской области меняется в неприятную для ВСУ сторону
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Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для украинских вооруженных сил сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в России СМИ-иноагентом).
Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть», передает РИА «Новости».
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды.
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Политолог объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
Эксперт Данилин объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
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Запрос общества был не на определенную фигуру во главе российских войск в Донбассе. Народ уже давно ждал результата, твердого ответа на ту войну, которую ведут против России страны западной коалиции. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин, объясняя феномен популярности командующего украинской спецоперацией Сергея Суровикина.
«Вопрос не в том, успел ли что-то сделать генерал Суровикин, чтобы заслужить какую бы то ни было популярность. Начались масштабные бомбардировки инфраструктуры городов, находящихся под властью киевского режима. И не имеет значения, стоит ли за этим лично Суровикин, или то, что происходит, – просто реализация давно разработанного плана. В любом случае общество ассоциирует фронтовые новости с фигурой этого генерала, и народ они удовлетворяют», – объясняет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«В Донбассе и раньше убивали русских людей. Сейчас и в Донбассе, и в Запорожье, и в Херсоне убивают наших солдат. Естественно, что наше общество требует решительного ответа на такие действия», – добавляет политолог.
Причем на уровень популярности генерала слабо повлияло недавнее телеинтервью Суровикина, добавляет эксперт. «Генерал вообще-то не должен блистать красноречием. Задачи генерала четко и верно обозначать военные задачи, одерживать победы на фронте, а не строить сложносочиненные предложения. У генерала совсем другая работа», – резюмировал эксперт.
Напомним, что источник в британской военной разведке заявил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.
Ранее эксперты отмечали, что тезисы, прозвучавшие в телеинтервью командующего СВО Суровикина, ценны как для нашей армии, так и для всех россиян, желающих сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. По мнению экспертов, назначение Суровикина означает новый виток в проведении спецоперации.
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Эксперты оценили возможности России сбить американские спутники над Украиной
Эксперты рассказали о негативных последствиях российских ударов по спутникам-шпионам над Украиной
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Поскольку американские коммерческие спутники имеют критически важное значение для ВСУ, мы вправе наносить по ним удары. Однако у таких действий будут не только позитивные последствия, но и негативные. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя сообщения МИД РФ о готовности Москвы поразить спутники США в космическом пространстве.
«Основным космическим компонентом, используемым в рамках конфликта на Украине, является сеть спутников Starlink. Эта система исключительно важна для ВСУ. Спутники позволяют им в реальном времени получать разведывательную информацию и доводить ее до исполнителей, управлять беспилотниками. Использование этой системы в военных целях, безусловно, важный фактор, который требует противодействия с нашей стороны», – отметил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По его словам, сейчас на орбиту выведено чуть более тысячи спутников Starlink. «Сбивать их традиционными средствами и противоспутниковой ракетой вряд ли удастся ввиду их огромного количества. Необходимо разрабатывать новые средства и способы борьбы с такими целями», – считает эксперт.
Иной точки зрения придерживается эксперт в области космоса, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов. Он напомнил, что Россия в 2020 году провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). «Кроме того, у нас есть противоспутниковые самолеты разработки еще советских времен. Суть в том, что самолет входит в стратосферу, запускает ракету, которая достигает спутника противника и уничтожает цель», – рассказал Цуканов.
При этом последствия такого шага могут быть как позитивными, так и негативными. «Очевидно, что сейчас спутники США и их союзников помогают ВСУ, передавая точные координаты для нанесения ударов. Более того, на Украине применяется новая методика ведения войны, когда артиллерия ВСУ, управляемая через спутниковую систему, наносит удары по ближайшим целям. Навигационно-спутниковая система и система связи позволяет украинским военным ускорить процесс наведения и нанесения ударов. Поэтому уничтожение спутников, работающих над Украиной, позволит снизить количество ударов противника по нашей инфраструктуре и городам», – заметил собеседник.
Однако уничтожение спутников несет и негативные последствия. Среди них, например, образование космического мусора, продолжил эксперт. «Если спутники находятся достаточно низко, на стационарной орбите, то никаких страшных последствий это не несет. Обломки спутников просто сгорят в слоях атмосферы», – указал Цуканов.
«Другое дело, если спутники находятся чуть выше. В таком случае возникает вероятность создания неконтролируемого перемещения космического мусора. Если облако космического мусора будет нарастать в геометрической прогрессии по мере уничтожения соседних спутников с помощью мусора, то тогда орбита будет необитаемой для полетов человека», – добавил собеседник.
Более того, использование оружия в космосе против космических аппаратов будет нарушением международного права, напомнил в свою очередь Бартош. «Мы пока воздерживаемся от уничтожения американских спутников. Но не исключено, что в будущем ситуация может развиваться по-другому», – считает военный эксперт.
К тому же, в истории уже были случаи сбивания спутников. «Военные учения по уничтожению спутников проводили США, Южная Корея, Япония, Китай, Россия, – напомнил Цуканов. – К страшным последствиям это не привело. И сейчас, если военным руководством нашей страны будет принято такое решение, то будут учтены все возможные последствия».
Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
При этом накануне Россия предложила всем государствам обсудить космическую безопасность. В Москве убеждены, что запуск переговоров о международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью – это верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности.
В МИД России также призвали государства взять на себя обязательства не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на земле, в воздушном и в космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств.
Кроме того, Москва предлагает не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств для использования против целей на земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы.
В то же время американский предпринимать Илон Маск заявлял, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что системы Starlink имеют критическое значение для вооруженных сил Украины.
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Появились данные о погибшем на Украине наемнике из США
CNN: Тело погибшего на Украине американского наемника опознали по татуировкам
Тело погибшего в ходе боевых действий на стороне вооруженных сил Украины американского наемника удалось опознать по татуировкам, сообщил телеканал CNN.
Американский телеканал сообщил, что имя погибшего Джошуа Джонс, ему было 24 года, останки были обнаружены в ДНР. По имеющихся у телеканала данным, тело Джонса удалось опознать по татуировкам и другим внешним признакам, передает РИА «Новости».
Отец Джошуа подтвердил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына, уточняется, что это произошло неподалеку от Васильевки в Запорожской области. В американском внешнеполитическом ведомстве пообещали вернуть останки семье.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что Россия передала Украине останки американского наемника.
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Французские СМИ: США могут пожертвовать Зеленским ради глобального компромисса с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский стал бременем для США, так как его становится все сложнее контролировать, пишет обозреватель французского издания VA Кэролайн Галактерос.
По мнению автора статьи, игра на Украине делается слишком опасной даже касательно планов Вашингтона, который стремится выйти из нее как можно скорее.
Однако Зеленский слишком «заигрался» в войну, которая «приносит ему неплохие дивиденды» – он может «стучаться ногами в двери НАТО» и «врать о том, что его армия якобы побеждает», все это может в итоге стоить ему жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание VA.
Журналистка отметила, что даже для антироссийских политиков США в данный момент фигура «героического президента» Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде чемодана без ручки.
Галактерос рассуждает, что киевский режим уже отыграл свою роль – отделил Россию от Европы, то есть Зеленским «можно будет пожертвовать», когда стороны начнут двигаться к реальному глобальному компромиссу. «Он столько врал и наобещал своему бедному народу, что теперь речь идет не только о его политическом, но и физическом выживании», – подчеркнула публицист.
По ее мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации могут стать переговоры между Москвой и Вашингтоном.
«Владимира Путина сейчас интересует только прямой диалог с Вашингтоном, поскольку он знает, что Европа находится под каблуком», – резюмировала автор статьи.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что президент Украины на мероприятии в формате так называемой Крымской платформы в очередной раз дал понять миру, насколько опасен его режим, предложив коллективный раздел территорий России и напомнив этим, что для Украины этот раздел не подчиняется правилам, даже правилам США.
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При отражении атак ВСУ на трех направлениях за сутки уничтожено более 240 украинских военных
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Противник силами двух ротных групп, усиленных наемниками, на Купянском направлении предпринял попытку напасть на позиции российских подразделений у населенных пунктов Орлянка и Николаевка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Однако все атаки были отражены, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, танк, шесть бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Батальонная тактическая группа ВСУ предприняла попытку наступления на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но действиями подразделений российских войск подразделения противника остановлены.
В результате ликвидированы более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.
Две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск на Николаево-Криворожском направлении у населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.
Ответным огнем наступление противника было сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть бронемашин.
Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ рядом с населенными пунктами Степовая Новоселовка Харьковской области, Трифоновка, Андреевка Херсонской области, Колодези Донецкой народной республики, а также 62 артподразделения, живая сила и военная техника в 186 районах.
Кроме того, в районе Павлограда Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.
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В центральных районах Украины повреждена энергетическая инфраструктура
«Укрэнерго» заявила о повреждениях энергетической инфраструктуры в центральных районах Украины
Оборудование магистральной сети энергосистемы повреждено в центральных областях Украины, в Киевской, Черниговской, Житомирской областях, вводятся ограничения на потребление электроэнергии, сообщили в «Укрэнерго».
Как уточнили в Telegram-канале компании, ночью были зафиксированы новые обстрелы по энергоструктуре страны – зафиксировано повреждение оборудования магистральной сети. По этой причине в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях и Киеве вводятся ограничения на потребление электроэнергии.
Ранее компания «Укрэнерго» приняла решение ограничить электроснабжение промышленных потребителей во всех регионах Украины.
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в среду во всех областях Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в занятых украинскими войсками частях Запорожской и Донецкой областей, передает ТАСС.
Сообщения об объявлении воздушных тревог начали поступать с 09.47 (совпадает с мск).
Накануне глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин заявлял, что воздушная тревога объявлена в регионе из-за ракетной опасности.
Киевские власти объявляют воздушную тревогу уже четвертый день подряд.
Путин подтвердил свою позицию, что русские и украинцы – один народ
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Русские и украинцы являются одним народом, это исторический факт, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в дискуссионном клубе «Валдай».
Русские и украинцы – это один народ, это исторический факт, заявил президент, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, общая государственность русских и украинцев зародилась в IX веке, а на едином языке они разговаривали еще несколько столетий. «Изменения в языке начали возникать в XIV-XV веках под влиянием Польши», – сказал президент.
«С развитием того или иного этноса возникают разные процессы. Если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно только с уважением», – сказал Путин.
Он пояснил, что таковой процесс происходил не сам по себе.
«Он происходил, во-первых, как я уже сказал, потому что часть древнерусских западных земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. Эти государства стали продвигать там свои интересы», – уточнил глава государства.
Президент также согласился с утверждением, что специальная военная операция отчасти является «гражданской войной», но подчеркнул, что государства разные.
Происходящее на Украине он назвал частью «тектонических изменений» в миропорядке. В то же время президент подчеркнул, что изменения в миропорядке начались не после начала специальной военной операции России на Украине, а шли на протяжении многих лет.
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Госдеп сообщил о передаче Россией Украине останков гражданина США
Официальный представитель Госдепартамента США Прайс: Россия передала Украине останки американского наемника
Официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что Россия передала Украине останки американского наемника.
Официальный представитель Госдепартамента США выразил соболезнования семье гражданина Соединенных Штатов, убитого в бою на Украине. Он сообщил, что останки американца были идентифицированы и вскоре будут переданы семье, передает РИА «Новости».
Прайс выразил признательность Украине за помощь в переговорах с Россией о возвращении тела погибшего. В Госдепе не привели дополнительной информации о личности погибшего.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.
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Украина запросила у США системы ПВО ближней дальности Avenger
Украинская сторона выступила с призывом к США о передаче систем ПВО ближней дальности Avenger, сообщают американские СМИ со ссылкой на членов американского Конгресса и чиновника с Украины.
«Украина также выступает за то, чтобы США отправили систему ПВО Avenger», – сообщило издание Foreign Policy, передает РИА «Новости».
При этом помощники конгрессменов полагают, что количество комплексов ограничено, это может помешать предоставить их Киеву.
Также Украина запрашивает шведскую артиллерийскую систему Archer.
Напомним, гендиректор американской Raytheon Technologies Грег Хейес заявлял, что на Украине начали развертывать первые два комплекса NASAMS.
Глава МИД Венгрии призвал Россию и США начать переговоры по Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто призвал Россию и США незамедлительно начать прямые переговоры по ситуации вокруг Украины
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Россия и США должны незамедлительно начать прямые переговоры по ситуации вокруг Украины, выразил мнение министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В интервью, опубликованном в американском сетевом издании The Daily Caller, глава МИД Венгрии заявил, что европейская экономика страдает, Европа страдает, поэтому единственное решение для Европы – это мир. При этом он отметил, что для достижения мира необходимо разговаривать, нужно поддерживать связь. Сийярто выразил надежду, что будут какие-то американо-российские переговоры. При этом он заверил, что не хочет никого «принижать». Глава МИД Венгрии вновь подчеркнул, что это необходимо, чтобы установить мир. Министр выразил надежду на то, что эти консультации пройдут скоро и обе стороны будут действовать ответственно, передает ТАСС.
Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии напомнил, что скоро состоится встреча Группы двадцати и оба президента могут там быть. При этом он выразил мнение, что будет очень, очень трудно объявить миру с точки зрения обеих сторон, почему они не встретились, если они будут в одном и том же месте. По словам Сийярто, в Венгрии не могут ничего поделать, кроме как желать этого, надеяться и молиться.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что подвергается сильному давлению и критике за то, что по-прежнему говорит с представителями России. При этом он выразил уверенность, что нельзя позволить себе не говорить с россиянами, если вы почти на 100% зависите от поставок их энергоносителей и если Россия является реальностью в Европе и будет оставаться реальностью в Европе вне зависимости от итога этой войны.
Он также выразил мнение, что в мире наблюдается нехватка лидеров. Глава МИД Венгрии отметил, что президент США Дональд Трамп был настоящим лидером, канцлер ФРГ Ангела Меркель была настоящим лидером. Он выразил мнение, что боевых действий на Украине не было бы, если бы Меркель и Трамп до сих пор были у власти. Он подчеркнул, что действительно считает, что если бы Трамп оставался у власти, этого бы не случилось.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отверг предложение конгрессменов-демократов о переговорах США и России по Украине без участия Киева. Ранее 30 членов Конгресса США из Демократической партии призвали Белый дом и президента Соединенных Штатов Джо Байдена начать прямые переговоры с Россией по ситуации на Украине.
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В Киеве и области решили ввести «беспрецедентные экстренные ограничения» энергии
ДТЭК «Киевские электросети» сообщила о решении ввести «беспрецедентные экстренные ограничения»
В Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в центральной части Украины, сообщает ДТЭК «Киевские электросети».
Отмечается, что из строя выведены ряд критически важных объектов. Столица и область заявила о дефиците мощности в объеме 30% потребления, передает РИА «Новости».
Это сделано, чтобы избежать полного обесточивания столицы и центральных регионов страны. О введении режима ограничений объявила госэнергокомпания НЭК «Укрэнерго».
«К сожалению, в ближайшие дни будут применяться более жесткие и длительные отключения электроснабжения», – говорится в сообщении энергокомпании в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская – прим. ВЗГЛЯД).
Ранее в «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины.