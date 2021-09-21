Мать и отец пермского стрелка рассказали о сыне

Открывший стрельбу в пермском вузе студент незадолго до окончания школы расстался с девушкой, сообщила мать юноши на допросе у полицейских, пишут СМИ.

Молодой человек учился в одном классе со своей девушкой до 2019 года, они расстались весной 2021 года, сказала мать на допросе, передает Life.ru со ссылкой на источники.

По какой причине пара разошлась, неизвестно. Также юноша сдавал этой весной ЕГЭ, результаты оказались не самыми лучшими, но он все же смог поступить в Пермский государственный университет.

Между тем отец молодого человека, проживающий в Самаре, шокирован произошедшим. «Что же он такое вообще сделал... Сначала мне позвонила мама моя, сказала: так и так. Я был в шоке, уже позвонил потом жене бывшей, она как раз была в полиции на допросах. Она тоже в шоке, как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может», – сказал RT собеседник издания.

Он сообщил, что не знает, чем обычно был занят его сын. «Сколько я с ним ни общался, он увлечен только компьютером. Я говорю: «Почему ты гулять не ходишь?» – «Я не хочу гулять, я сижу за компьютером», – добавил он.

Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.

Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.