Медведчук рассказал, сколько должен стоить газ на Украине

Посол России в Британии обвинил НАТО в росте агрессивности Украины

Североатлантический альянс подталкивает власти Украины к тому, чтобы занимать все более агрессивную внешнеполитическую позицию, схожая ситуация наблюдалась с Грузией в 2008 году, когда республике пообещали членство в НАТО, заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.

«НАТО подталкивает Украину к тому, чтобы в сущности занимать более агрессивную [позицию]. Нам этого не хочется», – сказал глава российской дипмиссии в Лондоне, добавив, что Москва, напротив, стремится снизить напряженность в европейском регионе. По мнению Келина, схожая ситуация наблюдалась с Грузией в 2008 году, когда республике пообещали членство в НАТО. «И Грузия начала вести себя агрессивно по отношению к Абхазии и Южной Осетии», – приводит слова дипломата ТАСС.

Келин отметил, что каждая страна вправе принимать решения из соображений собственной безопасности, однако государства также должны «принимать во внимание интересы своих соседей, историю, экономическую ситуацию». Дипломат выразил мнение, что вступление Украины и Грузии в НАТО не будет способствовать снижению безопасности в Европе и может спровоцировать риск войны. При этом он указал, что Россия не намерена «посылать войска» на Украину и надеется на политическое урегулирование разногласий с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Среди агрессивных шагов, предпринимаемых НАТО у российских границ, посол обратил внимание на учения ВМС стран членов – альянса в Черном море, увеличение воинского контингента организации в Польше и появление в Восточной Европе ее военной инфраструктуры. «Это опасно для нас, есть риск полномасштабной войны, вот почему мы должны действовать. Мы проводим учения, ни для кого ни секрет, что войска [РФ] готовы ответить на любые угрозы», – добавил Келин. Он подчеркнул, что РФ желает «раз и навсегда» договориться о «принципах сосуществования» с НАТО и США для стабилизации обстановки в Европе, которые будут «закреплены на бумаге» и не будут зависеть от позиции конкретной президентской администрации в Вашингтоне.

На ваш взгляд До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО? До разрыва дипломатических отношений со странами НАТО

До разрыва экономических связей с Западом

До военных действий против Украины

До военных действий против стран НАТО



Отвечая на вопрос ведущего Келин также сообщил, что идея вступления России в НАТО никогда не была реалистичной. «Эта идея витала в воздухе. Но родилась эта идея не у нас. Может быть, у каких-то политологов, о том, что Россия присоединится к НАТО, но, на самом деле, это не было реалистично, ни в то время, ни позже». Говоря о намеченном на среду в Брюсселе заседании Совета Россия-НАТО, дипломат сказал: «Самое худшее будет, если мы, как и последние годы, услышим лишь повторение позиций от других членов НАТО. Совет Россия – НАТО не был создан ради этого, он был создан для обсуждения среди членов, обсуждения и поиска решений, точек соприкосновения, которые могут трансформировать в позицию».

Ранее стало известно, что США собрались передать Украине «неотложную военную помощь». В понедельник американские «ястребы» призвали советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отправить на Украину больше оружия.

Напомним, 31 декабря 2021 года глава МИД Сергей Лавров заявил, что страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России. Днем ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев «будет расстреливать» мирное население Украины при помощи оружия, которое поставляет в страну НАТО.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

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