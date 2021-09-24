За спиной Зеленского на переговорах в ООН вывесили флаг Мальдив

Взгляд
24 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
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Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим место отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты. Подробности...
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Зачем Россия покоряла Кавказ

Борьба с горцами затянулась на десятилетия Ф. Рубо
Ровно 220 лет назад Россия сделала один из важнейших шагов в экспансии на Кавказе – присоединение Грузии (в ее тогдашних границах). 24 сентября 1801 года рескриптом императора Александра I в состав России было включено Картли-Кахетинское царство. Что дали в итоге нашей стране десятилетия войн, последовавших вслед за этим, и почему иначе было бы куда хуже? Подробности...
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Французы и немцы изменят НАТО назло США

Реформа НАТО возможна, поскольку Макрон остается, а Меркель уходит Alexis Sciard/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Париж намерен пересмотреть стратегию Североатлантического альянса, чтобы перестать быть заложником американских интересов. В этом Париж неожиданно поддержал Берлин, возможно, из-за того, что канцлер Ангела Меркель уходит из политики. Чего Франция и Германия хотят от НАТО? И получится ли у них перестроить альянс так, чтобы выйти из-под удушающей опеки США?  Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Существуют ли англосаксы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Недавнее спешное создание англо-американо-австралийского военного альянса, в ходе которого Франция – вроде бы союзник по НАТО – получила увесистую оплеуху от англосаксонских народов, показывает, что единство англосаксов – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Подробности...
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Эрдоган ведет игру против всех

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Будет ли эрдогановская Турция для России комфортным партнером? Нет, не будет, потому что уж если самостоятельность – то от всех. Но в современном мире с удобными партнерами вообще проблемы. Подробности...
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«Оппозиция» для Запада – это представители колониальной администрации

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
США и ЕС волнует не судьба демократии в России. Если бы у нас сидел прозападный диктатор – ему бы там стоя аплодировали. Их интересует контроль над внешней политикой России, а как минимум частично – и над внутренней. Подробности...
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Вассерман и право на оружие

Кто покусился на Шефира

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский устраняет опасного конкурента

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Вулкан Кумбре-Вьеха превратил в ад один из Канарских островов

На испанском острове Пальма в Атлантическом океане продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Есть опасения, что потоки лавы достигнут побережья и смешаются с водой, что может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. На данный момент лава покрыла 154 гектара земли, разрушены сотни зданий
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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кто должен определять единый стандарт зарядок для телефонов?
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Как вы оцениваете действия профессора Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы в Пермском университете?
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Является ли отказ Дзюбы от приглашения в сборную России по футболу потерей для команды?
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    Бастрыкин заявил о неготовности сотрудников пермского вуза к экстремальным ситуациям США заявили о готовности восстанавливать отношения с Францией Поддержка Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине признана неэффективной Названы категории водителей, которым с 1 октября нужно пройти техосмотр по новым правилам

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    гибель Айлана Курди


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    отравление «Новичком»


    Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

    транзитный трубопровод


    Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

    ПРО «Железный купол»


    Израиль вооружит арабов с хитрым расчетом

    доктор Хайдер


    СССР делал героев из американских преступников и сумасшедших

    покушение на Шефира


    Зеленский получил шанс пойти путем Сталина

    привычные процедуры


    Сергей Миркин: Донбасс на выборах в Госдуму дошел до середины Рубикона

    танцы с бубнами


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    За спиной Зеленского на переговорах в ООН вывесили флаг Мальдив

    24 сентября 2021, 11:04

    Текст: Алина Назарова

    Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом был вынужден сидеть под флагом Мальдив вместо украинского, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.

    «Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Все правда: президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы. Украинского флага, видимо, не нашлось. Впрочем, какая разница», – написал Кузьмин в Telegram.

    Он также опубликовал фото со встречи, где за спинами Зеленского и Шахида висят только флаги Мальдив и ООН.

    Зеленский на этой неделе второй раз за месяц посетил США, где встретился в том числе с Шахидом. Также Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию.


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    Кандидат в канцлеры ФРГ потребовал «геополитических гарантий» по Украине
       23 сентября 2021, 23:20
    Фото: Oliver Dietze/DPA/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине.

    Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать проект в эксплуатацию, Лашет ответил: «Да». При этом, по его словам, необходимы «геополитические гарантии», что трубопровод не обернется проблемами для Украины, передает ТАСС.

    «Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС и ХСС во время теледебатов в эфире телеканала ARD.

    Ранее в четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».

    Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.

    Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.

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    Коментарии (76)
    Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром
       23 сентября 2021, 20:32
    Фото: Marquardt,Christian/Global look Press
    Текст: Вера Басилая

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался встретиться с Сергеем Лавровым раньше главы МИД Японии Тосимицу Мотэги.

    В Нью-Йорке перед встречами глав МИД России и Японии Боррель пришел в комнату российской делегации раньше назначенного времени. Его встреча с Лавровым стояла в графике после переговоров российского министра с японским коллегой. Боррель поздоровался с Лавровым и направился в комнату для переговоров, японский министр и его делегация в это время стояли у него за спиной, передает РИА «Новости».

    Представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время, на что Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись.

    Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН.

    Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италия рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.

    Коментарии (42)
    В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского
       23 сентября 2021, 14:00
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.

    Коментарии (36)
    В Нафтогазе оценили шансы на скорый запуск «Северного потока – 2»
       23 сентября 2021, 12:09
    Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    После получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысокие, заявил глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко.

    «После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора «Северного потока – 2» на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие», – написал Витренко в Facebook.

    По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к «Северному потоку – 2».

    В то же время Витренко считает, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток –2» газовый кризис в ЕС может не разрешиться. «Для тех, кто верит..., что с запуском «Северного потока – 2» в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. Газпром после запуска «Северного потока – 2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», – написал Витренко.

    По его словам, по текущему контракту на транзит с Украиной Газпром должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом он может просто платить деньги за транзит, но фактической прокачки газа может не быть.

    В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.

    Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».

    Коментарии (36)
    На Украине появились билборды с призывом «идти на Москву»

    23 сентября 2021, 14:01

    Текст: Евгения Шестак

    Депутат Верховной рады Украины от фракции оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко разместил в Полтаве в день рождения города провокационные плакаты на рекламных щитах с призывом идти «на Москву».

    «Сегодня день рождения празднует город Полтава. Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием – Полтавская битва не завершена», – написал Гончаренко в Telegram.

    Он отметил, что именно под Полтавой начался путь к независимости Украины, а Российская империя «начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории».

    Гончаренко считает, что эту борьбу украинцы продолжают до сих пор. «И победа обязательно будет за Украиной», – провозгласил украинский депутат.

    На плакате, помимо поздравления города с днем рождения, помещено изображение гетмана Ивана Мазепы, бывшего соратника Петра I, перешедшего на сторону Швеции в Северной войне, который провозглашает: «На Москву!».

    Многие украинские политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя. Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Скоропадского и полковника Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.

    Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что Украина не сможет победить в войне с Россией, а постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики. 

    До этого в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.

    Коментарии (133)
    Шарий оценил версии покушения на помощника Зеленского
       23 сентября 2021, 12:04
    Фото: из личного архива
    Текст: Наталья Макарова

    «Шефир оставался последней преградой на пути зачистки поля вокруг Зеленского под Ермака, чтобы только глава офиса президента имел «доступ к телу», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

    Лидер украинской «Партии Шария» Анатолий Шарий убежден, что «заказ о публикации разного рода версий поступил из офиса президента Украины Владимира Зеленского». «После того, как я высказал свое мнение, Telegram-каналы, связанные с офисом президента, начали в отношении меня истерику. Значит, я попал в точку», – отметил он.

    Собеседник полагает, что произошедшее не могло быть инсценировкой, «и у многих появился ряд вопросов. «Например, почему нападавшие не попали в стекло, но при этом кучно попали по месту водителя?» – говорит Шарий. По его словам, вызывает подозрение, что «раненный тремя пулями в ногу водитель не только отъехал с места нападения, но затем еще сел в машину с полицией и вернулся на место, где по нему стреляли».

    Шарий сомневается и в том, что уничтожить Шефира хотели олигархи. «Именно Шефир был главным связующим звеном между Зеленским и олигархами. Он проводил все встречи с ними и помогал отдельным людям в присвоении крупных предприятий», – рассказал собеседник. Он также добавил, что «в 50 метрах от места покушения есть жилой кооператив». «Туда даже полиция не приехала. Это значит, что никто и не ищет убийц», – констатировал политик.

    Шарий напомнил, что «во время пресс-конференции Шефир повторял, что офис президента – это дружная семья». Все это, по словам собеседника, «еще больше подчеркивало, насколько он перепуган – а значит, он знает, что происходит».

    «Офис президента Украины – никакая не дружная семья. Помощники главы офиса Андрея Ермака хотят изжить друг друга и плетут интриги. А Шефир оставался последней преградой на пути зачистки поля вокруг Зеленского под Ермака, чтобы только он имел «доступ к телу». Он и сейчас везде сопровождает Зеленского», – пояснил Шарий.  

    Собеседник также отметил: «Президент Украины по-клоунски начал свою речь на Генассамблее ООН с упоминания о том, что стреляли в его помощника». «Думаю, его должны были убить, тогда в словах Зеленского было бы больше экспрессии», – резюмировал собеседник.  

    Ранее глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил о том, что стрельбу по машине помощника президента Украины Сергея Шефира вели патронами, которые ранее на Украине почти не использовались, стрельба была не снайперской, но и не инсценировкой.

    «Еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленных стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента. Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие нечасто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем – производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю», – написал Шевченко в Facebook.

    По его словам, боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые, то есть это был «хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка». Также Шевченко добавил, что правоохранители уже допросили свидетелей: грибников, которые были неподалеку, и пассажиров машины, следовавшей за автомобилем Шефира. По его словам, их показания о звуке стрельбы довольно похожи.

    Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение.

    Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.

    Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому. 

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что дело Шефира, как и дело об убийстве Кирова во времена Сталина, дает Зеленскому возможность уничтожить своих врагов оптом.

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    Коментарии (5)
    Захарова напомнила Киеву об истории Бабченко в связи с покушением на помощника Зеленского

    23 сентября 2021, 21:01

    Текст: Вера Басилая

    Прежде чем заявлять о «руке Кремля» в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киеву следует вспомнить, чем закончилась история с Аркадием Бабченко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Вот как-то все сошлось сегодня, сейчас в одной точке: вот эти его кадры, которые вы показали, присутствие российской делегации в штаб-квартире ООН и очередная «рука Кремля», которая опять была где-то украинской стороной обнаружена. Вы помните, чем закончилась эта история с Бабченко и с (прежним главой МИД Украины Павлом – прим.ВЗГЛЯД.) Климкиным. По большому счету, украинская делегация устами Климкина дезинформировала международное сообщество и Совет Безопасности, выдав постановку, грязную провокацию, за преступление, к которому имеет причастность Москва», – заявила Захарова в эфире на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

    «Может быть, все-таки украинской стороне почаще вспоминать, в каких провокациях она сама участвовала, прежде чем обвинять кого-либо в своих собственных бедах? Мне кажется, этот урок им надо вынести», – подчеркнула Захарова.

    Имевший российское гражданство Аркадий Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома, но на следующий день журналист пришел в СБУ. По данным СБУ, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель – предполагаемый организатор покушения. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину.

    Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.

    Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому.

    Коментарии (16)
    Зеленскому предрекли бегство в Россию

    24 сентября 2021, 07:26

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Принятие закона «Об олигархах» может привести к бегству президента Украины Владимира Зеленского в Россию, заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

    Гончаренко считает, что законопроект превращает Украину «в монархию под руководством Владимира Первого».

    «Это большая коррупция. СНБО, а по сути – сам Зеленский – будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую (где расположен офис президента. – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит слова парламентария РИА «Новости».

    Гончаренко выразил мнение, что закон позволит оказывать влияние на СМИ, чтобы те не освещали, как «власть грабит страну».

    «Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним – Ростовом», – предположил депутат Рады.

    Гончаренко также отметил, что законопроект приняли, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии, поскольку его инициаторы знали, что европейцы «никогда не смогут поддержать такое».

    Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу.

    Напомним, в четверг Верховная рада Украины по инициативе Зеленского приняла закон «об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.

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    Глава Нафтогаза призвал США «дожать» «Северный поток – 2»

    23 сентября 2021, 17:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    Руководитель украинского Нафтогаза Юрий Витренко призвал американскую сторону «дожать» проект «Северный поток – 2» совместно с Украиной, сообщили в пресс-службе компании.

    Нафтогаз поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против организаций и физлиц, ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», сообщается на сайте компании.

    «Позицию Украины поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США. Спасибо всем, кто борется против «Северного потока – 2», против использования газа режимом Путина как оружия против Украины и против Европы. Давайте теперь дожмем совместными усилиями», – приводятся в релизе слова Витренко.

    Ранее в четверг Витренко заявил, что после получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысоки.

    В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.

    Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».

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    Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты

    23 сентября 2021, 15:24

    Текст: Евгения Шестак

    Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину сроком на три года из-за георгиевской ленты на передней панели автомобиля, сообщила пресс-служба украинской государственной погранслужбы.

    «Вчера в Винницкой области пограничники обнаружили у гражданина Молдавии, который следовал на автомобиле из Украины через пункт пропуска «Могилев Подольский», запрещенную символику – георгиевскую (гвардейскую) ленту. Иностранец лентой украсил переднюю панель автомобиля», – сообщается на сайте ведомства. 

    За нарушение законодательства в отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении. Ему также на три года запретили въезд на Украину.

    В мае МВД Украины в канун празднования Дня Победы предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».

    Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы.

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    На Украине приняли закон «об олигархах»

    23 сентября 2021, 15:07

    Текст: Евгения Шестак

    Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон «об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.

    Соответствующий закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, передает РИА «Новости».

    Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов. Сейчас эта сумма составляет 2,27 млрд гривен, или более 85 млн долларов.

    При этом именно СНБО на основании представления правительства страны, а также члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета, принимает решение, по которому гражданин может считаться олигархом. В связи с этим человеку будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации.

    Однако чтобы исключить гражданина из указанного реестра, ему следует подать в СНБО заявление и документы о подтверждении отсутствия у него одновременно двух из четырех вышеуказанных признаков.

    Предусматривается, что закон вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу и утрачивает силу через 10 лет.

    Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что попытка принятия законопроекта об олигархах станет «конституционным переворотом» на Украине. 

    Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказались о влиянии олигархов на СНБО и парламент. Разумков считает, что нужно создать независимую комиссию, которая будет определять, кого считать олигархом. Данилов заявил, что под определение «олигарха» в стране подпадают 13 человек.

    Данилов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу СНБО «разработать закон про олигархов, которые имеют очень большое влияние на экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы». Рада в первом чтении приняла законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

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    Песков ответил на вопрос о выступлении процитировавшего Путина Зеленского

    23 сентября 2021, 13:07

    Текст: Алина Назарова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением украинского лидера Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он процитировал Владимира Путина.

    «Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России.

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    Украинские силовики оттеснили протестующих в центре Киева

    23 сентября 2021, 13:05

    Текст: Евгения Шестак

    Украинские силовые структуры оттеснили протестующих сторонников движения «SaveФОП» («Спасти физических лиц – предпринимателей»), которые пытались перекрыть движение по улице Грушевского в Киеве.

    Бойцы полиции и нацгвардии силой заставили митингующих отступить и покинуть проезжую часть, произошли стычки, передает канал «Украина 24».

    У здания Верховной рады был задержан лидер движения «SaveФОП» Сергей Доротич. По данным украинского издания «Страна», Доротича хотят доставить в Печерское управление полиции. Полицейские пока причины задержания не сообщили.

    Отмечается, что мелкие и средние предприниматели протестуют против намерения Рады принять законопроекты об отмене обязательных кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей.

    В настоящее время представители движения «SaveФОП» собираются у Рады. Там же находятся более тысячи сторонников партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), они продолжают прибывать. Оппозиция требует прекратить давление на нее и СМИ, а также настаивает на снижении тарифов. 

    Кроме того, возле парламента намерены сегодня протестовать сторонники организации «Автоевросила», добиваясь от депутатов устранить недостатки закона о таможенном оформлении автомобилей на еврономерах. 

    Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что в начале следующего года на Украине могут возникнуть новые протесты из-за роста антиправительственных настроений на фоне низкого рейтинга Владимира Зеленского. 

    Накануне на Украине сочли «конституционным переворотом» законопроект об олигархах.

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    Россия и Белиз отменили визы для взаимных поездок граждан

    23 сентября 2021, 21:40

    Текст: Вера Басилая

    Россия и расположенный в Центральной Америке Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан, подписи поставили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Имон Кортни.

    Церемония подписания договора состоялась в четверг на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В Москве не раз заявляли, что продолжают переговоры со странами Латинской Америки об отмене визовых ограничений на въезд граждан, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, у него уже состоялось несколько встреч, в том числе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

    Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.

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    Лавров и Борель в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине

    23 сентября 2021, 21:36

    Текст: Вера Басилая

    Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с зампредседателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане, а также состояние отношений России и ЕС.

    «В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и БВУ. Затронуты также состояние и перспективы отношений Россия-ЕС», – говорится в сообщении на сайте российского МИД.

    Ранее Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром. Он перепутал расписание и пришел раньше назначенного времени.

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