Учения стран ШОС «Мирная миссия» стартовали под Оренбургом

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20 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Байден научит Францию смирению перед американской ложью

Бегство из Афганистана и скандал с подлодками разрушили иллюзии европейцев о союзе с США Adam Schultz/White House/Global Look Press
Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры, обвинив Австралию в предательстве, а Вашингтон – в двуличии и лживости. Более того, Франция усомнилась в прочности союза с США, а Британию сочла «пятым колесом» в недавно созданном альянсе AUKUS. По мнению экспертов, Франции все-таки есть чем ответить союзникам на нанесенное оскорбление. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Партия бардака хочет нового порядка

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Семиотика протеста – любовь к означающему, а не означаемому: слово «демократия» мы любим, но его содержание нам не подходит; на наших кумачах сияет слово «свобода», но свобода нас устраивает только с нами в качестве бенефициаров. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Американская «аристократия» побежит в Евросибирь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если совсем кратко, то Евросибирь – это имперский союз народов Европы и России, объединенных для защиты от атлантизма с одной стороны, а от исламизма – с другой. Это в широком смысле проект «этнополитический». Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Русское кино в долгу у России

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Система госфинансирования фильмов – пережиток СССР, где государство давало деньги на все кинопроизводство по понятным причинам. А сейчас нужны ли нам такие подачи? Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Учения стран ШОС «Мирная миссия» стартовали под Оренбургом

    20 сентября 2021, 10:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Антитеррористические учения государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021» стартовали на полигоне Донгуз в Оренбургской области. В них примут участие более 5 тыс. человек, сообщил на церемонии открытия командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

    «Более 5 тыс. военнослужащих девяти государств <...> продемонстрируют готовность к совместным действиям по разгрому крупных бандформирований и нейтрализации террористических угроз. Впервые участие в учении принимает воинский контингент Республики Беларусь», – цитирует ТАСС Лапина.

    По словам командующего ЦВО, на учениях военнослужащие апробируют новые способы ведения совместных боевых действий с учетом развития современных средств вооружения и тактики террористических отрядов. Учения пройдут в два этапа, а в ходе активной фазы коалиционная группировка войск отработает практические действия по пяти оперативным эпизодам.

    «Мирная миссия – 2021» проводится с 20 по 24 сентября. В практических действиях задействованы около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Данные учения проходят раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первые из них состоялись в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал учения со странами ШОС на основе сирийского опыта.


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    В США назвали главный козырь российского Су-25
       18 сентября 2021, 15:14
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Грозный арсенал российского штурмовика Су-25 может уничтожить любую вражескую цель, это его главный козырь, заявил американский военный эксперт Марк Эпископос в статье для издания The National Interest.

    Эпископос пишет, что основным преимуществом Су-25 является его богатый смертоносный арсенал вооружения, который компенсирует некоторые недостатки в авионике и аэродинамике. По его мнению, обширный выбор мощнейших боеприпасов позволяет самолету уничтожать любые наземные цели, передает ФАН.

    Отмечается, что «духовный наследник» легендарного Ил-2 впервые был применен войсками СССР в Афганистане, где успешно справлялся со всеми задачами. Самолет, которому уже четыре десятка лет, уже крайне редко используется Воздушно-космическими силами России в военных операциях, однако, констатировал автор публикации, в некоторых странах Су-25 активно применяется и по сей день.

    Ранее в США восхитились креативностью советского авиаконструктора.

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    Производитель «Железного купола» прокомментировал сообщения о поставках на Украину

    17 сентября 2021, 11:54

    Текст: Алина Назарова

    В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.

    «Мы не комментируем использование наших систем после их развертывания. Мы не имеем никакого влияния на обсуждение», – сообщил представитель компании РИА «Новости».

    В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол». 

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    В США уличили Францию в двойных стандартах после срыва контракта по подлодкам
       17 сентября 2021, 15:22
    Фото: POOL/REUTERS
    Текст: Алина Назарова

    Читатели сайта телеканала Fox News, комментируя отказ Австралии от приобретения французских подводных неатомных подлодок, заявили, что обвинения в адрес Вашингтона в сложившейся ситуации беспочвенны, и уличили Париж в двойных стандартах.

    «Прости, Макрон, это бизнес. Для субсидируемого государством Airbus было совершенно нормально красть контракты у Boeing, но теперь вы плачете из-за конкуренции в области подлодок», – написал пользователь с ником db3, передает РИА «Новости».

    «Возможно, австралийцам не нужны были подлодки, которые автоматически сдались бы при виде врага», – сыронизировал RightofYou.

    «Двойные стандарты Франции просто смешны. Они часть НАТО, но при этом продают ядерные технологии Ирану, ставя под угрозу безопасность США и себя самих. У меня нет к ним никакого сочувствия», – выразил мнение 2daysreality.

    «Извините, Франция. Австралия хочет, чтобы подводные лодки могли нырять и всплывать обратно на поверхность. Второй пункт весьма важен», – пошутил foulball.

    «И ты, Брут? Вполне уместное выражение, учитывая, что Франция поддерживала Байдена во время президентских выборов», – отметил jsmitty77.

    «Решение приняла Австралия, поэтому Франция обвиняет США. Предсказуемо», – подытожили читатели.

    В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию Франции, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».

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    В США нашли способную догнать Россию разработку в сфере гиперзвука
       18 сентября 2021, 16:41
    Фото: US Navy
    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты вскоре получат вооружение, способное догнать Россию в сфере гиперзвука, заявил обозреватель журнала National Interest Крис Осборн.

    Осборн в своей статье подчеркнул, что у Москвы есть впечатляющие образцы гиперзвукового оружия, в том числе противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» и авиационный комплекс «Кинжал», но Вашингтон стремительно развивается в создании гиперзвуковых вооружений, передает РИА «Новости».

    Он привел в пример разработку, которая появится на вооружении у США в 2023 году – гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW).

    «В первоначальной конфигурации планируется развертывание ракетной батареи из четырех пусковых установок и центра управления. LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, так как боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь», – написал автор материала.

    По его словам, в случае атаки такой батареи на незащищенную зону противника возникнет угроза для сил оппонента. «В большинстве своем это сводится к тому, что если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться», – подвел итог Осборн.

    Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия. Он отметил, что ранее Он добавил, что ранее Россия пыталась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада, но теперь сохраняет преимущество в этой сфере над западными странами.

    В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW). Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России.

    Коментарии (75)
    Испанцы опубликовали фан-арты на российский Checkmate

    18 сентября 2021, 19:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Испанский тематический журнал Mundo de Aviacion («Мир авиации») опубликовал рендеры с новейшим российским самолетом Checkmate, который на изображениях летает над облаками.

    Издание разместило в своем Facebook два отдельных поста с несколькими рендерами.

    В одном посте представлен самолет на земле, над землей и в облаках, в другом три самолета летают в воздухе над уровнем облаков.

    «Не успел Checkmate дебютировать на «МАКС-2021», как уже стали завозить фан-арты», – прокомментировали публикацию в Telegram-канале Ростеха.

    Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что в госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России.

    До этого ФСВТС рассказывала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate.

    Коментарии (12)
    Командование армии США поздравило летчиков открыткой с российскими Су-27

    19 сентября 2021, 15:31

    Текст: Евгения Шестак

    Южное командование армии США поздравило военных летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27, что вызвало насмешки в соцсетях.

    Поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства. ВВС США были основаны 18 сентября в 1947 году. Поздравительная надпись «С днем рождения, ВВС США» сопровождается изображением трех самолетов, чьи силуэты очень похожи на российские Су-27. В соцсетях на это отреагировали с иронией.

    «Когда ВВС США получили самолеты Сухого? <...> С днем рождения, российские ВКС! <...> Военно-воздушные силы США выглядят так, словно их раздавили российские самолеты», – прокомментировали пользователи.

    Советско-российский истребитель Су-27 относится к 4-го поколению боевых самолетов. У него имеется множество модификаций, включая наиболее современную – Су-35С из поколения 4++. Характерной чертой Су-27 и его модификаций является особая форма, которая делает планер аэродинамически неустойчивым, при этом обеспечивая ему сверхманевренность и возможность выполнять различные фигуры высшего пилотажа, такие как, к примеру, знаменитая «кобра Пугачева».

    Ранее российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено. 

    Коментарии (25)
    Пентагон счел Россию главным вызовом для США
       18 сентября 2021, 07:29
    Фото: Ron Sachs/CNP/
    AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол сравнил «угрозы», которые якобы исходят от России и Китая для Европы и США.

    По словам Кола, Россия в краткосрочной перспективе может представлять собой для США более серьезную проблему, чем Китай, хотя Пекин и остается «задающей ритм угрозой» для Вашингтона. Кол сказал, что «в ближайшие годы Россия с точки зрения безопасности может представлять для США и, конечно, для Европы основной вызов» в военной сфере, передает ТАСС.

    Пентагон считает, что «Россия становится все более напористым противником». Утверждается, что Москва «полна решимости усиливать свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене», включая попытки посеять «разногласия» между западными державами. Кол заявил, что политика России «в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в киберсфере» остается «главным вызовом для США и их союзников».

    США утверждают, что Москва «слишком часто подрывает прозрачность и предсказуемость, использует военную силу для достижения своих целей». При этом Вашингтон «продолжает внимательно следить за военной активностью России на восточном фланге НАТО и в регионе Черного моря».

    В Пентагоне заявили, что намерены «взаимодействовать с Россией с позиции коллективной силы». Военное ведомство заверило, что «ВС США в Европе по-прежнему сильны, готовы и гибки, они обеспечивают надежное и эффективное сдерживание». «В НАТО мы работаем с союзниками и партнерами над обеспечением готовности ВС для усиления надежного боевого сдерживания во всем трансатлантическом сообществе», – сказал Кол.

    Напомним, замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен назвал армию России  невероятно сильной. Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить. В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Пентагон счел США слишком медленными при конкуренции с Россией и Китаем.

    Коментарии (43)
    В Кремле высказались о возвращении к теме покупки «Мистралей» у Франции

    17 сентября 2021, 12:42

    Текст: Алина Назарова

    Возвращения к теме о покупке «Мистралей» у Франции нет на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этой темы нет на повестке дня вообще», – сказал Песков, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия на изменение позиции Франции, передает РИА «Новости».

    В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию Франции, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».

    Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

    Коментарии (2)
    Глава минобороны ФРГ призвала Европу стать независимой от США в военном плане

    18 сентября 2021, 08:53

    Текст: Наталья Ануфриева

    Европейский союз (ЕС) должен действовать более независимо от США в военном плане, но не отделяться от американских партнеров полностью, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

    Крамп-Карренбауэр завила об этом в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, отметив, что «это не означает, что мы должны отделиться от американцев», передает ТАСС.

    «Но могут возникнуть такие ситуации, при которых у нас будут другие интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил», – сказала она.

    Министр напомнила, что после захвата талибами* власти в Афганистане европейские коллеги обсуждали на экстренном заседании пути выхода из ситуации, и тогда обсуждались в числе прочего силы быстрого реагирования. По ее словам, она предложит свое видение по формированию таких сил до конца октября.

    Ранее в Германии допустили выход Франции из НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию.

    Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Норвегия усмотрела рост военной активности России у своих территорий
       18 сентября 2021, 06:57
    Фото: mil.ru
    Текст: Антон Антонов

    Глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен утверждает, что российская военная активность поблизости от норвежских территорий якобы неуклонно нарастает.

    Комментируя российско-белорусские стратегические учения «Запад–2021», Бакке-Йенсен призвал Москву «быть открытой в том, что касается ее учений», а также выполнять «обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом», передает РИА «Новости».

    Напомним, совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» завершились 15 сентября, официальная церемония закрытия прошла на нижегородском полигоне Мулино.

    Коментарии (4)
    США сообщили об испытании способной нести ядерный заряд ракеты Trident II

    18 сентября 2021, 21:26

    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II, сообщили в пресс-службе Военно-морских сил США.

    «Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Там добавили, что испытания демонстрируют готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания.

    Trident II – единственная на данный момент ракета, способная нести ядерный боезаряд в ВМС США и Британии.

    В сентябре 2019 года США провели испытательный запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с подлодки. Одна из них пролетела вблизи мексиканского Airbus, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану.

    Коментарии (1)
    В Японии захотели разместить американские ракеты средней дальности

    20 сентября 2021, 07:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат на пост председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии, бывший министр юстиции Санаэ Такаити заявил, что считает необходимым разместить в стране американские ракеты средней дальности.

    «Я считаю, что размещение ракет средней дальности абсолютно необходимо. Это необходимо в том числе для защиты нашей территории и народа», – передает ТАСС слова Такаити в ходе дебатов на телеканале «Фудзи».

    Она заявила, что намерена вести активный диалог с США по этому вопросу, если станет премьер-министром, добавив, что размещение американских ракет явлется сдерживающим фактором в регионе для КНДР и Китая.

    Другие кандидаты на пост председателя партии, который также возглавит правительство, не поддержали ее. В частности, министр, ответственный за проведение вакцинации от коронавируса, Таро Коно заявил, что такие споры бессмысленны, пока не будут соответствующим образом распределены роли между США и Японией в рамках их стратегического альянса. Экс-глава МИД Фумио Кисида в свою очередь указал, что многое будет зависть от деталей такого плана, а также от реакции населения. Бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода назвала дискуссию «крайне опасной» и отметила, что в данном случае дипломатия должна иметь приоритет над наращиванием военной мощи.

    17 сентября в Японии стартовала кампания в преддверии намеченных на 29 сентября выборов председателя ЛДП, который также станет и новым премьер-министром. В ней участвуют четыре кандидата – Коно, Кисида, Такаити и Нода. Кандидатуру Коно ранее поддержал действующий глава правительства Есихидэ Суга.

    В прошлую среду премьер Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

    Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.

    Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.

    Кроме того, в марте командующий американскими ВС в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон заявил, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.

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    В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера назвали слухами

    18 сентября 2021, 04:52

    Текст: Антон Антонов

    Заместитель генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил, что ему «нечего сказать» о слухах относительно договора Мали с российской частной военной компанией Вагнера.

    Лакруа заявил: «Мы слышим слухи, но это все гипотетически. Мы ничего не видим». По его словам, «сложно спекулировать слухами». Он подчеркнул, что ООН «не вторгается в суверенные дела» стран, «вступать в двустороннее сотрудничество» – это «прерогатива государства». Для ООН, как заявил Лакруа, важно, чтобы миссия в Мали могла продолжать исполнять свои задачи, передает РИА «Новости».

    Напомним, Франция пригрозила вывести войска из Мали, если военная хунта заключит договор о сотрудничестве с ЧВК Вагнера. По данным французских источников, Мали планирует пригласить в страну около тысячи сотрудников ЧВК для обучения армии. Малийские власти признали, что вели переговоры, но договоренности достигнуты не были. Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали.

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    Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

    17 сентября 2021, 15:33

    Текст: Алексей Дегтярев

    На берегу Азовского мор прошли плановые учения тактической группы украинских военных, в них задействовали танки и артиллерию отряда спецназначения «Азов», сообщили в МВД страны.

    «16 сентября, на побережье Азовского моря состоялись плановые учения тактической группы с задачей ведения противодесантной обороны. В отработке действий при высадке противника были задействованы пехотные подразделения, танкисты и артиллерия отдельного отряда спецназначения «Азов» 12 бригады оперативного назначения имени Вишневецкого», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    По легенде учений, катерные десантные группы противника вышли на участок и попробовали закрепиться на нем, чтобы создать плацдарм для подхода основных сил. Задача группы была в том, чтобы помешать врагу высадиться, а после чего отбить атаку и сбросить противника в море.

    В МВД Украины подчеркнули, что все мероприятия были отработаны, задача выполнена, а «тактическая группа нанесла противнику поражение и закрепилась на участке».

    В начале сентября ВСУ запланировали военные учения со стрельбой в Херсонской области, которая граничит с Крымом. До этого Украина провела тренировку ЗРК «Бук» на границе с Крымом.

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    В Воронежской области прошли учения бомбардировщиков Су-34

    18 сентября 2021, 14:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    Бомбардировщики Су-34 в ходе учений в Воронежской области нанесли точечные авиаудары по условному противнику, сообщили в Минобороны России.

    «Экипажи самолетов нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на одном из авиационных полигонов округа», – сообщается на сайте ведомства.

    Также летчики отработали авианалеты с разных направлений и точечный сброс бомб по наземным целям. В маневрах участвовали порядка 80 человек из летного и инженерного состава.

    Ранее авиация Белоруссии и России отработала уничтожение аэродрома условного врага.

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