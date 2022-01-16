Матвиенко гарантировала защиту членам ОДКБ от цветных революций

Организация Договора о коллективной безопасности станет на защиту государства – члена ОДКБ в случае попытки цветной революции, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы показали, что это (ОДКБ) серьезная организация, что они должны с этим считаться, что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве, ОДКБ всегда станет на защиту. Это очень важно», – сказала она в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Матвиенко напомнила, что у России самая протяженная граница с Казахстаном. «Если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей», – заявила спикер.

По ее словам, в Казахстане ОДКБ показала свою дееспособность, востребованность и своевременность создания этой организации.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что новое обострение ситуации в Казахстане невозможно.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.

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