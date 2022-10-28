Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Названы причины «пробуксовки» ВСУ на Херсонском направлении

Военный аналитик Онуфриенко: Противник теряет свое превосходство в Херсонской области

У ВСУ еще сохраняется численное преимущество на Херсонском направлении, но мы начинаем восстанавливать баланс сил. Кроме того, Россия учла свои прошлые ошибки в подобных вопросах, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для ВСУ сторону.

«Это тот случай, когда Арестович решил сказать правду или почти правду. ВСУ буксуют. Если посмотреть на обстановку в регионе, то окажется, что за последний месяц у ВСУ нет никаких серьезных успехов. А они им просто необходимы. Дело даже не в предстоящих выборах в американский Конгресс, в рамках которых ВСУ пытаются сделать подарок для Демпартии. Зеленскому надо что-то говорить гражданам. А говорить, по сути, нечего», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«При этом живой силы у противника на этом направлении пока достаточно, но мы учли все ранее допущенные ошибки. Так, вместо отдельных опорных пунктов, которые рассчитаны исключительно на наступление со стороны России, стала появляться полноценная эшелонированная оборона», – продолжает эксперт.

«И теперь все понимают, что тактика ВСУ, в рамках которой небольшие группы прорывались между очагами нашей обороны, а затем создавалась угроза окружения наших подразделений, уже не сработает. Ошибки учтены и исправляются по всем ключевым направлениям ведения боев», – отмечает собеседник.

Серьезную роль сыграла и частичная мобилизация. «Мы видим, как происходит постепенное выравнивание численности наших войск и сил противника. Многие дыры Россия уже закрыла, что позволило переломить очевидное превосходство в живой силе врага», – пояснил военный аналитик.

«В ближайшие месяцы все мобилизованные пройдут боевое слаживание, обучение и будут распределены по направлениям. По идее, это произойдет в районе зимы. Так что до этого момента не стоит ожидать с нашей стороны серьезного продвижения вперед», – заключил Онуфриенко.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть».

Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике. Он также отметил, что администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть. Вместе с тем все стоящие перед властями задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются, снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты, не прекращается, утверждает Стремоусов.

В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды. Кроме того, в регионе сформирован и уже работает штаб территориальной обороны.

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