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25 января, вторник | Последнее обновление — 20:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В НАТО пообещали отправить ответ на предложения по безопасности на этой неделе
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Сценарий срыва российско-американских переговоров очевиден – Украина организует попытку блицкрига в Донбассе, Россия в ответ вводит туда войска для защиты мирных жителей и своих граждан, мир трактует это как вторжение на Украину.
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Поздний СССР для того, чтобы выжить, должен был решить одну важнейшую задачу – преодолеть мертвящую комсомольскую систему и выиграть битву за умы молодого поколения. А вместо этого комсомольцы гоняли молодежь за длинные волосы.
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В условиях кризиса финансовой логистики, который может быть спровоцирован в случае введения жестких санкций США и ЕС в рамках эскалации политического конфликта между Россией и Западом, важно понимать, как сохранить свои деньги.
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В НАТО пообещали отправить ответ на предложения по безопасности на этой неделе
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НАТО отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе, параллельно с США, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США», – заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN, передает РИА «Новости».
По его словам, НАТО готова «обсудить контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности». При этом он подчеркнул, что альянс «не готов идти на компромисс по основным принципам».
Ранее в Кремле сообщили, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В США призвали Польшу и Литву «нейтрализовать» военный фактор Калининграда
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Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для 19Fortyfive призвала Польшу и Литву как можно скорее принять меры, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области и «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.
Как отметила обозреватель, российский полуэксклав, граничащий с Польшей и Литвой, может доставить НАТО «много головной боли». Она напомнила, что регион прекрасно вооружен: он обладает высокоточными комплексами «Искандер – М», истребителями с крылатыми ракетами, а также служит местом базирования внушительного российского ВМФ, передает РИА «Новости».
По мнению автора материала, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области, Варшава и Вильнюс должны как можно скорее принять меры. Уайт убеждена, что покупка американских зенитных комплексов (ЗРК) «Пэтриот» (Patriot), самолетов пятого поколения F-35 Lightning II и танков M1 Abrams была бы «эффективным» ответом на выстроенную Россией систему обороны в этом регионе. Хотя Литва и не может себе позволить такие дорогостоящие вооружения, ей все равно необходимо поставить как минимум системы противоракетной обороны, считает колумнист.
Ранее в январе в администрации Соединенных Штатов допустили возможность сокращения численности американских войск в Восточной Европе при условии аналогичных шагов России и при выполнении Москвой определенных условий, в том числе заблаговременного уведомления о передвижении сил и российских ракет «Искандер» в Калининградской области.
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В Кремле подчеркнули, что Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода вооружений из Калининградской области, поскольку регион является территорией России.
Напомним, в июле 2021 года в США допустили «осаду и физическую оккупацию» Калининграда. Кроме того, в мае стало известно о секретном плане нападения США на Калининград. Помимо этого, в октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «план захвата Калининградской области» странами НАТО «американской глупостью» и обратил внимание, что публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО выгодны военно-промышленному комплексу НАТО. Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал сценарий «захвата» Калининграда идиотизмом. В Совфеде рекомендовали «любителям бредовых сценариев» успокоиться.
В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что у Пентагона есть план по прорыву ПВО Калининграда. В российском внешнеполитическом ведомстве расценили заявление Харригана как угрозу. В Кремле и Минобороны заверили в надежной защищенности Калининградской области от агрессивных планов американских генералов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему НАТО угрожает напасть на Калининград.
Сенатор Алексей Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда тем, что «США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию, а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу».
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Лидеры ряда стран НАТО пригрозили России «карательными мерами»
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В случае «российского вторжения на Украину» против Москвы введут «беспрецедентный пакет санкций», сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Как сообщила канцелярия по итогам онлайн-встречи Джонсона с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством ЕС и НАТО, «лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее вторжение, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры», передает ТАСС.
Участники встречи подчеркнули «важность международного единства» перед лицом агрессивности, которую якобы проявляет Россия. При этом путь дипломатии сочли «основным приоритетом» и «приветствовали переговоры, которые уже произошли между Россией и странами НАТО». При этом они решили, что нельзя «терпеть никакие действия, которые подрывали бы украинский суверенитет».
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что «участники выразили большую обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск и вызванной Россией напряженностью». По их мнению, «Россия должна предпринять заметные шаги по деэскалации».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции сообщил, что НАТО начало усиление своего военного присутствия на восточном фланге и в Черноморском регионе, изучает возможность направления туда дополнительных боевых групп для защиты стран альянса. При этом Столтенберг высказал мнение, что развертывание новых сил альянса в Восточной Европе «не угрожает России» и не мешает диалогу с ней. Он подчеркнул, что «НАТО – это оборонительный альянс». Столтенберг отметил, что НАТО в настоящий момент не выводит своих офицеров из Киева.
Напомним, НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе. В конце 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике
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Корреспондент французского издания Le Figaro Николя Барот опубликовал репортаж с места учений Североатлантического альянса в Прибалтике, где НАТО усиливает военное присутствие, готовясь к «конфликту» с Россией.
В маневрах на территории стран Прибалтики участвуют французские и британские танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты. В публикации отмечается, что в России осуждают учения в регионе, НАТО же все реже заверяет Москву в оборонительном назначении альянса, передает РИА «Новости».
В Эстонии дислоцированы около 1 тыс. военных из Франции и Британии. В марте на место британцев прибудут датчане с подкреплением в виде фрегата. Часть учений проходит в Латвии: войска НАТО разместили в военном городке Адажи. Страны Прибалтики работают над вопросами обороной в связке. «На этой обширной местности также можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, а в Европе таких «природных» полигонов просто нет», – добавил автор.
Среди целей маневров в Прибалтике – проверка «оперативной совместимости» натовских армий. При этом отмечается, что сложностей немало: от языкового барьера до разного уровня подготовки вооруженных сил входящих в альянс стран.
В Латвии дислоцированы силы десяти государств под командованием канадцев, в Литве «рамочная нация» – Германия, помимо немцев в республике размещены военные из еще шести стран. В Польше силами альянса командуют американцы, кроме них также присутствуют британские, румынские и хорватские военные.
«Эти четыре группы (в Эстонии, Латвии, Литве и Польше) «усиленного передового присутствия» призваны успокоить и защитить страны Балтии», – утверждает автор.
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Задача этих подразделений – сдержать наступление противника, пока НАТО не подготовит военный ответ. В статье отмечается, что в последние годы блок усилил присутствие в регионе, и, по всей вероятности, процесс продолжится и в следующем году.
Кроме того, в публикации рассказывается о наличии крупных русских общин в Прибалтике. В некоторых странах они составляют до четверти населения. В то же время они не претендуют на особую идентичность, но все равно находятся под вниманием местных спецслужб, подчеркнул автор.
Накануне в США призвали Польшу и Литву как можно скорее принять меры, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области и «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.
Напомним, в декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Политику Запада в отношении России назвали «самоубийством»
Соединенные Штаты гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, при этом «самоубийственной» является и их антироссийская политика, заявил доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.
Комментируя ситуацию вокруг Украины, он заявил, что с самого начала в этом кризисе виноваты западные страны, позволившие силой свергнуть демократически избранного президента Виктора Януковича. «А Запад поощрял и поддерживал этот госпереворот, попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру. Тогда обосновавшийся в Киеве режим сразу же приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что американцы и европейцы закрывали глаза», – передает РИА «Новости» слова экс-разведчика, сказанные им в беседе с изданием Atlantico.
Как отметил бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки, все указывает на то, что «атлантистская русофобия» стала непременным способом существования для США и НАТО, при этом Запад только усиливает напряженность. Так, Вашингтон никогда не отнесся бы спокойно к регулярным полетам российских самолетов у берегов США или дислокации российских войск в Мексике.
Вместе с тем твердая позиция России по украинскому вопросу вынудила американцев и НАТО вернуться за стол переговоров, сказал Денесе. «Похоже, они с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителям», – предположил он.
Как указал экс-разведчик, Вашингтон стремится максимально оттолкнуть Европу от России и нанести ущерб экономическим ресурсам Москвы, пример таких действий – ситуация вокруг газопровода «Северный поток – 2». По мнению доктора наук, США делают все, что в их силах, чтобы удержать европейцев под своим влиянием и не допустить никакого инакомыслия в западном лагере, чтобы никто не ставил под сомнение целесообразность действий Вашингтона.
«Все наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству. Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого», - предупредил Денесе.
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Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Пушков: НАТО движется к повторению Карибского кризиса
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«В НАТО неадекватно оценивают ситуацию. Вероятно, поэтому вместо договоренностей с Россией по гарантиям безопасности там решили пойти на эскалацию обстановки», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее НАТО объявило об усилении в Восточной Европе, а в Пентагоне намерены перебросить в регион сухопутные силы, авиацию и флот США из-за напряженности вокруг Украины.
«Вместо того, чтобы предоставить России гарантии безопасности и заключить с ней договоренности, позволяющие усилить европейскую безопасность и стабильность, страны НАТО решили пойти на запугивание и наращивание своего военного присутствия в пограничных с Россией государствах, при этом вооружая Украину», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Это сознательная линия Североатлантического альянса. Причем еще несколько дней назад Джо Байден говорил, что усиление НАТО в Восточной Европе и Прибалтике произойдет только в случае еще большего обострения ситуации вокруг Украины. Но, судя по всему, слова президента США в данном случае мало что значат, поскольку западный альянс приступил к наращиванию своих сил даже при сохраняющемся статус-кво, – объяснил сенатор. – Ведь ничего качественно нового вокруг Украины не произошло. Никаких враждебных действий по отношению к ней Россия не предприняла».
«И тем не менее, НАТО переходит к эскалации обстановки, не дожидаясь даже какого-то формального предлога, – указал собеседник. – Это наводит на мысль, что в альянсе именно ради этого все последние недели и нагнетали обстановку. Вероятно, там до сих пор воспринимают требования и предупреждения России как риторические».
«Это показывает, что в НАТО неадекватно оценивают ситуацию. И сейчас мы движемся к острому военно-политическому кризису, напоминающему Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это несут страны НАТО», – заключил Пушков.
В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.
Ранее источники The New York Times в американской администрации сообщили, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы.
Как сообщает издание, представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В Кремле заявили, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высокая.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что «переброска военных и техники НАТО в Восточную Европу – это жест поддержки со стороны США, создающий обострение и без того сложной ситуации».
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В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки лет
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Соединенным Штатам следует отложить идею принятия Украины в НАТО на несколько десятков лет, выразил мнение высказал в статье для The New York Times американский политический обозреватель Росс Даутат.
Автор материала выразил уверенность, что «попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество было на пике», передает РИА «Новости».
По его словам, Украина разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада. Отказ Киеву в приеме в НАТО, как считает Даутат, посеет сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона и в других направлениях. «И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от нее на какой-то длительный период – например, 25 лет <…> кажется очень разумной», – добавил он.
В среду депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на Восток.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
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7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Пентагон захотел разместить ВС США в Прибалтике и Восточной Европе
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Президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы, сообщили осведомленные источники The New York Times в американской администрации.
Как сообщает издание, представители Пентагона в минувшую субботу представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Военный эксперт оценил риски усиления присутствия НАТО в Восточной Европе
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«Переброска военных и техники НАТО в Восточную Европу – это жест поддержки со стороны США, создающий обострение и без того сложной ситуации», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе.
«США перебрасывают военные подразделения в Восточную Европу, потому что эти страны боятся, что в случае потенциальной войны между Россией и Украиной, дело не окончится только этими двумя участниками и может затронуть их территории», – пояснил Коротченко.
«Это символическое, а в каких-то странах – уже и не символическое реагирование Запада на страхи Восточной Европы», – указал эксперт. По его словам, прибытие такого значительного контингента в Восточную Европу будет означать нарушение альянсом Основополагающего акта Россия – НАТО. «В документе оговаривается запрет на развертывание существенных боевых сил на территории новых членов НАТО, а пять тысяч военных – это и есть существенная боевая сила», – пояснил собеседник.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы, сообщили осведомленные источники The New York Times в американской администрации.
Как сообщает издание, представители Пентагона в минувшую субботу представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам.
В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата.
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НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе
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НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении альянса.
«Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее», – приводит РИА «Новости» сообщение НАТО.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы.
В понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты в случае эскалации напряженности на Украине не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В этот же день Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации. При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
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Глава МИД Дании призвал Россию отозвать «неприемлемые» предложения по безопасности
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Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что Россия должна отозвать неприемлемые» предложения по гарантиям безопасности в Европе.
«Они должны отозвать свои неприемлемые предложения по изменению системы безопасности во всей Европе. Эти предложения напоминают нам о самых мрачных днях холодной войны», – передает его слова РИА «Новости».
Кофод заявил, что Евросоюз готов вести диалог об обеспечении безопасности для всех европейских стран и прозрачности контроля над вооружениями.
«Но это должно быть сделано в соответствии с принципами и договорами, которые сама Россия обязалась включить в рамки ОБСЕ», – сказал датский министр.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
Канцлер ФРГ заявил о невозможности гарантировать нерасширение НАТО
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Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Suddeutsche Zeitung.
«Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», – отметил Шольц, передает Deutsche Welle.
По его словам, согласно Хельсинкскому заключительному акту, безопасность и сотрудничество в Европе возможны только в том случае, если нет идеи о зонах влияния, в которых странам не разрешается определять свое собственное развитие.
Также Шольц отметил, что нельзя упускать из виду «стягивание» Россией к границе с Украиной около ста тысяч военнослужащих и большое количество военной техники.
«Разумного объяснения этому нет. Это угроза миру и безопасности в Европе», – сказал он.
В среду депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на восток.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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В Совфеде предостерегли США и НАТО от военного столкновения с Россией
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«Если США и их союзники по НАТО намерены участвовать в прямых военных столкновениях с Россией, то им это очень дорого обойдется», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее НАТО объявило об усилении в Восточной Европе, а в Пентагоне намерены перебросить в регион сухопутные силы, авиацию и флот США из-за напряженности вокруг Украины.
«Такими действиями американцы целенаправленно пытаются свести диалог с Россией по гарантиям безопасности к полноценной конфронтации», – считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его мнению, нужно учесть два обстоятельства. «Во-первых, если они используют угрозу усиления НАТО в Восточной Европе и переброску туда американских войск в качестве мощного блефа, чтобы попытаться напугать нас, то это абсолютно контрпродуктивно. Россия никого не боится», – указал сенатор.
«Во-вторых, если с помощью этого решения Североатлантический альянс во главе с США действительно собирается участвовать в прямых военных столкновениях с Россией, то это им очень дорого обойдется. Пусть американцы подумают о последствиях такого недружественного шага. Однако, надеюсь, что здравый смысл все-таки возобладает», – резюмировал Джабаров.
В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.
Ранее источники The New York Times в американской администрации сообщили, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы.
Как сообщает издание, представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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Захарова назвала публикацию о «просьбе Китая не нападать на Украину» операцией спецслужб США
Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, является операцией американских спецслужб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сегодня «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
«Для тех, кто тогда от души верил в американскую демократию, публикую новостной сюжет из Тбилиси от 9-10 июля 2008 года. Ровно за месяц до начала Олимпиады в Китае. Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе 2008 года под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своем докладе от 30 сентября 2009 года постановила: войну начала Грузия. Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый», – подчеркнула Захарова.
Как добавила официальный представитель МИД России, агентство в своем материале не приводит, пусть даже анонимных, ни российских, ни китайских источников; названным в материале «дипломатом в Китае» являются американцы; кроме этого Bloomberg не обращался за подтверждением информации ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией.
«Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была «напасть». А мы все никак «не нападем». И вот вроде, по их логике, прекрасный момент – Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает... но мимо. Потому что теперь все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле», – подчеркнула Захарова.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Минобороны Германии открестилось от слов главкома ВМС ФРГ о Крыме
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Министерство обороны Германии не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма, сообщил представитель ведомства.
В ходе выступления в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA) вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется». По поводу обвинений Запада в адрес России о том, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю. Он отметил, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему уважение, которого он требует – и которого он, вероятно, заслуживает», передает РИА «Новости».
«Данные высказывания [главнокомандующего ВМС ФРГ] по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции министерства [обороны ФРГ]. Господин Шенбах получит возможность высказаться перед генеральным инспектором [Бундесвера Эберхардом Цорном]», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.
Журнал Der Spiegel сообщил, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и МИД Германии. Руководитель военного ведомства Кристине Ламбрехт оперативно переговорила с Цорном и вызвала Шенбаха на разъяснительную беседу в понедельник.
Главком ВМС Германии выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Шенбах заявил, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался «в тот момент», а не позицию правительства Германии. Военачальник назвал это «явной ошибкой».
Ранее в МИД Украины потребовали опровержения слов главнокомандующего ВМС Германии, заявившего, что возвращение Крыма под контроль Украины невозможно.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы для России от усиления присутствия альянса
Усиление НАТО на Востоке у границ Россией не несет никакой угрозы, это оборонные меры, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг и призвал Москву продолжить диалог.
«Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, поэтому мы решили усилить наше присутствие на востоке альянса... Но это не угрожает России, это оборонные меры... В то же время мы остаемся открытыми продолжать диалог с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
Также он отметил, что союзники ждут подлинный диалог и хотят достичь результатов.
В конце 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
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