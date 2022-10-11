Стало известно о взрывах в Кривом Роге, Николаевской и Запорожской областях

Украинские СМИ сообщают о взрывах на малой родине Зеленского в Кривом Роге, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской и в Николаевской областях, где, по предварительным данным, работает ПВО.

Агентство УНИАН сообщило о взрывах в Николаевской области, которые, по мнению издания, вызваны работой ПВО, передает РИА «Новости».

Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Запорожской области. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух сообщил, что ракетами были атакованы инфраструктурные объекты. Также издание сообщило о взрывах в Кривом Роге. По сообщению издания, воздушная тревога во второй раз за день объявлена во всех областях Украины.

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что в Днепропетровской области работает ПВО.

Ранее во вторник «Страна.ua» сообщила, что воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, она в том числе слышна и в Киеве.

Напомним, в понедельник ВС России также нанесли ракетный удар по объектам систем связи, управления и энергетики Украины.