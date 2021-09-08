Алиханов: Зиничев был для меня примером

«Он был честным, мудрым, настоящим человеком», – сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Калининградской области Антон Алиханов, вспоминая главу МЧС Евгения Зиничева, трагически погибшего при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске.

«Евгений Зиничев был моим старшим другом, старшим товарищем, который многому меня научил», – отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Это огромная утрата», – подчеркнул собеседник.

«Он был примером. Честным, мудрым, настоящим человеком», – добавил Алиханов.

Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. В августе министру исполнилось 55 лет. Информацию о гибели главы ведомства подтвердили в МЧС.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.

В 1984-1986 годах Зиничев проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности СССР, затем РФ. До назначения начальником управления ФСБ по Калининградской области работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

С июня 2015 года по июль 2016 год Зиничев занимал пост начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области. Был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя Совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области. С июля по октябрь 2016 года Зиничев занимал пост временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В ноябре 2016 года стало известно, он стал заместителем директора ФСБ.

18 мая 2018 года указом президента Евгений Зиничев назначен на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 21 декабря 2020 года ему было присвоено звание генерала армии.

Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны.